Gaál András életművét mutatja be a Csíki Székely Múzeum

Fotó: Borbély Fanni
A 90 éve született Gaál András festőművész életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik augusztus 6-án, csütörtökön 17 órától a Csíki Székely Múzeumban.
A tárlat a Gyergyóditróban született, 2021-ben elhunyt művész munkássága előtt tiszteleg. Gaál András közel négy évtizeden át tanított Csíkszeredában, számos fiatal művész pályáját indította el, miközben meghatározó alakjává vált a székelyföldi képzőművészeti életnek. Nevéhez fűződik a rendszeres csíkszeredai képzőművészeti kiállítások elindítása, és társalapítója volt a Gyergyószárhegyi Művésztelepnek is.
A Csíki Székely Múzeum közleménye szerint
A kiállítást Székedi Ferenc műkritikus és Túros Eszter művészettörténész, a tárlat kurátora nyitja meg. Köszöntőt mond többek között Dr. Karda-Markaly Aranka múzeumigazgató, Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere, valamint Vas Gábor, Pannonhalma polgármestere. Az eseményen Boldizsár Szabolcs fuvolaművész működik közre.
A kiállítás szeptember 19-ig látogatható.
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