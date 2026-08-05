Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nevenincs köztisztasági vállalatot hoznak létre Marosvásárhelyen?

Évek óta akadozik az utcák takarítása Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Évek óta akadozik az utcák takarítása Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A marosvásárhelyi városháza úgy hozott létre egy köztisztasági vállalatot, hogy nevét nem védte le – állítja Dan Mașca önkormányzati képviselő, aki lefoglalta a város által kiválasztott Cleanserv nevet. Kovács Mihály Levente alpolgármester cáfolja az állításokat.

Simon Virág

2026. augusztus 05., 11:222026. augusztus 05., 11:22

A marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsosok a közelmúltban azzal a javaslattal álltak elő, hogy Marosvásárhely hozzon létre saját köztársasági vállalatot. Mivel az elmúlt években a városnak vezetőinek és lakóinak egyaránt sok bosszúságot okozott az utcák takarításának kérdése, az önkormányzati képviselők úgy értékelték, hogy a szolgáltatást hatékonyabban és olcsóbban lehetne végeztetni, ha a városnak lenne egy saját cége, amely gondoskodna a parkok, játszóterek, közterületek takarításáról, télen pedig a hótalanításról.

korábban írtuk

Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen
Zöld utat kapott a saját szemétszolgáltató és az első iskolatáska program Marosvásárhelyen

Minden előkészítő osztályos kisdiák felszerelt iskolatáskát kap szeptemberben, Marosvásárhelyen – erről döntöttek az önkormányzati képviselők csütörtökön, amikor rábólintottak a helyi köztisztasági vállalat létrehozására is.

Aki megtalálta a kiskaput

A javaslatot határozattervezet formájában előterjesztették, és a legutóbbi, csütörtökön megtartott tanácsülésen kétharmados többséggel meg is szavazták. Eszerint a város Cleanserv néven szeretne létrehozni egy saját céget, ennek ideiglenes ügyvezetőjét is kinevezték.

Hirdetés

Dan Mașca, a Szabad Emberek Pártjának (POL) önkormányzati képviselője augusztus 3-án, hétfőn közösségi oldalán úgy értékelte,

a városvezetés inkompetenciáját bizonyítja, hogy bár létrehoztak egy céget, annak nevét nem védték le.

Mașca hétfőn egy hónapra lefoglalta a Cleanserv nevet, most pedig várja, hogy a városvezetés egyeztessen vele erről. A tanácsos azt állítja., azáltal, hogy ő lefoglalta a nevet, az egész cégalapítási folyamat elakadt, mert a leendő cégnek nincs neve.

A folyamat elindult

Kovács Mihály Levente alpolgármester a Székelyhonnak cáfolta a POL-os tanácsos állításait. Mint elmondta, a városvezetés július 2-án lefoglalta a Cleanserv nevet, ami első körben egy hónapig volt érvényes, így az elfogadott határozatban is szerepelhetett.

Olcsóbb és hatékonyabb lenne, ha saját alkalmazottak takarítanának a városban – vélik az RMDSZ-es tanácsosok • Fotó: Haáz Vince Galéria

Olcsóbb és hatékonyabb lenne, ha saját alkalmazottak takarítanának a városban – vélik az RMDSZ-es tanácsosok

Fotó: Haáz Vince

A foglalás azonban augusztus 2-án, vasárnap éjfélkor érvényét vesztette, így tudta Dan Mașca augusztus 3-án, hétfőn ismét lefoglalni a nevet.

Idézet
E lépése nem akadályozza, hogy a határozat nyomán elinduljon a cég létrehozásának folyamata.

Első körben úgyis egy hatástanulmány készül, amelyből ki kell derüljön, hogy milyen költségekkel lehet létrehozni és működtetni egy saját céget, és milyen formában érdemes. Azután még egyszer szavazni fogunk a tulajdonképpeni létrehozásról és a névről, ami lehet a Cleanserv vagy más.

Idézet
A tanácsos tette azt bizonyítja, hogy még létre sem hoztuk, máris vannak, akik ellenzik azt, hogy saját kézbe vegyük az utcai takarítást. De a folyamat elindult”

– összegzett Marosvásárhely alpolgármestere.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint
Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Székelyhon

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Székelyhon

Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre
Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Székely Sport

Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint
Krónika

Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint
Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
Székely Sport

Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Nőileg

A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 04., kedd

Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej

Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.

Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej
Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej
2026. augusztus 04., kedd

Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej
Hirdetés
2026. augusztus 04., kedd

Három autó ütközött össze Szászrégenben

Három ember sérült meg kedd reggel Szászrégenben közúti balesetben, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül.

Három autó ütközött össze Szászrégenben
Három autó ütközött össze Szászrégenben
2026. augusztus 04., kedd

Három autó ütközött össze Szászrégenben
2026. augusztus 04., kedd

Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda

Az autópálya-építés nyomán megnövekedett forgalom következtében tíz nap alatt mintegy 2800 kamion halad át Nyárádszeredán. A település ezért napi 106 lejes útdíjat vezetett be a nehézgépjárművekre, hogy részben fedezze az utak javításnak költségeit.

Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda
Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda
2026. augusztus 04., kedd

Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda
2026. augusztus 03., hétfő

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen

Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához.

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
2026. augusztus 03., hétfő

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
Hirdetés
2026. augusztus 03., hétfő

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás

Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
2026. augusztus 03., hétfő

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
2026. augusztus 02., vasárnap

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben

Közúti balesethez riasztották vasárnap délután a nagysármási tűzoltókat. Két személygépkocsi ütközött, melyekben összesen 7-en utaztak.

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
2026. augusztus 02., vasárnap

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
2026. augusztus 02., vasárnap

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál

Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani.

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
2026. augusztus 02., vasárnap

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
Hirdetés
2026. augusztus 02., vasárnap

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne

Lesodródott az útról és a felborult állt meg egy autó szombat éjjel Dicsőszentmártonban. A balesetnek egy könnyebb sérültje van.

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
2026. augusztus 02., vasárnap

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
2026. augusztus 01., szombat

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván

Lakóház gyulldt ki a Görgényszentimréhez tartozó Kásván szombat délután.

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
2026. augusztus 01., szombat

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut

Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!