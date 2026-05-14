Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság (ANR) élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

Székelyhon

2026. május 14., 14:382026. május 14., 14:38

A PSD csütörtöki közleménye szerint a kormányfő saját döntése alapján, a koalíciós partnerekkel való egyeztetés nélkül nevezte ki a vámhatóság utólag korrupció gyanúja miatt őrizetbe vett vezetőjét, ezért

vállalnia kell a felelősséget, „haladéktalanul” le kell mondania, és át kell adnia feladatait a kormány egy másik tagjának.

Ha valaki „a nagy államreformer' és a „köztisztségviselők feddhetetlenségének kérlelhetetlen védelmezőjének szerepében tetszeleg”, politikai felelőssége és erkölcsi kötelessége, hogy saját magára is alkalmazza a mások kapcsán hangoztatott elveket – tették hozzá.

A közleményben emlékeztetnek: a vámhatóság jelenlegi vezetőjének kinevezésekor a PSD figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy az ehhez hasonló önálló döntések sértik a koalíciós megállapodást.

Idézet
Ez az eset is jó példája annak, hogy Ilie Bolojan döntések egész sorát hozta meg önállóan a kormány élén,

módszeresen aláásva ezzel a párbeszédet és a koalíción belüli együttműködést, ami végül a miniszterelnöki tisztségből való leváltásához vezetett” – idézi a közleményt az Agerpres.

Hivatalos források szerint őrizetbe vették az ügyészek a Román Vámhatóság vezetőjét, Mihai Savint, aki ellen a Román Rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztálya indított eljárást. Savint januárban nevezte ki Ilie Bolojan miniszterelnök a vámhatóság államtitkári rangú elnökévé. Ezt megelőzően a vámhatóság alelnöke volt.

2026. május 14., csütörtök

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet

A mai nappal, négy év után megszűnik az háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.

Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit

Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.

NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.

„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.

