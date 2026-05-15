Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

Az alkotmány által előírt konzultációsorozatra az államfő parlamenti súlyuk sorrendjében valamennyi frakció küldöttségét meghívta, annak ellenére, hogy több ízben leszögezte:

nem fog olyan miniszterelnök-jelöltnek kormányalakítási megbízást adni, aki a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) részvételével, vagy parlamenti támogatásával akar kormányozni.

Az elnök által szorgalmazott Nyugat-barát kormány kinevezéséhez az eddigi négypárti kormányt ellenzéki segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) részvételére lenne szükség, de a PNL továbbra is kizárja a közös kormányzást a PSD-vel, és a két párt vezetői között csütörtökön is folytatódott a nyilatkozatháború – számolt be az MTI.

Sorin Grindeanu PSD-elnök Ilie Bolojan „elhibázott gazdaságpolitikájának” tulajdonította, hogy Románia technikai recesszióba került, és az infláció ismét 10 százalék fölé gyorsult. A szociáldemokrata politikus elismerte, hogy az utóbbi években a PSD is kormányon volt, de szerinte főleg Bolojant terheli a felelősség Románia elszegényedéséért,

mert a miniszterelnök nem volt hajlandó elfogadni a PSD azon javaslatait, amelyekkel a párt „enyhíteni próbálta” a kormány deficitcsökkentő intézkedéseinek terhét.