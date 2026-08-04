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Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej

A marosvásárhelyi önkormányzat megemelte a sportpályázatok keretét, de az összeg így is csak az igények harmadát fedezi • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi önkormányzat megemelte a sportpályázatok keretét, de az összeg így is csak az igények harmadát fedezi

Fotó: Haáz Vince

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Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.

Simon Virág

2026. augusztus 04., 17:592026. augusztus 04., 17:59

Marosvásárhelyen idén későn hirdették meg a sportkluboknak és sportegyesületeknek szánt vissza nem térítendő támogatásokat, hiszen a helyi képviselő-testület csak májusban fogadta el a költségvetést. A városvezetés eredetileg 1 270 000 lejt szánt erre a célra, de ez a múlt héten változott.

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Sok kérés, kevés pénz

Az idei kiírás szerint egy tervpályázatra jelentkezhettek a hivatásos sportklubok és a tömegsportot népszerűsítő egyesületek. A június közepére kitűzött határidőig

58 kérés érkezett be hivatásos sportklubok, illetve 24 egyesület részéről, összesen 7 647 622 lej támogatást igényelve.

Az elbíráló bizottság az 1 270 000 lejes keretet figyelembe véve arányosan „megvágta” a kérelmekben szereplő összegeket, így például a Maros Sportklub kerékpáros-szakosztályát csak 346 lejjel tudta volna támogatni a város.

Másképp döntöttek a tanácsosok

A végső döntést a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők hozták meg, akik két változtatást eszközöltek. Első körben egymillió lejjel megemelték a pályázati alapot, vagyis a már benyújtott pályázatokra 2 270 000 lejt osztanak szét, arányosan növelve minden sikeresen pályázó támogatását.

A focit támogatják a legnagyobb összegekkel (Illusztráció) • Fotó: Haáz Vince Galéria

A focit támogatják a legnagyobb összegekkel (Illusztráció)

Fotó: Haáz Vince

Ugyanakkor azt is eldöntötték, hogy lesz még egy kétmillió lejes költségvetésű kiírás, vagyis az eredeti számokhoz képest összesen hárommillió lejjel többet költenek idén sportra.

A kulturális pályázatokról is döntöttek

A tanácsosok a júliusban benyújtott kulturális pályázatokra szánt összegeket is módosítás nélkül jóváhagyták. Összesen nyolc rendezvényre kértek pénzt a városi költségvetésből, de csupán négy pályázat érte el a kötelező hetven pontot:

  • 150 ezer lejjel támogatják a Harmónia Cordis Gitárfesztivált;

  • 320 ezer lejjel a Parapács Egyesület augusztusi Vásárhelyi Forgatagra vonatkozó pályázatát;

  • 12 ezer lejt adnak az ugyancsak augusztusi Ő az út keresztény fesztiválra;

  • 125 ezer lejt egy lakótelepi ortodox egyházközség által tartandó gyermekfoglalkozás-sorozatra.

A nyertes pályázatok jegyzéke a városháza honlapján tanulmányozható.

Marosszék Marosvásárhely
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