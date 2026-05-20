Vajas keksz – videó

Jó, ha van kéznél egy olyan keksz recept, ami pillanatok alatt elkészül, hiszen jöhetnek váratlanul vendégek, vagy csak a család gyorsan szeretne valami desszertet. Ráadásul egy alaptésztából kétféle ízűt süthetsz.
Hozzávalók az alaptésztához:
21 dkg liszt;
7 dkg porcukor;
13 dkg vaj;
1 tk vaníliaaroma;
csipet só.
Hozzávalók a csokis kekszhez:
2 dkg csokoládé;
1/2 db narancs.
Hozzávalók a citromos kekszhez:
1 db citrom;
1/4 tk kurkuma.
Elkészítés:
először összeállítjuk a tésztát. Az omlós alaptésztához a lisztet, a porcukrot, a vajat, a vaníliaaromát és a csipetnyi sót robotgéppel vagy kézzel összedolgozzuk sima tésztává. Két egyenlő részre osztjuk;
az egyik adag tésztába beledolgozzuk az aprított csokoládét, egy fél darab narancs reszelt héját és egy keveset a kifacsart levéből. Hengerré formázzuk, folpackba csomagoljuk és egy-két órára a hűtőbe tesszük;
a másik adag tésztába beledolgozzuk a citrom reszelt héját, a kurkumát és egy keveset a citrom kifacsart levéből. Hengerré formázzuk, folpackba csomagoljuk és egy-két órára a hűtőbe tesszük;
a tésztarudakat kb. fél centi vastag szeletekre vágjuk, sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük és 180 fokra előmelegített sütőben, alsó-felső módban kb. 10-15 perc alatt addig sütjük, míg a kekszek szélei elkezdenek megbarnulni;
rácsra téve hagyjuk kihűlni a csokis kekszeket, valamint a citromos kekszeket.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
A fejes saláta tavasszal a piacok egyik legnépszerűbb zöldsége: nyersen, levesként vagy főzelékként is elkészíthető. Vitaminokban gazdag, könnyű és sokoldalú alapanyag, amely számos konyhában fontos szerepet kap.
Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges.
Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.
A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.
A májusi időszak főszereplője a vadon termő nárcisz és a növényt ünneplő nárciszfesztiválok. Ismerkedjünk meg a csillagos nárcisszal és a védelme miértjeivel. Kosarunkba ne kerüljön, de élményként semmiképp se hagyjuk ki!
A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.
Az étel, mint képtárgy, sokféle funkciót tölthet be egy képen, erre különböző példákat hoztunk sorozatunk korábbi részeiben. Ezúttal Zsögödi Nagy Imre Önarckép almával című alkotását mutatjuk be.
A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.
Ez a recept nem csupán egy sós rágcsálnivalóról szól, hanem egy kis játékos alkotásról a konyhában, aminek a végeredménye pont olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő.
Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.
szóljon hozzá!