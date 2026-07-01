Epres kevert süti – videó

A lágy, aranyszínű tészta és az édes eperszemek találkozása garantáltan a társaság kedvence lesz.

Hozzávalók:

Elkészítés:

a tojásokat egy tálba törjük, hozzáadjuk a cukrot és habosra keverjük;

hozzáadjuk a vaníliaaromát, az olajat és a joghurtot, majd ezekkel is alaposan összekeverjük;

a lisztből kiveszünk egy evőkanálnyit és összekeverjük az eper felével, amit apróra felkockázunk;

a többi lisztet, a sütőport és a sót beleszórjuk a tojásos keverékbe és csomómentes tésztává dolgozzuk. A liszttel kikevert epreket óvatosan beleforgatjuk a masszába, majd sütőpapírral bélelt formába öntjük;

az eprek másik felét szeletekre vágjuk és ráhelyezzük a tésztára;

az egyszerű epres sütit 180 fokon kb. 40-45 perc alatt készre sütjük, de tűpróbával folyamatosan ellenőrizzük;