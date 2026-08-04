Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej

A marosvásárhelyi önkormányzat megemelte a sportpályázatok keretét, de az összeg így is csak az igények harmadát fedezi
Fotó: Haáz Vince
Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.
Marosvásárhelyen idén későn hirdették meg a sportkluboknak és sportegyesületeknek szánt vissza nem térítendő támogatásokat, hiszen a helyi képviselő-testület csak májusban fogadta el a költségvetést. A városvezetés eredetileg 1 270 000 lejt szánt erre a célra, de ez a múlt héten változott.
Az idei kiírás szerint egy tervpályázatra jelentkezhettek a hivatásos sportklubok és a tömegsportot népszerűsítő egyesületek. A június közepére kitűzött határidőig
Az elbíráló bizottság az 1 270 000 lejes keretet figyelembe véve arányosan „megvágta” a kérelmekben szereplő összegeket, így például a Maros Sportklub kerékpáros-szakosztályát csak 346 lejjel tudta volna támogatni a város.
A végső döntést a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők hozták meg, akik két változtatást eszközöltek. Első körben egymillió lejjel megemelték a pályázati alapot, vagyis a már benyújtott pályázatokra 2 270 000 lejt osztanak szét, arányosan növelve minden sikeresen pályázó támogatását.
A focit támogatják a legnagyobb összegekkel (Illusztráció)
Fotó: Haáz Vince
Ugyanakkor azt is eldöntötték, hogy lesz még egy kétmillió lejes költségvetésű kiírás, vagyis az eredeti számokhoz képest összesen hárommillió lejjel többet költenek idén sportra.
A tanácsosok a júliusban benyújtott kulturális pályázatokra szánt összegeket is módosítás nélkül jóváhagyták. Összesen nyolc rendezvényre kértek pénzt a városi költségvetésből, de csupán négy pályázat érte el a kötelező hetven pontot:
150 ezer lejjel támogatják a Harmónia Cordis Gitárfesztivált;
320 ezer lejjel a Parapács Egyesület augusztusi Vásárhelyi Forgatagra vonatkozó pályázatát;
12 ezer lejt adnak az ugyancsak augusztusi Ő az út keresztény fesztiválra;
125 ezer lejt egy lakótelepi ortodox egyházközség által tartandó gyermekfoglalkozás-sorozatra.
A nyertes pályázatok jegyzéke a városháza honlapján tanulmányozható.
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