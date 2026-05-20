Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Tavaly szabadon szárnyaltak. Idén június 1-jén a palotás zenekarok ismét rostálás nélkül léphetnek fel
Fotó: Tinca Teddy
Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.
A gyermeknap alkalmából hagyományosan több óvodás és iskolás, népi és moderntánccsoport, hangszeres szólista és diákzenekar kap fellépési lehetőséget a sepsiszentgyörgyi főtéri kőszínpadon. A programot a Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége szervezi.
A Tanulók Palotájából Tinca Teddy zeneoktató az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 21 diákzenekart vitt volna a június 1-jei műsorba. Elmondása szerint azonban
Azt közölték vele, hogy idén csak a lágyabb, dallamosabb zenét játszó együttesek léphetnek színpadra.
A zeneoktató ezt sajnálattal vette tudomásul, elsősorban a gyerekek miatt, akik készültek arra, hogy a főtéren zenéljenek. A cenzúra elleni tiltakozásul végül mind a 21 zenekarának lemondta a fellépését, és más helyszínt keresett számukra. Erről közösségi oldalán is beszámolt, elmondása szerint főként azért, hogy a szülőknek hatékonyan jelezze, mi történt.
A bejegyzésre sokan reagáltak. Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester, aki a kultúráért felel, közölte, hogy nem tud az esetről, és a tiltás nem a polgármesteri hivatalból ered. Többen új fellépési lehetőséget is felajánlottak a gyerekeknek, köztük elsőként az Orfeum kultúrkocsma, valamint a Közösségi Párbeszéd színpada és a Sepsi Value Center bevásárlóközpont.
A Tanulók Palotájának igazgatója, Kerekes Jenő is kiállt Tinca Teddy és tanítványai mellett.
A Gyermekek Palotája éppen attól különleges, hogy minden diák megtalálhatja benne a saját hangját és stílusát – legyen az rock, pop, népzene vagy bármi más. A diákjaink nemcsak zenélni járnak ide, hanem közösséget építeni, fejlődni és kreatívan eltölteni a szabadidejüket.
A gyereknapnak pedig éppen az elfogadásról, az örömről és a sokféleség ünnepléséről kellene szólnia” – vélekedett az igazgató.
A tavalyi gyermeknapokon is sztároknak érezhették magukat a fiatalok
Fotó: Tinca Teddy
Végül Sztakics Éva egyeztetésre hívta az érintett feleket, a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezőcsapatát és a zeneoktatót. A keddi találkozón a „sértett fél” részéről elhangzott: a tiltás azért is érintett érzékeny pontot, mert már volt előzménye.
és csak akusztikus zenekarokat fogadtak, holott a rockzenét akusztikus hangszereken játszani nem mindig hiteles.
Az nem derült ki, hogy ez az előzetesen nem jelzett feltétel szintén „cenzúra” volt-e, vagy inkább azt keresték a szervezők, miként zavarják kevésbé a környék lakóit a hangosabb zenével. Az viszont elhangzott, hogy ez az utasítás sem a „várostól” jött.
A sérelmek megbeszélése után a helyzet végül pozitívan rendeződött.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt – azokat is, akik eddig szkeptikusan viszonyultak a hangos rockzenéhez. Bízunk benne, hogy a színpadon lehetőséget kapó gyermekek energiáját és átélését látva, ha megszeretni nem is fogják ezt a műfajt, de talán elfogadják, hogy ilyen zene is létezik” – közölte Tinca Teddy. Ugyanakkor az Orfeum által felajánlott lehetőséggel élve már szervezik a Tanulók Palotája zenekarainak ráadáskoncertjét is.
