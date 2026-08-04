Medve miatt szólt a Ro-Alert Csíkszeredában

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Csíkszereda északi városrészében, a taplocai Rét utcában tűnt fel a medve kedden délután. A nagyvad jelenlétére a Ro-Alert rendszeren keresztül figyelmeztettek a lakosságot. Az üzenetben azt kérik, hogy kerüljék el a környéket, maradjanak távol az állattól, ne fényképezkedjenek vele és ne etessék.