Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

Hosszú hónapokig Marosvásárhelyről csak Budapestre lehetett repülni, aztán március 29-től bázisgépet telepített Vidrátszegre a Wizz Air és tíz új célállomásra tette lehetővé az utazást.

Az első hónap tapasztalatairól a repülőtér a közösségi oldalán azt írja, hogy jó irányban haladnak. „Ez idő alatt több mint 30 ezer utas választott bennünket. Tudjuk, hogy minden egyes utazás mögött bizalom, tervek és új élmények állnak. A számok mögött egy elkötelezett csapat munkája van, napi rendszerességgel közlekedő járatokkal és egy világos cél: hogy jobb összeköttetéseket és kellemesebb utazási élményt biztosítsunk. Köszönjük minden utasunknak, hogy velünk tartottak ebben a kezdeti időszakban.”