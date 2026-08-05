Kigyulladt egy kombájn és a búzatábla a Maros megyében, a közeli erdőt veszélyeztetik a lángok

Fotó: Pinti Attila
Aratás közben gyulladt ki egy arató-cséplő Gép Póka közelében és a búzatábla is lángra kapott, szerda délután. A tűz a közeli erdőre is átterjedhet.
2026. augusztus 05., 18:112026. augusztus 05., 18:11
2026. augusztus 05., 18:192026. augusztus 05., 18:19
A marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat nem sokkal 6 óra előtt riasztották a helyszínre. A lángok megfékezésére két tűzoltóautót, valamint víztartályos kocsit mozgósítottak.
A tűzoltó egységek jelenleg a tűz körülhatárolásán dolgoznak, hogy
– olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
Kiégett egy kisteherautó szerdán Marosvásárhelyen. A tűzben a jármű teljesen megsemmisült, a lángok egy közeli házban és egy másik autóban is károkat okoztak, egy férfit pedig kórházba szállítottak.
A szászrégeni Kerekerdőben található víztározók biztonsági szintjének helyreállítása érdekében szerda délutántól szinte egy egész napig szünetel a vízszolgáltatás a város több pontján.
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Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.
Három ember sérült meg kedd reggel Szászrégenben közúti balesetben, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül.
Az autópálya-építés nyomán megnövekedett forgalom következtében tíz nap alatt mintegy 2800 kamion halad át Nyárádszeredán. A település ezért napi 106 lejes útdíjat vezetett be a nehézgépjárművekre, hogy részben fedezze az utak javításnak költségeit.
Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához.
Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.
Közúti balesethez riasztották vasárnap délután a nagysármási tűzoltókat. Két személygépkocsi ütközött, melyekben összesen 7-en utaztak.
Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani.
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