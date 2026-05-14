Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Egy hónap alatt több mint 30 ezer utas választotta a marosvásárhelyi repülőteret
Fotó: Haáz Vince
Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.
2026. május 14., 14:512026. május 14., 14:51
Maros Megye Tanácsa reptérfenntartóként tavaly novemberben hirdette meg a 45 millió lej értékű kiírást, amelynek tárgya Maros megye turisztikai arculatának és ismertségének növelése a külföldi piacokon. Ezt az összeget
A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.
Akkor Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke a téma kapcsán kihangsúlyozta: „ha azt szeretnénk, hogy több külföldi turista érkezzen a térségbe, akkor láthatóbbá kell tennünk a régió értékeit és látnivalóit – ezt pedig csak tudatos, professzionális reklámmal lehet elérni.
Fotó: Haáz Vince
A Kolozsvári Nemzetközi Repülőtér vezetősége az első negyedévi jelentésében bírálja a Maros Megyei Tanács azon tervét, amely szerint 9 millió eurót fordít turisztikai célokra, turisták bevonzására. Úgy értékelik, hogy
A kolozsvári reptér szerint ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremthet a térség repülőterei között, hiszen
a marosvásárhelyi légi forgalom ösztönzésére szánt közpénzek torzíthatják a piacot,
és hátrányosan érinthetik azokat a repülőtereket, amelyek nem részesülnek hasonló támogatásban.
A negyedéves jelentésben azt is kifogásolják, hogy a megyei tanács idén márciusban tízmillió lejes támogatást ítélt oda a reptérnek a működés biztosítása és a turizmus fellendítése érdekében.
A kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér fenntartója és tulajdonosa a Kolozs Megyei Tanács. A repülőtér 1997 óta áll a megyei önkormányzat alárendeltségében, és Románia második legforgalmasabb, valamint legfontosabb regionális repülőtereként működik.
Három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére Maros Megye Tanácsa a Visit Maros Egyesületen keresztül. A repülőtér által meghirdetett de minimis pályázatot is újra közzéteszik, a támogatási összeg itt 7,5 millió lej.
Péter Ferenc, a marosvásárhelyi repülőteret fenntartó Maros Megyei Tanács elnöke visszautasítja a vádakat, miszerint indokolatlan versenyelőnyhöz juttatták volna a marosvásárhelyi légikikötőt. Emlékeztetett, hogy
„A kolozsvári repülőtér negyedéves jelentésében megfogalmazott vádakat – miszerint a repülőtér jogellenes támogatásban részesült, és ezáltal versenyelőnyhöz jutott – megalapozatlannak, felelősséghárításnak és kifogáskeresésnek tartjuk.
Péter Ferenc visszautasítja vádakat
Fotó: Haáz Vince
„A romániai és az európai versenyhivatalok több alkalommal is vizsgálták a marosvásárhelyi repülőtér támogatását, és minden esetben megalapozatlannak ítélte meg az ellenünk tett feljelentést.
– hangoztatja Péter Ferenc.
Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.
Mint ismert, a kolozsvári repülőtér Románia második legnagyobb légikikötője, a bukaresti reptér után és évente több millió utast szolgál ki, és a Wizz Air egyik fontos regionális bázisa. Ezzel szemben a szűk száz kilométerre levő marosvásárhelyi repülőtér utasforgalma jóval kisebb, az év elején közzétett adatok szerint
Hosszú ideig csupán egy menetrend szerinti járat közlekedett Marosvásárhelyről, márciustól lehet tíz célállomásra utazni. Ezen célállomások és még sok más elérhetőek a kolozsvári légikikötőből is, kivéve Budapestet.
