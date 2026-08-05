Zöldséges tekercs – videó

A zöldséges tavaszi tekercs a távol-keleti konyhák egyik legismertebb és legkedveltebb fogása. Az idők során a különböző országokban saját változatok alakultak ki, így ma már egy igazi nemzetközi street food klasszikusnak számít.
Hozzávalók:
5 dkg fafülgomba (szárított);
20 dkg káposzta;
20 dkg sárgarépa;
2 db újhagyma;
1 ek olaj (+ a sütéshez);
só;
2 gerezd fokhagyma;
1 ek gyömbér;
2 ek szójaszósz;
1 ek keményítő;
10 db rizspapír.
Elkészítés:
a fafülgombát felöntjük bő forró vízzel és fedő alatt hagyjuk állni legalább fél órát, hogy teljesen megszívja magát. Ezután vékonyan felcsíkozzuk és félretesszük. A káposztát finomra gyaluljuk, a répát és az újhagymát nagyon vékonyra csíkozzuk;
egy nagy serpenyőben vagy wokban kevés olajat hevítünk, hozzáadjuk a káposztát, répát, és fafülgombát, azonnal sózzuk és erőteljesen lepirítjuk, hogy a nedvesség nagy része elpárologjon. Hozzáadjuk az újhagymát, zúzott fokhagymát és a reszelt gyömbért. Fél perc kevergetés után beletesszük a szójaszószt és ízlés szerint sózzuk;
egy kis tálkában a keményítőt csomómentesre keverjük 1-2 evőkanál vízzel, majd hozzáadjuk a zöldséges keverékhez. A kész zöldséges keveréket félrerakjuk és hagyjuk teljesen kihűlni;
a rizspapírt egy pillanatra vízbe mártjuk, hogy könnyen formázható legyen. Ügyeljünk arra, hogy éppen csak egy kevés víz érje, hogy könnyen lehessen vele dolgozni, de ne ázzon át teljesen;
a rizspapír egyik felére teszünk kb. 2-3 ek. tölteléket, majd a papír szélét ráhajtjuk, behajtjuk a két szélét és szorosan felcsavarjuk, mint a töltött káposztát. A tekercset félrerakjuk 5-10 percre, hogy kissé kiszáradjon a felülete. Ezután kezdhetjük a következő tekercset is;
egy nagy edényben bő olajat hevítünk 180°-ra és 2-3 perc alatt ropogósra sütjük a tekercseket. A tavaszi tekercset frissen, ropogósan tálaljuk kedvenc mártogatósunkkal.
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