Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak

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Fotó: Tuchiluș Alex
Összesen 26 sürgősségi esetet kezeltek a Hargita megyei hivatásos tűzoltók a hét első két napján. Elsősegélyt nyújtottak, tűzhöz és balesethez vonultak ki, valamint medvék megjelenése miatt is figyelmeztették a lakosságot.
A SMURD-egységek a vizsgált időszakban 26 bevetést teljesítettek. Ezek közül 22 elsősegélynyújtási eset volt, amelyek során összesen 23 személyt – öt gyermeket és tizennyolc felnőttet – láttak el.
Emellett két tűzesethez és egy műszaki mentéshez is riasztották őket: Csíkszeredában, a Fürdő utcában történt közúti balesetnél egy összeroncsolódott gépkocsiba szorult sérültet szabadítottak ki.
Épületnek ütközött autójával kedden késő este egy 30 éves csíkszeredai férfi. A rendőrség szerint ittasan vezetett, ráadásul érvényes jogosítványa sem volt.
Az elmúlt 48 órában nyolc Ro-Alert figyelmeztetést kiadtak ki medvék lakott területen való megjelenése miatt: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kányádon és Balánbányán két-két riasztásra volt szükség.
A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség a tartós hőség miatt ismét felhívja a lakosság figyelmét az óvintézkedések betartására. A hatóságok azt javasolják, hogy
mindenki fogyasszon elegendő folyadékot,
kerülje a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát a legmelegebb órákban,
fokozottan figyeljen a gyermekekre, az idősekre és más veszélyeztetett személyekre,
továbbá semmilyen körülmények között ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot az autóban.
A tűzoltók arra is emlékeztetnek, hogy száraz növényzettel vagy erdős területeken tilos tüzet gyújtani, Romániában pedig a száraz növényzet felégetése jogszabályba ütközik.
A képviselőház szerdán döntő házként a szenátus által megszavazott formában, tehát a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító indítványával együtt fogadta el az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet.
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Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
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Vita robbant ki két férfi között, mivel egyikük nem volt hajlandó kölcsönadni a kőműves szerszámait a másiknak. Az ordibálásba torkollt konfliktust jelezték a hatóságoknak, a Kovászna megyei csendőrség a veszekedő feleket bírsággal sújtotta.
Medvével ütközött szerdára virradóra egy személygépkocsi Erdőszentgyörgyön, de a sérült állatot nem találták meg a vadászok.
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