Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Egy hónap alatt több mint 30 ezer utas választotta a marosvásárhelyi repülőteret • Fotó: Haáz Vince

Egy hónap alatt több mint 30 ezer utas választotta a marosvásárhelyi repülőteret

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

Simon Virág

2026. május 14., 14:512026. május 14., 14:51

2026. május 14., 15:172026. május 14., 15:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Maros Megye Tanácsa reptérfenntartóként tavaly novemberben hirdette meg a 45 millió lej értékű kiírást, amelynek tárgya Maros megye turisztikai arculatának és ismertségének növelése a külföldi piacokon. Ezt az összeget

három év alatt kívánják odaadni annak a turisztikai cégnek, amely külföldön népszerűsíti Maros megyét, és turistákat vonz ide.

Hirdetés

korábban írtuk

Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér
Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

Akkor Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke a téma kapcsán kihangsúlyozta: „ha azt szeretnénk, hogy több külföldi turista érkezzen a térségbe, akkor láthatóbbá kell tennünk a régió értékeit és látnivalóit – ezt pedig csak tudatos, professzionális reklámmal lehet elérni.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Kolozsvári reptér: a közpénz torzítja a piacot

A Kolozsvári Nemzetközi Repülőtér vezetősége az első negyedévi jelentésében bírálja a Maros Megyei Tanács azon tervét, amely szerint 9 millió eurót fordít turisztikai célokra, turisták bevonzására. Úgy értékelik, hogy

ezen turisták nagy része repülővel érkezne, így a támogatás tulajdonképpen a repülőtérnek és az ott járatokat működtető fapados légitársaságnak tesz jót.

A kolozsvári reptér szerint ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremthet a térség repülőterei között, hiszen

  • a marosvásárhelyi légi forgalom ösztönzésére szánt közpénzek torzíthatják a piacot,

  • és hátrányosan érinthetik azokat a repülőtereket, amelyek nem részesülnek hasonló támogatásban.

A negyedéves jelentésben azt is kifogásolják, hogy a megyei tanács idén márciusban tízmillió lejes támogatást ítélt oda a reptérnek a működés biztosítása és a turizmus fellendítése érdekében.

A kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér fenntartója és tulajdonosa a Kolozs Megyei Tanács. A repülőtér 1997 óta áll a megyei önkormányzat alárendeltségében, és Románia második legforgalmasabb, valamint legfontosabb regionális repülőtereként működik.

korábban írtuk

Negyvenötmillió lejt költenek Maros megye népszerűsítésére
Negyvenötmillió lejt költenek Maros megye népszerűsítésére

Három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére Maros Megye Tanácsa a Visit Maros Egyesületen keresztül. A repülőtér által meghirdetett de minimis pályázatot is újra közzéteszik, a támogatási összeg itt 7,5 millió lej.

A marosvásárhelyiek visszautasítják a vádakat

Péter Ferenc, a marosvásárhelyi repülőteret fenntartó Maros Megyei Tanács elnöke visszautasítja a vádakat, miszerint indokolatlan versenyelőnyhöz juttatták volna a marosvásárhelyi légikikötőt. Emlékeztetett, hogy

a Maros Megyei Tanács évek óta, a törvényes keretek között támogatja a repülőteret, hogy újra fejlődési pályára állhasson.

„A kolozsvári repülőtér negyedéves jelentésében megfogalmazott vádakat – miszerint a repülőtér jogellenes támogatásban részesült, és ezáltal versenyelőnyhöz jutott – megalapozatlannak, felelősséghárításnak és kifogáskeresésnek tartjuk.

Péter Ferenc visszautasítja vádakat • Fotó: Haáz Vince Galéria

Péter Ferenc visszautasítja vádakat

Fotó: Haáz Vince

„A romániai és az európai versenyhivatalok több alkalommal is vizsgálták a marosvásárhelyi repülőtér támogatását, és minden esetben megalapozatlannak ítélte meg az ellenünk tett feljelentést.

Idézet
A határozatok egyértelműen kimondták, hogy a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi repülőtér minden esetben a hatályos jogszabályoknak és törvényi előírásoknak megfelelően járt el”

– hangoztatja Péter Ferenc.

korábban írtuk

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél
Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

Ami tény: közel vannak a repülőterek

Mint ismert, a kolozsvári repülőtér Románia második legnagyobb légikikötője, a bukaresti reptér után és évente több millió utast szolgál ki, és a Wizz Air egyik fontos regionális bázisa. Ezzel szemben a szűk száz kilométerre levő marosvásárhelyi repülőtér utasforgalma jóval kisebb, az év elején közzétett adatok szerint

körülbelül tizenötször alacsonyabb a kolozsvárinál.

Hosszú ideig csupán egy menetrend szerinti járat közlekedett Marosvásárhelyről, márciustól lehet tíz célállomásra utazni. Ezen célállomások és még sok más elérhetőek a kolozsvári légikikötőből is, kivéve Budapestet.

Marosszék Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány
Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek
Ilyés Róbert távozófélben az FK Csíkszeredától?
Belső vizsgálatot rendeltek el Sulyok Tamás „levágása” miatt az MTI-fotókról
Súlyos sérülés árnyékolta be az FK Csíkszereda ificsapatának kupamérkőzését
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány
Székelyhon

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány
Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek
Székelyhon

Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek
Ilyés Róbert távozófélben az FK Csíkszeredától?
Székely Sport

Ilyés Róbert távozófélben az FK Csíkszeredától?
Belső vizsgálatot rendeltek el Sulyok Tamás „levágása” miatt az MTI-fotókról
Krónika

Belső vizsgálatot rendeltek el Sulyok Tamás „levágása” miatt az MTI-fotókról
Súlyos sérülés árnyékolta be az FK Csíkszereda ificsapatának kupamérkőzését
Székely Sport

Súlyos sérülés árnyékolta be az FK Csíkszereda ificsapatának kupamérkőzését
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 14., csütörtök

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest
0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest
2026. május 14., csütörtök

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje
Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje
2026. május 14., csütörtök

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje
2026. május 14., csütörtök

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra
Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra
2026. május 14., csütörtök

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra
2026. május 14., csütörtök

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében
Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében
2026. május 14., csütörtök

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt
14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt
2026. május 14., csütörtök

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt
2026. május 14., csütörtök

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium
Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium
2026. május 14., csütörtök

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium
2026. május 14., csütörtök

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet

A mai nappal, négy év után megszűnik az háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet
Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet
2026. május 14., csütörtök

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit

Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.

Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit
Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit
2026. május 14., csütörtök

Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit
2026. május 14., csütörtök

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint
A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint
2026. május 14., csütörtök

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint
2026. május 14., csütörtök

NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.

NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül
NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül
2026. május 14., csütörtök

NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!