Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

Maros Megye Tanácsa reptérfenntartóként tavaly novemberben hirdette meg a 45 millió lej értékű kiírást, amelynek tárgya Maros megye turisztikai arculatának és ismertségének növelése a külföldi piacokon. Ezt az összeget

három év alatt kívánják odaadni annak a turisztikai cégnek, amely külföldön népszerűsíti Maros megyét, és turistákat vonz ide.

Akkor Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke a téma kapcsán kihangsúlyozta: „ha azt szeretnénk, hogy több külföldi turista érkezzen a térségbe, akkor láthatóbbá kell tennünk a régió értékeit és látnivalóit – ezt pedig csak tudatos, professzionális reklámmal lehet elérni.

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

A Kolozsvári Nemzetközi Repülőtér vezetősége az első negyedévi jelentésében bírálja a Maros Megyei Tanács azon tervét, amely szerint 9 millió eurót fordít turisztikai célokra, turisták bevonzására. Úgy értékelik, hogy

ezen turisták nagy része repülővel érkezne, így a támogatás tulajdonképpen a repülőtérnek és az ott járatokat működtető fapados légitársaságnak tesz jót.

A kolozsvári reptér szerint ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremthet a térség repülőterei között, hiszen

a marosvásárhelyi légi forgalom ösztönzésére szánt közpénzek torzíthatják a piacot,

és hátrányosan érinthetik azokat a repülőtereket, amelyek nem részesülnek hasonló támogatásban.

A negyedéves jelentésben azt is kifogásolják, hogy a megyei tanács idén márciusban tízmillió lejes támogatást ítélt oda a reptérnek a működés biztosítása és a turizmus fellendítése érdekében.

A kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér fenntartója és tulajdonosa a Kolozs Megyei Tanács. A repülőtér 1997 óta áll a megyei önkormányzat alárendeltségében, és Románia második legforgalmasabb, valamint legfontosabb regionális repülőtereként működik.

A marosvásárhelyiek visszautasítják a vádakat

Péter Ferenc, a marosvásárhelyi repülőteret fenntartó Maros Megyei Tanács elnöke visszautasítja a vádakat, miszerint indokolatlan versenyelőnyhöz juttatták volna a marosvásárhelyi légikikötőt. Emlékeztetett, hogy