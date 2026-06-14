A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról

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Ugyanakkor csak a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében fogják eldönteni, hogy megszavazzák-e parlamentben a kormányát – számol be az Agerpres.

Facebook-bejegyzésében a szövetségi elnök az elmúlt hetek tanulságaként leszögezte, kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet.

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„Eugen Tomac visszaadta a kormányalakítási megbízatását, miután kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Az államfő most Adrian Veșteát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert jelölte miniszterelnöknek. A jelölés módja azonban kérdéseket vet fel: