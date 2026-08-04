Medve miatt szólt a Ro-Alert Csíkszeredában

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Fotó: Tuchiluș Alex
Medvét láttak Csíkszereda Taploca övezetében kedd délután, a lakosságót Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a veszélyre.
2026. augusztus 04., 18:122026. augusztus 04., 18:12
2026. augusztus 04., 18:562026. augusztus 04., 18:56
Csíkszereda északi városrészében, a taplocai Rét utcában tűnt fel a medve kedden délután. A nagyvad jelenlétére a Ro-Alert rendszeren keresztül figyelmeztettek a lakosságot. Az üzenetben azt kérik, hogy kerüljék el a környéket, maradjanak távol az állattól, ne fényképezkedjenek vele és ne etessék.
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