Epres kevert süti – videó

Idézd fel a nagymama konyhájának hangulatát ezzel a pihe-puha, lédús eperszemekkel teli kevert tésztával, ami percek alatt elkészül, és még gyorsabban elfogy.
A lágy, aranyszínű tészta és az édes eperszemek találkozása garantáltan a társaság kedvence lesz.
Hozzávalók:
3 db tojás;
15 dkg cukor;
1 mk vaníliaaroma;
1,5 dl étolaj;
1 kis doboz joghurt;
30 dkg liszt;
1 csomag sütőpor;
só;
50 dkg eper;
porcukor;
mentalevél.
Elkészítés:
a tojásokat egy tálba törjük, hozzáadjuk a cukrot és habosra keverjük;
hozzáadjuk a vaníliaaromát, az olajat és a joghurtot, majd ezekkel is alaposan összekeverjük;
a lisztből kiveszünk egy evőkanálnyit és összekeverjük az eper felével, amit apróra felkockázunk;
a többi lisztet, a sütőport és a sót beleszórjuk a tojásos keverékbe és csomómentes tésztává dolgozzuk. A liszttel kikevert epreket óvatosan beleforgatjuk a masszába, majd sütőpapírral bélelt formába öntjük;
az eprek másik felét szeletekre vágjuk és ráhelyezzük a tésztára;
az egyszerű epres sütit 180 fokon kb. 40-45 perc alatt készre sütjük, de tűpróbával folyamatosan ellenőrizzük;
a süteményt hagyjuk langyosra hűlni, majd kockákra vágva, porcukorral megszórva, mentalevéllel díszítve tálaljuk.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha a klasszikus magyar házi konyha egyik legegyszerűbben elkészíthető fogása. A fokhagymás tejföllel kínált tócsni különösen népszerű, hiszen az ízek tökéletes harmóniát alkotnak.
A lassan sült paradicsom mély, telt íze és a jalapeno harmonikus fúziója képes minden partit és meccsnézést felejthetetlenné tenni. A ropogós tortilla chips és ez a sűrű szósz olyan páros, amiből sosem elég egy tálka.
A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.
A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.
Rusz Lívia (1930–2020) az erdélyi képregény talán első igazán ismert alakja, a mai napig közkedvelt Csipike figurájának (képi) megteremtője, akiről kevésbé köztudott, hogy a festészetben is jelentőset alkotott.
Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.
Az átmeneti koranyári időszakban illatos mezei szegfűgombát gyűjthetünk, ha kiadós eső után gombásznánk a közeli legelőkön. A lucfenyő és más fenyőfélék is elkezdték már a friss hajtásaikat nevelni, desszerteket és szirupot is készíthetünk belőlük.
Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.
A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.
A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.
szóljon hozzá!