Sávelválasztónak ütközött egy autó Csíkszereda kijáratánál

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Elvesztette uralmát járműve felett hétfőn este Csíkszereda Brassó felöli bejáratánál egy 46 éves nő és a műanyag sávelválasztóknak ütközött – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
2026. augusztus 03., 20:482026. augusztus 03., 20:48
2026. augusztus 03., 21:032026. augusztus 03., 21:03
Hétfőn este nyolc óra előtt nem sokkal történt a baleset az 578-as európai úton Csíkszereda Brassó felöli bejáratánál – erősítették meg lapunk információit a hatóságok.
Mint kiderült, a 46 éves Neamț megyei nő elvesztette irányítását a járműve felett és a műanyag sávelválasztóknak ütközött. Az eset során
A rendőrség szerint a sofőr nem fogyasztott alkoholt.
Jelentősen megváltozott a Szent Anna-tó ökológiai állapota az elmúlt másfél évtizedben. A Sapientia EMTE és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kollégái rámutattak az okokra és a lehetséges megoldásokat ismertettek.
Teljesen megsemmisült egy mintegy 200 négyzetméteres épület a hétfő hajnalban keletkezett tűzben Madéfalván. A lángokat csaknem háromórás beavatkozás után sikerült megfékezni.
Folytatódik a víz- és szennyvízhálózat bővítése Gyimesközéplok község több településén, a vezetékek a távolabbi patakvölgyekbe is eljutnak. Az Anghel Saligny-programtól nyert támogatás felhasználásával idén a munkálatok nagy részét el lehet végezni.
Baleset történt Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál szombat este, rövid ideig torlódás alakult ki az érintett szakaszon.
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Kiskorú lányt akart rávenni nemi aktusra a csíkszeredai helyi tömegközlekedési vállalat egyik sofőrje, akinek időközben már megszüntették a munkaviszonyát. Az eset a buszpályaudvaron történt, a rendőrség büntetőeljárást indított.
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