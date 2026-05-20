Vajas keksz – videó

Jó, ha van kéznél egy olyan keksz recept, ami pillanatok alatt elkészül, hiszen jöhetnek váratlanul vendégek, vagy csak a család gyorsan szeretne valami desszertet. Ráadásul egy alaptésztából kétféle ízűt süthetsz.

2026. május 20., 08:382026. május 20., 08:38

Hozzávalók az alaptésztához:

  • 21 dkg liszt;

  • 7 dkg porcukor;

  • 13 dkg vaj;

  • 1 tk vaníliaaroma;

  • csipet só.

Hozzávalók a csokis kekszhez:

  • 2 dkg csokoládé;

  • 1/2 db narancs.

Hozzávalók a citromos kekszhez:

  • 1 db citrom;

  • 1/4 tk kurkuma.

Elkészítés:

  • először összeállítjuk a tésztát. Az omlós alaptésztához a lisztet, a porcukrot, a vajat, a vaníliaaromát és a csipetnyi sót robotgéppel vagy kézzel összedolgozzuk sima tésztává. Két egyenlő részre osztjuk;

  • az egyik adag tésztába beledolgozzuk az aprított csokoládét, egy fél darab narancs reszelt héját és egy keveset a kifacsart levéből. Hengerré formázzuk, folpackba csomagoljuk és egy-két órára a hűtőbe tesszük;

  • a másik adag tésztába beledolgozzuk a citrom reszelt héját, a kurkumát és egy keveset a citrom kifacsart levéből. Hengerré formázzuk, folpackba csomagoljuk és egy-két órára a hűtőbe tesszük;

  • a tésztarudakat kb. fél centi vastag szeletekre vágjuk, sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük és 180 fokra előmelegített sütőben, alsó-felső módban kb. 10-15 perc alatt addig sütjük, míg a kekszek szélei elkezdenek megbarnulni;

  • rácsra téve hagyjuk kihűlni a csokis kekszeket, valamint a citromos kekszeket.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
