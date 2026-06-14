A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról

Fotó: Facebook/Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait.
Ugyanakkor csak a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében fogják eldönteni, hogy megszavazzák-e parlamentben a kormányát – számol be az Agerpres.
Facebook-bejegyzésében a szövetségi elnök az elmúlt hetek tanulságaként leszögezte, kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet.
„Eugen Tomac visszaadta a kormányalakítási megbízatását, miután kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Az államfő most Adrian Veșteát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert jelölte miniszterelnöknek. A jelölés módja azonban kérdéseket vet fel:
– fogalmazott.
Rámutatott arra is, hogy amennyiben a kijelölt miniszterelnök tárgyalni hívja az RMDSZ-t, meghallgatják a javaslatait, ahogy Eugen Tomac esetében is történt.
„Amikor már tudjuk, milyen parlamenti többséggel, milyen kormányprogrammal és milyen miniszterekkel számol, akkor tudunk felelős döntést hozni az RMDSZ álláspontjáról.
– tette hozzá Kelemen Hunor.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.
Tizenegy jogosítványt és tizenegy forgalmi engedélyt is bevontak a rendőrök a a vasárnapi razzia során, összesen pedig 243 bírságot szabtak különböző okok miatt.
Egy 22 éves fiatalember életét vesztette vasárnap a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útvonalról.
Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.
Nicușor Dan államfő aláírta vasárnap az Adrian-Ioan Veștea miniszterelnökké jelöléséről szóló rendeletet – közölte az elnöki hivatal.
A Maros megyei tűzoltóknak vasárnap délután több helyszínen is be kellett avatkozniuk ez esőzések okozta károk elhárításáért. Délután ötkor a beavatkozások még folyamatban voltak.
Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.
Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem a PNL megosztását szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a liberálisok folytassák a reformokat és bizonyítsák: készek felelősséget vállalni Románia stabilitásáért.
A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.
Rendkívüli egyeztetésre hívja össze a PSD vezető testületeit Mihai Fifor, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. A szociáldemokraták szerint a döntés előtt nem egyeztettek velük.
szóljon hozzá!