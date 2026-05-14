Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság (ANR) élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

A PSD csütörtöki közleménye szerint a kormányfő saját döntése alapján, a koalíciós partnerekkel való egyeztetés nélkül nevezte ki a vámhatóság utólag korrupció gyanúja miatt őrizetbe vett vezetőjét, ezért

vállalnia kell a felelősséget, „haladéktalanul” le kell mondania, és át kell adnia feladatait a kormány egy másik tagjának.

Ha valaki „a nagy államreformer' és a „köztisztségviselők feddhetetlenségének kérlelhetetlen védelmezőjének szerepében tetszeleg”, politikai felelőssége és erkölcsi kötelessége, hogy saját magára is alkalmazza a mások kapcsán hangoztatott elveket – tették hozzá.

A közleményben emlékeztetnek: a vámhatóság jelenlegi vezetőjének kinevezésekor a PSD figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy az ehhez hasonló önálló döntések sértik a koalíciós megállapodást.