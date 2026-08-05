Nevenincs köztisztasági vállalatot hoznak létre Marosvásárhelyen?

A marosvásárhelyi városháza úgy hozott létre egy köztisztasági vállalatot, hogy nevét nem védte le – állítja Dan Mașca önkormányzati képviselő, aki lefoglalta a város által kiválasztott Cleanserv nevet. Kovács Mihály Levente alpolgármester cáfolja az állításokat.

Simon Virág 2026. augusztus 05., 11:222026. augusztus 05., 11:22

A marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsosok a közelmúltban azzal a javaslattal álltak elő, hogy Marosvásárhely hozzon létre saját köztársasági vállalatot. Mivel az elmúlt években a városnak vezetőinek és lakóinak egyaránt sok bosszúságot okozott az utcák takarításának kérdése, az önkormányzati képviselők úgy értékelték, hogy a szolgáltatást hatékonyabban és olcsóbban lehetne végeztetni, ha a városnak lenne egy saját cége, amely gondoskodna a parkok, játszóterek, közterületek takarításáról, télen pedig a hótalanításról. korábban írtuk Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is. Aki megtalálta a kiskaput A javaslatot határozattervezet formájában előterjesztették, és a legutóbbi, csütörtökön megtartott tanácsülésen kétharmados többséggel meg is szavazták. Eszerint a város Cleanserv néven szeretne létrehozni egy saját céget, ennek ideiglenes ügyvezetőjét is kinevezték. Hirdetés Dan Mașca, a Szabad Emberek Pártjának (POL) önkormányzati képviselője augusztus 3-án, hétfőn közösségi oldalán úgy értékelte,

a városvezetés inkompetenciáját bizonyítja, hogy bár létrehoztak egy céget, annak nevét nem védték le.

Mașca hétfőn egy hónapra lefoglalta a Cleanserv nevet, most pedig várja, hogy a városvezetés egyeztessen vele erről. A tanácsos azt állítja., azáltal, hogy ő lefoglalta a nevet, az egész cégalapítási folyamat elakadt, mert a leendő cégnek nincs neve. A folyamat elindult Kovács Mihály Levente alpolgármester a Székelyhonnak cáfolta a POL-os tanácsos állításait. Mint elmondta, a városvezetés július 2-án lefoglalta a Cleanserv nevet, ami első körben egy hónapig volt érvényes, így az elfogadott határozatban is szerepelhetett.

Olcsóbb és hatékonyabb lenne, ha saját alkalmazottak takarítanának a városban – vélik az RMDSZ-es tanácsosok Fotó: Haáz Vince

A foglalás azonban augusztus 2-án, vasárnap éjfélkor érvényét vesztette, így tudta Dan Mașca augusztus 3-án, hétfőn ismét lefoglalni a nevet.

E lépése nem akadályozza, hogy a határozat nyomán elinduljon a cég létrehozásának folyamata.

Első körben úgyis egy hatástanulmány készül, amelyből ki kell derüljön, hogy milyen költségekkel lehet létrehozni és működtetni egy saját céget, és milyen formában érdemes. Azután még egyszer szavazni fogunk a tulajdonképpeni létrehozásról és a névről, ami lehet a Cleanserv vagy más.

A tanácsos tette azt bizonyítja, hogy még létre sem hoztuk, máris vannak, akik ellenzik azt, hogy saját kézbe vegyük az utcai takarítást. De a folyamat elindult”