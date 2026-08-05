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Zöldséges tekercs – videó

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A zöldséges tavaszi tekercs a távol-keleti konyhák egyik legismertebb és legkedveltebb fogása. Az idők során a különböző országokban saját változatok alakultak ki, így ma már egy igazi nemzetközi street food klasszikusnak számít.

Liget

2026. augusztus 05., 10:022026. augusztus 05., 10:02

Hozzávalók:

  • 5 dkg fafülgomba (szárított);

  • 20 dkg káposzta;

  • 20 dkg sárgarépa;

  • 2 db újhagyma;

  • 1 ek olaj (+ a sütéshez);

  • só;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 1 ek gyömbér;

  • 2 ek szójaszósz;

  • 1 ek keményítő;

  • 10 db rizspapír.

Elkészítés:

  • a fafülgombát felöntjük bő forró vízzel és fedő alatt hagyjuk állni legalább fél órát, hogy teljesen megszívja magát. Ezután vékonyan felcsíkozzuk és félretesszük. A káposztát finomra gyaluljuk, a répát és az újhagymát nagyon vékonyra csíkozzuk;

  • egy nagy serpenyőben vagy wokban kevés olajat hevítünk, hozzáadjuk a káposztát, répát, és fafülgombát, azonnal sózzuk és erőteljesen lepirítjuk, hogy a nedvesség nagy része elpárologjon. Hozzáadjuk az újhagymát, zúzott fokhagymát és a reszelt gyömbért. Fél perc kevergetés után beletesszük a szójaszószt és ízlés szerint sózzuk;

  • egy kis tálkában a keményítőt csomómentesre keverjük 1-2 evőkanál vízzel, majd hozzáadjuk a zöldséges keverékhez. A kész zöldséges keveréket félrerakjuk és hagyjuk teljesen kihűlni;

  • a rizspapírt egy pillanatra vízbe mártjuk, hogy könnyen formázható legyen. Ügyeljünk arra, hogy éppen csak egy kevés víz érje, hogy könnyen lehessen vele dolgozni, de ne ázzon át teljesen;

  • a rizspapír egyik felére teszünk kb. 2-3 ek. tölteléket, majd a papír szélét ráhajtjuk, behajtjuk a két szélét és szorosan felcsavarjuk, mint a töltött káposztát. A tekercset félrerakjuk 5-10 percre, hogy kissé kiszáradjon a felülete. Ezután kezdhetjük a következő tekercset is;

  • egy nagy edényben bő olajat hevítünk 180°-ra és 2-3 perc alatt ropogósra sütjük a tekercseket. A tavaszi tekercset frissen, ropogósan tálaljuk kedvenc mártogatósunkkal.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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