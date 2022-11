Buktatók után jól haladnak: készül Gyimesközéplok víz- és szennyvízhálózata

Noha a költségek emelkedtek, hosszú várakozás után jó ütemben épül Gyimesközéplokon a víz- és szennyvízhálózat, amelynek első részét jövőben be is fejezik. A folytatásra, bővítésre az Anghel Saligny program nyújtotta támogatás biztosít majd lehetőséget.

Miután egy Szatmár megyei vállalkozással – amely a szerződés ellenére sem végezte el a munkát – megjárta a község, most egy Vâlcea megyei cég a kivitelező, amelynek nyár óta mutatott teljesítményéről elégedetten nyilatkozott Gergely Károly gyimesközéploki polgármester.

Mint kérdésünkre elmondta, a kivitelezés jól halad, ezt az időjárás is lehetővé tette, így a 12A jelzésű országút mellett a megyehatárig elkészültek a fővezetékek, elhelyezték az aknákat és a szivattyúállomásokat. Most Hidegség irányába haladnak, ennek a szakasznak is fele már elkészült – vázolta az elöljáró, aki szerint a finanszírozási szerződésben rögzített határidőt be tudják tartani. Ez az időpont 2023 októbere, addig kell elszámolni a támogatásként elnyert 2,5 millió eurós összeg felhasználásáról.