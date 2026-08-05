Zöldséges tekercs – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

a fafülgombát felöntjük bő forró vízzel és fedő alatt hagyjuk állni legalább fél órát, hogy teljesen megszívja magát. Ezután vékonyan felcsíkozzuk és félretesszük. A káposztát finomra gyaluljuk, a répát és az újhagymát nagyon vékonyra csíkozzuk;

egy nagy serpenyőben vagy wokban kevés olajat hevítünk, hozzáadjuk a káposztát, répát, és fafülgombát, azonnal sózzuk és erőteljesen lepirítjuk, hogy a nedvesség nagy része elpárologjon. Hozzáadjuk az újhagymát, zúzott fokhagymát és a reszelt gyömbért. Fél perc kevergetés után beletesszük a szójaszószt és ízlés szerint sózzuk;

egy kis tálkában a keményítőt csomómentesre keverjük 1-2 evőkanál vízzel, majd hozzáadjuk a zöldséges keverékhez. A kész zöldséges keveréket félrerakjuk és hagyjuk teljesen kihűlni;

a rizspapírt egy pillanatra vízbe mártjuk, hogy könnyen formázható legyen. Ügyeljünk arra, hogy éppen csak egy kevés víz érje, hogy könnyen lehessen vele dolgozni, de ne ázzon át teljesen;

a rizspapír egyik felére teszünk kb. 2-3 ek. tölteléket, majd a papír szélét ráhajtjuk, behajtjuk a két szélét és szorosan felcsavarjuk, mint a töltött káposztát. A tekercset félrerakjuk 5-10 percre, hogy kissé kiszáradjon a felülete. Ezután kezdhetjük a következő tekercset is;