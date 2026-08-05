Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében

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Az elsődleges vizsgálatok szerint a szerkezet nem tartalmazott robbanóanyagot, így nem jelentett veszélyt a lakosságra. Adrian Picoiu, Konstanca megye prefektusa közölte, hogy a parti őrség a veszélytelen drón maradványait elszállította a helyszínről – számol be az Agerpres.