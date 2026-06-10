Milánói sertésborda – videó

A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.
Hozzávalók a rántott bordához:
4 szelet sertéskaraj;
só;
3 dl tej;
1 gerezd fokhagyma;
10 dkg liszt;
2 db tojás;
10 dkg zsemlemorzsa;
olaj.
Hozzávalók a milánói makarónihoz és a tálaláshoz:
30 dkg csiperkegomba;
olívaolaj;
10 dkg császárszalonna;
1 fej vöröshagyma;
2 gerezd fokhagyma;
1 tk. oregánó;
1 tk. bazsalikom;
10 dkg sonka;
3 dl passzírozott paradicsom;
só;
cukor;
35 dkg makaróni tészta;
reszelt sajt.
Elkészítés:
először a karajszeleteket vékonyra klopfoljuk és megsózzuk. A tejbe belekeverjük a zúzott fokhagymát, majd belefektetjük a hússzeleteket és legalább 1 órára hűtőbe tesszük;
a milánói makarónihoz egy nagy serpenyőben, közepes lángon, olaj nélkül elkezdjük pirítani a vékonyra szeletelt gombát. Amint kiengedte a levét, akkor kevés olívaolajat öntünk hozzá és további pár percig pirítjuk, amíg szép színt kap. Ezután félrerakjuk;
ugyanebben a serpenyőben alacsony lángon elkezdjük pirítani az apróra vágott szalonnát. Amint ez is megpirult, jöhet rá a finomra vágott vöröshagyma és puhára dinszteljük;
ezután hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a szárított oregánót és bazsalikomot. 1 perc kevergetés után jöhet rá a csíkozott sonka, a korábban lepirított gomba és a passzírozott paradicsom. A mártást 10-15 percig főzzük és a végén ízesítjük sóval és cukorral;
a karajszeleteket lecsöpögtetjük és bepanírozzuk, azaz először lisztbe forgatjuk, majd megmártjuk a felvert tojásban és legvégül bevonjuk a zsemlemorzsával. A panírozott hússzeleteket forró olajban, oldalanként 2-3 perc alatt ropogósra sütjük;
a makaróni tésztát bő, sós és lobogó vízben puhára főzzük a csomagoláson jelzett idő alatt, leszűrjük és hozzákeverjük a mártáshoz. Ha túl sűrűnek ítéljük a mártást, egy kevés főzővízzel lazíthatunk rajta;
a milánói borda tálalásánál a tésztát bőségesen megszórjuk reszelt sajttal és a frissen kisült rántott hússal fogyasztjuk.
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