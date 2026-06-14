Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben

A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel erre figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.

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A Maros megyei rendőrök vasárnap nemcsak közúti ellenőrzéseket tartanak a 15-ös országút több pontján, hanem szórólapokat is osztanak, és tanácsokat adnak a felelős vezetésről, hangsúlyozva a közlekedési szabályok betartásának fontosságát.

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Az akció célja a közlekedési szabályszegések felderítése és visszaszorítása. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy