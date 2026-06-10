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Milánói sertésborda – videó

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A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.

Liget

2026. június 10., 08:122026. június 10., 08:12

Hozzávalók a rántott bordához:

  • 4 szelet sertéskaraj;

  • só;

  • 3 dl tej;

  • 1 gerezd fokhagyma;

  • 10 dkg liszt;

  • 2 db tojás;

  • 10 dkg zsemlemorzsa;

  • olaj.

Hozzávalók a milánói makarónihoz és a tálaláshoz:

  • 30 dkg csiperkegomba;

  • olívaolaj;

  • 10 dkg császárszalonna;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 1 tk. oregánó;

  • 1 tk. bazsalikom;

  • 10 dkg sonka;

  • 3 dl passzírozott paradicsom;

  • só;

  • cukor;

  • 35 dkg makaróni tészta;

  • reszelt sajt.

Elkészítés:

  • először a karajszeleteket vékonyra klopfoljuk és megsózzuk. A tejbe belekeverjük a zúzott fokhagymát, majd belefektetjük a hússzeleteket és legalább 1 órára hűtőbe tesszük;

  • a milánói makarónihoz egy nagy serpenyőben, közepes lángon, olaj nélkül elkezdjük pirítani a vékonyra szeletelt gombát. Amint kiengedte a levét, akkor kevés olívaolajat öntünk hozzá és további pár percig pirítjuk, amíg szép színt kap. Ezután félrerakjuk;

  • ugyanebben a serpenyőben alacsony lángon elkezdjük pirítani az apróra vágott szalonnát. Amint ez is megpirult, jöhet rá a finomra vágott vöröshagyma és puhára dinszteljük;

  • ezután hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a szárított oregánót és bazsalikomot. 1 perc kevergetés után jöhet rá a csíkozott sonka, a korábban lepirított gomba és a passzírozott paradicsom. A mártást 10-15 percig főzzük és a végén ízesítjük sóval és cukorral;

  • a karajszeleteket lecsöpögtetjük és bepanírozzuk, azaz először lisztbe forgatjuk, majd megmártjuk a felvert tojásban és legvégül bevonjuk a zsemlemorzsával. A panírozott hússzeleteket forró olajban, oldalanként 2-3 perc alatt ropogósra sütjük;

  • a makaróni tésztát bő, sós és lobogó vízben puhára főzzük a csomagoláson jelzett idő alatt, leszűrjük és hozzákeverjük a mártáshoz. Ha túl sűrűnek ítéljük a mártást, egy kevés főzővízzel lazíthatunk rajta;

  • a milánói borda tálalásánál a tésztát bőségesen megszórjuk reszelt sajttal és a frissen kisült rántott hússal fogyasztjuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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