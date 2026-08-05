Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet

A képviselőház szerdán döntő házként a szenátus által megszavazott formában, tehát a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító indítványával együtt fogadta el az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet.

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A PSD módosítása szerint a lignit- és feketekőszén-tüzelésű hőerőműveket csak hasonló új áramtermelő kapacitások megépítése és üzembe helyezése után lehet fokozatosan kivonni a termelésből – ismerteti az Agerpres.

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A tervezetet 180 támogató és 9 ellenszavazattal fogadták el, 27 képviselő tartózkodott, 80-an nem szavaztak. A jogszabályjavaslat módosítja és kiegészíti az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló sürgősségi kormányrendeletet.