Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej

A marosvásárhelyi önkormányzat megemelte a sportpályázatok keretét, de az összeg így is csak az igények harmadát fedezi

Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.

Simon Virág 2026. augusztus 04., 17:592026. augusztus 04., 17:59

Marosvásárhelyen idén későn hirdették meg a sportkluboknak és sportegyesületeknek szánt vissza nem térítendő támogatásokat, hiszen a helyi képviselő-testület csak májusban fogadta el a költségvetést. A városvezetés eredetileg 1 270 000 lejt szánt erre a célra, de ez a múlt héten változott. Hirdetés Sok kérés, kevés pénz Az idei kiírás szerint egy tervpályázatra jelentkezhettek a hivatásos sportklubok és a tömegsportot népszerűsítő egyesületek. A június közepére kitűzött határidőig

58 kérés érkezett be hivatásos sportklubok, illetve 24 egyesület részéről, összesen 7 647 622 lej támogatást igényelve.

Az elbíráló bizottság az 1 270 000 lejes keretet figyelembe véve arányosan „megvágta” a kérelmekben szereplő összegeket, így például a Maros Sportklub kerékpáros-szakosztályát csak 346 lejjel tudta volna támogatni a város. Másképp döntöttek a tanácsosok A végső döntést a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők hozták meg, akik két változtatást eszközöltek. Első körben egymillió lejjel megemelték a pályázati alapot, vagyis a már benyújtott pályázatokra 2 270 000 lejt osztanak szét, arányosan növelve minden sikeresen pályázó támogatását.

A focit támogatják a legnagyobb összegekkel (Illusztráció) Fotó: Haáz Vince