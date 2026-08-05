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Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Összesen 26 sürgősségi esetet kezeltek a Hargita megyei hivatásos tűzoltók a hét első két napján. Elsősegélyt nyújtottak, tűzhöz és balesethez vonultak ki, valamint medvék megjelenése miatt is figyelmeztették a lakosságot.

Gergely Imre

2026. augusztus 05., 17:422026. augusztus 05., 17:42

A SMURD-egységek a vizsgált időszakban 26 bevetést teljesítettek. Ezek közül 22 elsősegélynyújtási eset volt, amelyek során összesen 23 személyt – öt gyermeket és tizennyolc felnőttet – láttak el.

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Emellett két tűzesethez és egy műszaki mentéshez is riasztották őket: Csíkszeredában, a Fürdő utcában történt közúti balesetnél egy összeroncsolódott gépkocsiba szorult sérültet szabadítottak ki.

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Az elmúlt 48 órában nyolc Ro-Alert figyelmeztetést kiadtak ki medvék lakott területen való megjelenése miatt: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kányádon és Balánbányán két-két riasztásra volt szükség.

Tanácsok a kánikula idejére

A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség a tartós hőség miatt ismét felhívja a lakosság figyelmét az óvintézkedések betartására. A hatóságok azt javasolják, hogy

  • mindenki fogyasszon elegendő folyadékot,

  • kerülje a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát a legmelegebb órákban,

  • fokozottan figyeljen a gyermekekre, az idősekre és más veszélyeztetett személyekre,

  • továbbá semmilyen körülmények között ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot az autóban.

A tűzoltók arra is emlékeztetnek, hogy száraz növényzettel vagy erdős területeken tilos tüzet gyújtani, Romániában pedig a száraz növényzet felégetése jogszabályba ütközik.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Tűzoltóság
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