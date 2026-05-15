Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.
Az alkotmány által előírt konzultációsorozatra az államfő parlamenti súlyuk sorrendjében valamennyi frakció küldöttségét meghívta, annak ellenére, hogy több ízben leszögezte:
Az elnök által szorgalmazott Nyugat-barát kormány kinevezéséhez az eddigi négypárti kormányt ellenzéki segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) részvételére lenne szükség, de a PNL továbbra is kizárja a közös kormányzást a PSD-vel, és a két párt vezetői között csütörtökön is folytatódott a nyilatkozatháború – számolt be az MTI.
Sorin Grindeanu PSD-elnök Ilie Bolojan „elhibázott gazdaságpolitikájának” tulajdonította, hogy Románia technikai recesszióba került, és az infláció ismét 10 százalék fölé gyorsult. A szociáldemokrata politikus elismerte, hogy az utóbbi években a PSD is kormányon volt, de szerinte főleg Bolojant terheli a felelősség Románia elszegényedéséért,
mert a miniszterelnök nem volt hajlandó elfogadni a PSD azon javaslatait, amelyekkel a párt „enyhíteni próbálta” a kormány deficitcsökkentő intézkedéseinek terhét.
Bolojan a csütörtöki kormányülés után azt mondta: elismeri, hogy a „tűzoltásra használt víz tönkretett néhány amúgy is menthetetlen bútordarabot a házban”, de az általa vezetett kormány népszerűtlen intézkedéseit a 2023–24-es kormányok felelőtlen gazdálkodása tette szükségessé.
Bolojan kiemelte: a tavaly júniusban hivatalba lépett kormánynak sikerült több mint egy százalékponttal lefaragnia a megörökölt 9 százalék fölötti GDP-arányos költségvetési hiányt, és kifejezte reményét, hogy
A PSD vezetői továbbra is a – Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a magát jobbközép pártnak tartó Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) közösen alkotott – korábbi kormánykoalíció újjászervezését szorgalmazzák, de a jobboldali pártok kizárják a PSD-vel való további együttműködést.
A román média azt valószínűsíti, hogy Nicușor Dan államfő egy technokrata miniszterelnök-jelölt vezetésével próbálja majd feléleszteni a Nyugat-barát koalíciót, ha pedig ez nem sikerül, akkor arra próbálja rávenni a korábbi Nyugat-barát koalíció pártjait, hogy egy PSD–RMDSZ vagy egy PNL–USR–RMDSZ kisebbségi kormány beiktatásához adjanak parlamenti felhatalmazást.
A hétfői egyeztetések menetrendje:
9 óra – Szociáldemokrata Párt (PSD);
10 óra – Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR);
11 óra – Nemzeti Liberális Párt (PNL);
12 óra – Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR);
13 óra – Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ);
14 óra – a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója;
15 óra – SOS Románia (SOS);
16 óra – Fiatal Emberek Pártja (POT).
