Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Drónmaradványokat találtak szerda délután a Fekete-tengerben, a mamaiai napozóövezet közelében.

Székelyhon

2026. augusztus 05., 19:442026. augusztus 05., 19:44

2026. augusztus 05., 19:472026. augusztus 05., 19:47

Az elsődleges vizsgálatok szerint a szerkezet nem tartalmazott robbanóanyagot, így nem jelentett veszélyt a lakosságra. Adrian Picoiu, Konstanca megye prefektusa közölte, hogy a parti őrség a veszélytelen drón maradványait elszállította a helyszínről – számol be az Agerpres.

Az ügy körülményeinek tisztázása érdekében a konstancai területi ügyészség büntetőeljárást indított.

Hirdetés

A hatóságok egyelőre nem tudják, honnan származik a drón, eredetét és a tengerbe kerülésének körülményeit még vizsgálják.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Szembementek a trenddel: a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda kilóg a sorból a Szuperligában
Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét
Ősszel új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség
Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Székelyhon

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Székelyhon

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Szembementek a trenddel: a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda kilóg a sorból a Szuperligában
Székely Sport

Szembementek a trenddel: a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda kilóg a sorból a Szuperligában
Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét
Krónika

Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét
Ősszel új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség
Székely Sport

Ősszel új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség
Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Nőileg

Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 05., szerda

Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát

A képviselőház plénuma szerdán módosításokkal elfogadta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet.

Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát
Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát
2026. augusztus 05., szerda

Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában

Mintegy húsz nappal ezelőtt, amikor legutóbb hírt adtunk róluk, a székely világjárók éppen Ázsia kapuja felé közeledtek. Azóta eljutottak a Bajkál-tóhoz, továbbá Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, jelenleg Dzsingisz kán hajdani székhelyén pihennek.

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
2026. augusztus 05., szerda

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
2026. augusztus 05., szerda

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain

A Hargita megyei közlekedési rendőrök is csatlakoztak a ROADPOL – SPEED európai közlekedésbiztonsági akcióhoz. Az augusztus 3-tól augusztus 9-ig tartó ellenőrzés-sorozat célja a gyorshajtás visszaszorítása és a súlyos közúti balesetek megelőzése.

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
2026. augusztus 05., szerda

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
2026. augusztus 05., szerda

Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak

Összesen 26 sürgősségi esetet kezeltek a Hargita megyei hivatásos tűzoltók a hét első két napján. Elsősegélyt nyújtottak, tűzhöz és balesethez vonultak ki, valamint medvék megjelenése miatt is figyelmeztették a lakosságot.

Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak
Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak
2026. augusztus 05., szerda

Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet

A képviselőház szerdán döntő házként a szenátus által megszavazott formában, tehát a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító indítványával együtt fogadta el az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet.

Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet
Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet
2026. augusztus 05., szerda

Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet
2026. augusztus 05., szerda

Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa

Nicușor Dan államfő szerdán a Facebook-oldalán bejelentette, hogy élettársával együtt úgy döntött: közzéteszik az elnöki hivatal honlapján Mirabela Grădinaru vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatát.

Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa
Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa
2026. augusztus 05., szerda

Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa
2026. augusztus 05., szerda

Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről

Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről
Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről
2026. augusztus 05., szerda

Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor

Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál – közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán.

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
2026. augusztus 05., szerda

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
2026. augusztus 05., szerda

Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting

Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent.

Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting
Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting
2026. augusztus 05., szerda

Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting
2026. augusztus 05., szerda

A tavalyi év azonos időszakához képest kétszer annyi medveriasztás érkezett a Hargita megyei csendőrséghez

Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban.

A tavalyi év azonos időszakához képest kétszer annyi medveriasztás érkezett a Hargita megyei csendőrséghez
A tavalyi év azonos időszakához képest kétszer annyi medveriasztás érkezett a Hargita megyei csendőrséghez
2026. augusztus 05., szerda

A tavalyi év azonos időszakához képest kétszer annyi medveriasztás érkezett a Hargita megyei csendőrséghez
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!