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Medve miatt szólt a Ro-Alert Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Medvét láttak Csíkszereda Taploca övezetében kedd délután, a lakosságót Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a veszélyre.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 18:122026. augusztus 04., 18:12

2026. augusztus 04., 18:562026. augusztus 04., 18:56

Csíkszereda északi városrészében, a taplocai Rét utcában tűnt fel a medve kedden délután. A nagyvad jelenlétére a Ro-Alert rendszeren keresztül figyelmeztettek a lakosságot. Az üzenetben azt kérik, hogy kerüljék el a környéket, maradjanak távol az állattól, ne fényképezkedjenek vele és ne etessék.

Csíkszék Csíkszereda medve
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