Karfiolleves – videó

A leves még finomabb lesz, ha a rózsákra szedett karfiolt sütőben elősütjük.

Hozzávalók:

Elkészítés:

először kevés olajon megpirítjuk a karikákra vágott sárgarépát, fehérrépát és a kockákra vágott hagymát. Amikor a sárgarépa kiengedte a színét, rászórunk egy kevés pirospaprikát, gyors mozdulatokkal elkeverjük, nehogy megégjen és felöntjük kb. 2-3 liter vízzel;

hozzáadjuk a rózsáira szedett karfiolt, a zúzott fokhagymát és az apróra vágott petrezselymet, fűszerezzük sóval, valamint borssal. Ha kell, önthetünk még rá vizet, az a fontos, hogy a lé ellepje a karfiolrózsákat. Felforraljuk és utána közepes lángon 30-35 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket;

a habaráshoz a tejfölt elkeverjük a liszttel és hozzámerünk egy-két merőkanálnyit a forró levesből, majd a hőkiegyenlítés után behabarjuk a karfiollevest. Nem kell sűrűnek lennie, csak legyen egy pici selymessége. Forrásig hevítjük, ízesítjük még sóval vagy borssal és levesszük a tűzről;