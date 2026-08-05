Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak

Összesen 26 sürgősségi esetet kezeltek a Hargita megyei hivatásos tűzoltók a hét első két napján. Elsősegélyt nyújtottak, tűzhöz és balesethez vonultak ki, valamint medvék megjelenése miatt is figyelmeztették a lakosságot.

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A SMURD-egységek a vizsgált időszakban 26 bevetést teljesítettek. Ezek közül 22 elsősegélynyújtási eset volt, amelyek során összesen 23 személyt – öt gyermeket és tizennyolc felnőttet – láttak el.

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Emellett két tűzesethez és egy műszaki mentéshez is riasztották őket: Csíkszeredában, a Fürdő utcában történt közúti balesetnél egy összeroncsolódott gépkocsiba szorult sérültet szabadítottak ki.

korábban írtuk Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi Épületnek ütközött autójával kedden késő este egy 30 éves csíkszeredai férfi. A rendőrség szerint ittasan vezetett, ráadásul érvényes jogosítványa sem volt.

Az elmúlt 48 órában nyolc Ro-Alert figyelmeztetést kiadtak ki medvék lakott területen való megjelenése miatt: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kányádon és Balánbányán két-két riasztásra volt szükség.

Tanácsok a kánikula idejére

A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség a tartós hőség miatt ismét felhívja a lakosság figyelmét az óvintézkedések betartására. A hatóságok azt javasolják, hogy

mindenki fogyasszon elegendő folyadékot,

kerülje a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát a legmelegebb órákban,

fokozottan figyeljen a gyermekekre, az idősekre és más veszélyeztetett személyekre,

továbbá semmilyen körülmények között ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot az autóban.

A tűzoltók arra is emlékeztetnek, hogy száraz növényzettel vagy erdős területeken tilos tüzet gyújtani, Romániában pedig a száraz növényzet felégetése jogszabályba ütközik.