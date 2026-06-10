Milánói sertésborda – videó

Hozzávalók a rántott bordához:

Hozzávalók a milánói makarónihoz és a tálaláshoz:

Elkészítés:

először a karajszeleteket vékonyra klopfoljuk és megsózzuk. A tejbe belekeverjük a zúzott fokhagymát, majd belefektetjük a hússzeleteket és legalább 1 órára hűtőbe tesszük;

a milánói makarónihoz egy nagy serpenyőben, közepes lángon, olaj nélkül elkezdjük pirítani a vékonyra szeletelt gombát. Amint kiengedte a levét, akkor kevés olívaolajat öntünk hozzá és további pár percig pirítjuk, amíg szép színt kap. Ezután félrerakjuk;

ugyanebben a serpenyőben alacsony lángon elkezdjük pirítani az apróra vágott szalonnát. Amint ez is megpirult, jöhet rá a finomra vágott vöröshagyma és puhára dinszteljük;

ezután hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a szárított oregánót és bazsalikomot. 1 perc kevergetés után jöhet rá a csíkozott sonka, a korábban lepirított gomba és a passzírozott paradicsom. A mártást 10-15 percig főzzük és a végén ízesítjük sóval és cukorral;

a karajszeleteket lecsöpögtetjük és bepanírozzuk, azaz először lisztbe forgatjuk, majd megmártjuk a felvert tojásban és legvégül bevonjuk a zsemlemorzsával. A panírozott hússzeleteket forró olajban, oldalanként 2-3 perc alatt ropogósra sütjük;

a makaróni tésztát bő, sós és lobogó vízben puhára főzzük a csomagoláson jelzett idő alatt, leszűrjük és hozzákeverjük a mártáshoz. Ha túl sűrűnek ítéljük a mártást, egy kevés főzővízzel lazíthatunk rajta;