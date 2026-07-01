Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Epres kevert süti – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idézd fel a nagymama konyhájának hangulatát ezzel a pihe-puha, lédús eperszemekkel teli kevert tésztával, ami percek alatt elkészül, és még gyorsabban elfogy.

Liget

2026. július 01., 08:102026. július 01., 08:10

A lágy, aranyszínű tészta és az édes eperszemek találkozása garantáltan a társaság kedvence lesz.

Hozzávalók:

  • 3 db tojás;

  • 15 dkg cukor;

  • 1 mk vaníliaaroma;

  • 1,5 dl étolaj;

  • 1 kis doboz joghurt;

  • 30 dkg liszt;

  • 1 csomag sütőpor;

  • só;

  • 50 dkg eper;

  • porcukor;

  • mentalevél.

Elkészítés:

  • a tojásokat egy tálba törjük, hozzáadjuk a cukrot és habosra keverjük;

  • hozzáadjuk a vaníliaaromát, az olajat és a joghurtot, majd ezekkel is alaposan összekeverjük;

  • a lisztből kiveszünk egy evőkanálnyit és összekeverjük az eper felével, amit apróra felkockázunk;

  • a többi lisztet, a sütőport és a sót beleszórjuk a tojásos keverékbe és csomómentes tésztává dolgozzuk. A liszttel kikevert epreket óvatosan beleforgatjuk a masszába, majd sütőpapírral bélelt formába öntjük;

  • az eprek másik felét szeletekre vágjuk és ráhelyezzük a tésztára;

  • az egyszerű epres sütit 180 fokon kb. 40-45 perc alatt készre sütjük, de tűpróbával folyamatosan ellenőrizzük;

  • a süteményt hagyjuk langyosra hűlni, majd kockákra vágva, porcukorral megszórva, mentalevéllel díszítve tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Alcsíki sikerek a karácsonkői díjugrató versenyeken
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Székelyhon

Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Székelyhon

Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Krónika

Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Alcsíki sikerek a karácsonkői díjugrató versenyeken
Székely Sport

Alcsíki sikerek a karácsonkői díjugrató versenyeken
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 24., szerda

Tócsni – videó

Kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha a klasszikus magyar házi konyha egyik legegyszerűbben elkészíthető fogása. A fokhagymás tejföllel kínált tócsni különösen népszerű, hiszen az ízek tökéletes harmóniát alkotnak.

Tócsni – videó
Tócsni – videó
2026. június 24., szerda

Tócsni – videó
Hirdetés
2026. június 17., szerda

Sült paradicsomos salsa – videó

A lassan sült paradicsom mély, telt íze és a jalapeno harmonikus fúziója képes minden partit és meccsnézést felejthetetlenné tenni. A ropogós tortilla chips és ez a sűrű szósz olyan páros, amiből sosem elég egy tálka.

Sült paradicsomos salsa – videó
Sült paradicsomos salsa – videó
2026. június 17., szerda

Sült paradicsomos salsa – videó
2026. június 10., szerda

Milánói sertésborda – videó

A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.

Milánói sertésborda – videó
Milánói sertésborda – videó
2026. június 10., szerda

Milánói sertésborda – videó
2026. június 03., szerda

Csülkös bableves – videó

A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.

Csülkös bableves – videó
Csülkös bableves – videó
2026. június 03., szerda

Csülkös bableves – videó
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Megfejteni a talányt: Lány zöld almával

Rusz Lívia (1930–2020) az erdélyi képregény talán első igazán ismert alakja, a mai napig közkedvelt Csipike figurájának (képi) megteremtője, akiről kevésbé köztudott, hogy a festészetben is jelentőset alkotott.

Megfejteni a talányt: Lány zöld almával
Megfejteni a talányt: Lány zöld almával
2026. május 31., vasárnap

Megfejteni a talányt: Lány zöld almával
2026. május 29., péntek

Szedres-ordás pite

Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.

Szedres-ordás pite
Szedres-ordás pite
2026. május 29., péntek

Szedres-ordás pite
2026. május 28., csütörtök

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért

Az átmeneti koranyári időszakban illatos mezei szegfűgombát gyűjthetünk, ha kiadós eső után gombásznánk a közeli legelőkön. A lucfenyő és más fenyőfélék is elkezdték már a friss hajtásaikat nevelni, desszerteket és szirupot is készíthetünk belőlük.

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért
Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért
2026. május 28., csütörtök

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Karfiolleves – videó

Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.

Karfiolleves – videó
Karfiolleves – videó
2026. május 27., szerda

Karfiolleves – videó
2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga

A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy

A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!