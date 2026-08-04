Gaál András életművét mutatja be a Csíki Székely Múzeum

A 90 éve született Gaál András festőművész életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik augusztus 6-án, csütörtökön 17 órától a Csíki Székely Múzeumban.

Székelyhon 2026. augusztus 04., 17:422026. augusztus 04., 17:42

A tárlat a Gyergyóditróban született, 2021-ben elhunyt művész munkássága előtt tiszteleg. Gaál András közel négy évtizeden át tanított Csíkszeredában, számos fiatal művész pályáját indította el, miközben meghatározó alakjává vált a székelyföldi képzőművészeti életnek. Nevéhez fűződik a rendszeres csíkszeredai képzőművészeti kiállítások elindítása, és társalapítója volt a Gyergyószárhegyi Művésztelepnek is. Hirdetés A Csíki Székely Múzeum közleménye szerint

a kiállítás átfogó képet ad a művész gazdag életművéről: a székelyföldi tájakat megörökítő festményektől a figurális kompozíciókon és portrékon át a monumentális alkotásokig.