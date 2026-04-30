Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Egy hónap alatt harmincezer embert szolgáltak ki a marosvásárhelyi repülőtéren
Fotó: Haáz Vince
Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.
Hosszú hónapokig Marosvásárhelyről csak Budapestre lehetett repülni, aztán március 29-től bázisgépet telepített Vidrátszegre a Wizz Air és tíz új célállomásra tette lehetővé az utazást.
Az első hónap tapasztalatairól a repülőtér a közösségi oldalán azt írja, hogy jó irányban haladnak. „Ez idő alatt több mint 30 ezer utas választott bennünket. Tudjuk, hogy minden egyes utazás mögött bizalom, tervek és új élmények állnak. A számok mögött egy elkötelezett csapat munkája van, napi rendszerességgel közlekedő járatokkal és egy világos cél: hogy jobb összeköttetéseket és kellemesebb utazási élményt biztosítsunk. Köszönjük minden utasunknak, hogy velünk tartottak ebben a kezdeti időszakban.”
