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Bővül a közműhálózat Gyimesközéplokon

• Fotó: Gyimesközéplok Polgármesteri Hivatala

Fotó: Gyimesközéplok Polgármesteri Hivatala

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Folytatódik a víz- és szennyvízhálózat bővítése Gyimesközéplok község több településén, a vezetékek a távolabbi patakvölgyekbe is eljutnak. Az Anghel Saligny-programtól nyert támogatás felhasználásával idén a munkálatok nagy részét el lehet végezni.

Kovács Attila

2026. augusztus 02., 13:332026. augusztus 02., 13:33

Az elmúlt évek hálózatépítési munkálatai idén is folytatódnak a községben. Korábban európai uniós támogatással készült a víz- és szennyvízhálózat, amelyhez az ivóvizet Jávárdi-patakától, bővizű forrásokból fogták be, ahol víztartályokat telepítettek. Onnan a Hidegségen át a község alsó, Tatros mentén elterülő részébe, a megállói iskoláig tart 21 kilométeren át a vezetékrendszer, amelyhez közel ezerötszáz háztartás csatlakozhat.

A szennyvíztisztító állomást a megyehatár közelében építették meg. A beruházáshoz a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége (AFIR) biztosított húszmillió lej értékű támogatást, amelyet az önkormányzat hárommillió lej önrésszel egészített ki.

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Buktatók után jól haladnak: készül Gyimesközéplok víz- és szennyvízhálózata
Buktatók után jól haladnak: készül Gyimesközéplok víz- és szennyvízhálózata

Noha a költségek emelkedtek, hosszú várakozás után jó ütemben épül Gyimesközéplokon a víz- és szennyvízhálózat, amelynek első részét jövőben be is fejezik. 

Mivel ez az infrastruktúra a központi részen és több más patakvölgyből is hiányzott, ezért a rendszer további bővítésére még több mint 27 millió lejes támogatást nyertek az Anghel Saligny-programtól. Így

kiterjeszthető a rendszer Sötétpatak, Borospatak, Kápolnapatak, Antalokpataka, Barackospatak és Bükkhavaspatak településekre, valamint a központi részre is, közel ezer háztartással.

A szennyvizet a már elkészült tisztítóállomás fogadja be.

Jelentősen kiterjed a víz- és szennyvízhálózat Gyimesközéplokon • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Jelentősen kiterjed a víz- és szennyvízhálózat Gyimesközéplokon

Fotó: Borbély Fanni

A munka javában tart, mint Gergely Károly polgármestertől megtudtuk, jó ütemben haladnak, a beruházás közel ötven százaléka elkészült. Ő úgy látja, hogy az év végére el is lehetne végezni a rendszer kiépítését, de

elég nehéz terep következik a kivitelező számára, szűk utcákban kell dolgozni, fel kell törni az aszfaltburkolatot.

El kell készülnie még egy víztartálynak is – tudtuk meg.

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Miután Barackospatakán és Bükkhavaspatakán kiépült a víz- és szennyvízhálózat, illetve az utat is helyreállították, nemsokára az országút mellett kezdenek ásni, Borospatak irányába, ahol szintén földbe kerülnek majd a csővezetékek. Ezt követi Antalok- és Kápolnapatak – vázolta az elöljáró.

Az Anghel Saligny Országos Befektetési Program Románia jelenlegi legnagyobb, 50 milliárd lej keretösszegű kormányzati fejlesztési alapja, amely 2021 és 2028 között biztosít forrást a helyi önkormányzatok alapvető infrastruktúra-fejlesztéseire. A program elsődleges célja az utak, hidak, víz- és csatornahálózatok, valamint a gázhálózat kiépítése és modernizálása.

Csíkszék Gyimesek Gyimesközéplok
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