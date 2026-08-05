Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A képviselőház szerdán döntő házként a szenátus által megszavazott formában, tehát a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító indítványával együtt fogadta el az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet.
A PSD módosítása szerint a lignit- és feketekőszén-tüzelésű hőerőműveket csak hasonló új áramtermelő kapacitások megépítése és üzembe helyezése után lehet fokozatosan kivonni a termelésből – ismerteti az Agerpres.
A tervezetet 180 támogató és 9 ellenszavazattal fogadták el, 27 képviselő tartózkodott, 80-an nem szavaztak. A jogszabályjavaslat módosítja és kiegészíti az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló sürgősségi kormányrendeletet.
Ugyanakkor lehetővé teszi a lignit, az antracit, a tőzeg és a feketekőszén nem energetikai célú feltárását és kitermelését, például a gyógyszeripar, az egészségügy, az élelmiszeripar, a textilipar, az építőipar vagy a vegyipar számára.
A tervezetet a szenátus kedden elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla.
Nicușor Dan államfő szerdán a Facebook-oldalán bejelentette, hogy élettársával együtt úgy döntött: közzéteszik az elnöki hivatal honlapján Mirabela Grădinaru vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatát.
Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál – közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán.
Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent.
Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban.
Nicușor Dan államelnök kedd este bejelentette, hogy kihirdetett egy sor, az országos helyreállítási terv kritikus mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvényt, valamint ratifikálta a SAFE-megállapodást.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán frissítette a vörös és narancssárga hőségriasztásokat, amelyek az ország legnagyobb részén péntek reggelig érvényesek lesznek.
Vita robbant ki két férfi között, mivel egyikük nem volt hajlandó kölcsönadni a kőműves szerszámait a másiknak. Az ordibálásba torkollt konfliktust jelezték a hatóságoknak, a Kovászna megyei csendőrség a veszekedő feleket bírsággal sújtotta.
Medvével ütközött szerdára virradóra egy személygépkocsi Erdőszentgyörgyön, de a sérült állatot nem találták meg a vadászok.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közölt adatai szerint júniusban 11 970 személynek folyósítottak különnyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónaphoz.
szóljon hozzá!