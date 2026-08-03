Sávelválasztónak ütközött egy autó Csíkszereda kijáratánál

Elvesztette uralmát járműve felett hétfőn este Csíkszereda Brassó felöli bejáratánál egy 46 éves nő és a műanyag sávelválasztóknak ütközött – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

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Hétfőn este nyolc óra előtt nem sokkal történt a baleset az 578-as európai úton Csíkszereda Brassó felöli bejáratánál – erősítették meg lapunk információit a hatóságok.

Mint kiderült, a 46 éves Neamț megyei nő elvesztette irányítását a járműve felett és a műanyag sávelválasztóknak ütközött. Az eset során