Karfiolleves – videó

Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.
A leves még finomabb lesz, ha a rózsákra szedett karfiolt sütőben elősütjük.
Hozzávalók:
olaj;
2 db sárgarépa;
2 db fehérrépa;
1 fej hagyma;
1 mk pirospaprika;
1 fej karfiol;
2 gerezd fokhagyma;
1 kis csokor petrezselyem;
só;
bors;
1 dl tejföl;
1 ek liszt.
Elkészítés:
először kevés olajon megpirítjuk a karikákra vágott sárgarépát, fehérrépát és a kockákra vágott hagymát. Amikor a sárgarépa kiengedte a színét, rászórunk egy kevés pirospaprikát, gyors mozdulatokkal elkeverjük, nehogy megégjen és felöntjük kb. 2-3 liter vízzel;
hozzáadjuk a rózsáira szedett karfiolt, a zúzott fokhagymát és az apróra vágott petrezselymet, fűszerezzük sóval, valamint borssal. Ha kell, önthetünk még rá vizet, az a fontos, hogy a lé ellepje a karfiolrózsákat. Felforraljuk és utána közepes lángon 30-35 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket;
a habaráshoz a tejfölt elkeverjük a liszttel és hozzámerünk egy-két merőkanálnyit a forró levesből, majd a hőkiegyenlítés után behabarjuk a karfiollevest. Nem kell sűrűnek lennie, csak legyen egy pici selymessége. Forrásig hevítjük, ízesítjük még sóval vagy borssal és levesszük a tűzről;
a hagyományos, tejfölös karfiollevest melegen tálaljuk.
