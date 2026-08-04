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Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda

A bejáratnál tábla jelzi, útdíjat kell fizetni a 7,5 tonnánál nagyobb járművekre • Fotó: Haáz Vince

A bejáratnál tábla jelzi, útdíjat kell fizetni a 7,5 tonnánál nagyobb járművekre

Fotó: Haáz Vince

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Az autópálya-építés nyomán megnövekedett forgalom következtében tíz nap alatt mintegy 2800 kamion halad át Nyárádszeredán. A település ezért napi 106 lejes útdíjat vezetett be a nehézgépjárművekre, hogy részben fedezze az utak javításnak költségeit.

Hajnal Csilla

2026. augusztus 04., 07:572026. augusztus 04., 07:57

Az autópálya-építés előkészítési munkálatai, majd a kivitelezés megkezdése nyomán jelentősen megnövekedett a Nyárádszeredán áthaladó nehézgépjármű-forgalom június óta.

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A település ezért rendszámfelismerő kamerarendszert működtet, és útdíjat vezetett be a nagy össztömegű gépjárművekre.

Felszólítást küldenek annak, aki nem fizet

Az úthasználati díj ellenőrzését a helyi kamerarendszer, valamint a belügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodás teszi lehetővé, amely hozzáférést biztosít az országos járműnyilvántartás adataihoz, így

a díjköteles járművek tulajdonosai azonosíthatók.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Ahogy az útdíjas rendszer működik az országban, itt is a településnek rendszámfelismerő kamerarendszere van, és tudjuk követni, figyelni azokat a rendszámokat, illetve autókat, amelyek úgy haladnak át Nyárádszeredán, hogy nincs befizetve az áthajtási díj. A tulajdonosaiknak felszólítást küldünk, hogy tartoznak az illetékkel, ami nem büntetés, hanem az aznapi illeték, csak azt kérjük tőlük” – fejtette ki Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak.

Az illeték a 20 tonna fölötti járművek esetében napi 106 lej, egy hónapra 1056 lej, éves szinten pedig 10 560 lej.

A városvezető szerint ez jelképes összeg, ugyanis „messze nem elegendő a járművek okozta károk kijavításához.”

Naponta több száz kamion hajt át a városon • Fotó: Haáz Vince Galéria

Naponta több száz kamion hajt át a városon

Fotó: Haáz Vince

Tíz nap alatt 2800 kamion

Arra a kérdésre, hogy hányszor kellett már felszólító levelet küldeni a díjfizetés elmulasztóinak, Tóth Sándor elmondta, csak két nap alatt 69 ilyen esetet regisztráltak. Ez a szám a forgalom nagyságrendjéhez képest nem tekinthető magasnak, hiszen

tíznaponta mintegy 2800 kamion haladt át a városon

– magyarázta a polgármester, aki azt is hangsúlyozta, a lakosságot zavarja a megnövekedett teherforgalom, éppen ezért az ő érdekükben vezették be az útdíjat.

A közelben épülő autópálya miatt megugrott a teherforgalom Nyárádszeredában • Fotó: Haáz Vince Galéria

A közelben épülő autópálya miatt megugrott a teherforgalom Nyárádszeredában

Fotó: Haáz Vince

„Ha nem vezettük volna be, akkor az áthaladó kamionok miatt tönkretett utak javítását csak a helyi lakók adójából tudnánk fedezi, miközben leginkább ők szenvednek emiatt kárt, kényelmetlenséget.

Idézet
Ehhez a közteherviseléshez mindenkinek hozzá kell járulnia, aki ezt az utat használja, és részt vesz a tönkretételében.”

Az útdíj-rendszer június 18-a óta van érvényben Nyárádszeredában. Az A8-as autópálya (Egyesülés autópálya) Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti 24 kilométeres szakaszát 2027 első felében adhatják át a forgalomnak.

Marosszék Közlekedés Nyárádszereda
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