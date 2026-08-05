Nevenincs köztisztasági vállalatot hoznak létre Marosvásárhelyen?

Évek óta akadozik az utcák takarítása Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi városháza úgy hozott létre egy köztisztasági vállalatot, hogy nevét nem védte le – állítja Dan Mașca önkormányzati képviselő, aki lefoglalta a város által kiválasztott Cleanserv nevet. Kovács Mihály Levente alpolgármester cáfolja az állításokat.
A marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsosok a közelmúltban azzal a javaslattal álltak elő, hogy Marosvásárhely hozzon létre saját köztársasági vállalatot. Mivel az elmúlt években a városnak vezetőinek és lakóinak egyaránt sok bosszúságot okozott az utcák takarításának kérdése, az önkormányzati képviselők úgy értékelték, hogy a szolgáltatást hatékonyabban és olcsóbban lehetne végeztetni, ha a városnak lenne egy saját cége, amely gondoskodna a parkok, játszóterek, közterületek takarításáról, télen pedig a hótalanításról.
Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.
A javaslatot határozattervezet formájában előterjesztették, és a legutóbbi, csütörtökön megtartott tanácsülésen kétharmados többséggel meg is szavazták. Eszerint a város Cleanserv néven szeretne létrehozni egy saját céget, ennek ideiglenes ügyvezetőjét is kinevezték.
Dan Mașca, a Szabad Emberek Pártjának (POL) önkormányzati képviselője augusztus 3-án, hétfőn közösségi oldalán úgy értékelte,
Mașca hétfőn egy hónapra lefoglalta a Cleanserv nevet, most pedig várja, hogy a városvezetés egyeztessen vele erről. A tanácsos azt állítja., azáltal, hogy ő lefoglalta a nevet, az egész cégalapítási folyamat elakadt, mert a leendő cégnek nincs neve.
Kovács Mihály Levente alpolgármester a Székelyhonnak cáfolta a POL-os tanácsos állításait. Mint elmondta, a városvezetés július 2-án lefoglalta a Cleanserv nevet, ami első körben egy hónapig volt érvényes, így az elfogadott határozatban is szerepelhetett.
Olcsóbb és hatékonyabb lenne, ha saját alkalmazottak takarítanának a városban – vélik az RMDSZ-es tanácsosok
Fotó: Haáz Vince
A foglalás azonban augusztus 2-án, vasárnap éjfélkor érvényét vesztette, így tudta Dan Mașca augusztus 3-án, hétfőn ismét lefoglalni a nevet.
Első körben úgyis egy hatástanulmány készül, amelyből ki kell derüljön, hogy milyen költségekkel lehet létrehozni és működtetni egy saját céget, és milyen formában érdemes. Azután még egyszer szavazni fogunk a tulajdonképpeni létrehozásról és a névről, ami lehet a Cleanserv vagy más.
– összegzett Marosvásárhely alpolgármestere.
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