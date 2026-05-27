Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Karfiolleves – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.

Liget

2026. május 27., 08:422026. május 27., 08:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A leves még finomabb lesz, ha a rózsákra szedett karfiolt sütőben elősütjük.

Hozzávalók:

  • olaj;

  • 2 db sárgarépa;

  • 2 db fehérrépa;

  • 1 fej hagyma;

  • 1 mk pirospaprika;

  • 1 fej karfiol;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 1 kis csokor petrezselyem;

  • só;

  • bors;

  • 1 dl tejföl;

  • 1 ek liszt.

Elkészítés:

  • először kevés olajon megpirítjuk a karikákra vágott sárgarépát, fehérrépát és a kockákra vágott hagymát. Amikor a sárgarépa kiengedte a színét, rászórunk egy kevés pirospaprikát, gyors mozdulatokkal elkeverjük, nehogy megégjen és felöntjük kb. 2-3 liter vízzel;

  • hozzáadjuk a rózsáira szedett karfiolt, a zúzott fokhagymát és az apróra vágott petrezselymet, fűszerezzük sóval, valamint borssal. Ha kell, önthetünk még rá vizet, az a fontos, hogy a lé ellepje a karfiolrózsákat. Felforraljuk és utána közepes lángon 30-35 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket;

  • a habaráshoz a tejfölt elkeverjük a liszttel és hozzámerünk egy-két merőkanálnyit a forró levesből, majd a hőkiegyenlítés után behabarjuk a karfiollevest. Nem kell sűrűnek lennie, csak legyen egy pici selymessége. Forrásig hevítjük, ízesítjük még sóval vagy borssal és levesszük a tűzről;

  • a hagyományos, tejfölös karfiollevest melegen tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Egy pont kell Parajdnak, hogy az Udvarhely körzeti bajnoka legyen
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa
Székelyhon

Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Székelyhon

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Krónika

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Egy pont kell Parajdnak, hogy az Udvarhely körzeti bajnoka legyen
Székely Sport

Egy pont kell Parajdnak, hogy az Udvarhely körzeti bajnoka legyen
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga

A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy

A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy
2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba

A májusi időszak sok ehető gombát tartogat számunkra, nemsokára megjelennek a sokak által kedvelt vadon termő csiperkék is. Addig is ismerkedjünk meg egy nagyon ízletes ehető taplófajjal, a pisztricgombával.

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba
Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba
2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba
2026. május 20., szerda

Vajas keksz – videó

Jó, ha van kéznél egy olyan keksz recept, ami pillanatok alatt elkészül, hiszen jöhetnek váratlanul vendégek, vagy csak a család gyorsan szeretne valami desszertet. Ráadásul egy alaptésztából kétféle ízűt süthetsz.

Vajas keksz – videó
Vajas keksz – videó
2026. május 20., szerda

Vajas keksz – videó
Hirdetés
2026. május 19., kedd

A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként

A fejes saláta tavasszal a piacok egyik legnépszerűbb zöldsége: nyersen, levesként vagy főzelékként is elkészíthető. Vitaminokban gazdag, könnyű és sokoldalú alapanyag, amely számos konyhában fontos szerepet kap.

A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként
A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként
2026. május 19., kedd

A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként
2026. május 18., hétfő

Könnyű ételek a mindennapokra

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges.

Könnyű ételek a mindennapokra
Könnyű ételek a mindennapokra
2026. május 18., hétfő

Könnyű ételek a mindennapokra
2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával
Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával
2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó

A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.

Töltött karaj – videó
Töltött karaj – videó
2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó
2026. május 14., csütörtök

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz

A májusi időszak főszereplője a vadon termő nárcisz és a növényt ünneplő nárciszfesztiválok. Ismerkedjünk meg a csillagos nárcisszal és a védelme miértjeivel. Kosarunkba ne kerüljön, de élményként semmiképp se hagyjuk ki!

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz
Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz
2026. május 14., csütörtök

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz
2026. május 13., szerda

Fokhagymakrémleves – videó

A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.

Fokhagymakrémleves – videó
Fokhagymakrémleves – videó
2026. május 13., szerda

Fokhagymakrémleves – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!