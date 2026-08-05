Kigyulladt egy kombájn és a búzatábla a Maros megyében, a közeli erdőt veszélyeztetik a lángok

Aratás közben gyulladt ki egy arató-cséplő Gép Póka közelében és a búzatábla is lángra kapott, szerda délután. A tűz a közeli erdőre is átterjedhet.

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A marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat nem sokkal 6 óra előtt riasztották a helyszínre. A lángok megfékezésére két tűzoltóautót, valamint víztartályos kocsit mozgósítottak.

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A tűzoltó egységek jelenleg a tűz körülhatárolásán dolgoznak, hogy