Bővül a közműhálózat Gyimesközéplokon

Folytatódik a víz- és szennyvízhálózat bővítése Gyimesközéplok község több településén, a vezetékek a távolabbi patakvölgyekbe is eljutnak. Az Anghel Saligny-programtól nyert támogatás felhasználásával idén a munkálatok nagy részét el lehet végezni.

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Az elmúlt évek hálózatépítési munkálatai idén is folytatódnak a községben. Korábban európai uniós támogatással készült a víz- és szennyvízhálózat, amelyhez az ivóvizet Jávárdi-patakától, bővizű forrásokból fogták be, ahol víztartályokat telepítettek. Onnan a Hidegségen át a község alsó, Tatros mentén elterülő részébe, a megállói iskoláig tart 21 kilométeren át a vezetékrendszer, amelyhez közel ezerötszáz háztartás csatlakozhat.

A szennyvíztisztító állomást a megyehatár közelében építették meg. A beruházáshoz a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége (AFIR) biztosított húszmillió lej értékű támogatást, amelyet az önkormányzat hárommillió lej önrésszel egészített ki.

korábban írtuk Buktatók után jól haladnak: készül Gyimesközéplok víz- és szennyvízhálózata Noha a költségek emelkedtek, hosszú várakozás után jó ütemben épül Gyimesközéplokon a víz- és szennyvízhálózat, amelynek első részét jövőben be is fejezik.

Mivel ez az infrastruktúra a központi részen és több más patakvölgyből is hiányzott, ezért a rendszer további bővítésére még több mint 27 millió lejes támogatást nyertek az Anghel Saligny-programtól. Így