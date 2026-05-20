Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Tavaly szabadon szárnyaltak. Idén június 1-jén a palotás zenekarok ismét rostálás nélkül léphetnek fel

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

Bodor Tünde 2026. május 20., 08:302026. május 20., 08:30

A gyermeknap alkalmából hagyományosan több óvodás és iskolás, népi és moderntánccsoport, hangszeres szólista és diákzenekar kap fellépési lehetőséget a sepsiszentgyörgyi főtéri kőszínpadon. A programot a Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége szervezi. A Tanulók Palotájából Tinca Teddy zeneoktató az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 21 diákzenekart vitt volna a június 1-jei műsorba. Elmondása szerint azonban

a szervezők egyike „felsőbb utasításra” eltanácsolta a kőszínpadról azokat a zenekarokat, amelyek hangosabb, keményebb rockzenét játszanak.

Azt közölték vele, hogy idén csak a lágyabb, dallamosabb zenét játszó együttesek léphetnek színpadra. Hirdetés A zeneoktató ezt sajnálattal vette tudomásul, elsősorban a gyerekek miatt, akik készültek arra, hogy a főtéren zenéljenek. A cenzúra elleni tiltakozásul végül mind a 21 zenekarának lemondta a fellépését, és más helyszínt keresett számukra. Erről közösségi oldalán is beszámolt, elmondása szerint főként azért, hogy a szülőknek hatékonyan jelezze, mi történt. A zene sokszínűsége nem probléma, hanem érték A bejegyzésre sokan reagáltak. Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester, aki a kultúráért felel, közölte, hogy nem tud az esetről, és a tiltás nem a polgármesteri hivatalból ered. Többen új fellépési lehetőséget is felajánlottak a gyerekeknek, köztük elsőként az Orfeum kultúrkocsma, valamint a Közösségi Párbeszéd színpada és a Sepsi Value Center bevásárlóközpont. A Tanulók Palotájának igazgatója, Kerekes Jenő is kiállt Tinca Teddy és tanítványai mellett.

A Gyermekek Palotája éppen attól különleges, hogy minden diák megtalálhatja benne a saját hangját és stílusát – legyen az rock, pop, népzene vagy bármi más. A diákjaink nemcsak zenélni járnak ide, hanem közösséget építeni, fejlődni és kreatívan eltölteni a szabadidejüket.

Egy műfaj kizárása nem a közösséget erősíti, hanem a tehetségek kibontakozását korlátozza.

A gyereknapnak pedig éppen az elfogadásról, az örömről és a sokféleség ünnepléséről kellene szólnia” – vélekedett az igazgató.

A tavalyi gyermeknapokon is sztároknak érezhették magukat a fiatalok Fotó: Tinca Teddy

Mindenki megnyugodhat, lesz rockzene Végül Sztakics Éva egyeztetésre hívta az érintett feleket, a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezőcsapatát és a zeneoktatót. A keddi találkozón a „sértett fél” részéről elhangzott: a tiltás azért is érintett érzékeny pontot, mert már volt előzménye.

A nemrég lezajlott városnapok ifjúsági színpadán korlátozták a rockzenekarok fellépését,

és csak akusztikus zenekarokat fogadtak, holott a rockzenét akusztikus hangszereken játszani nem mindig hiteles. Az nem derült ki, hogy ez az előzetesen nem jelzett feltétel szintén „cenzúra” volt-e, vagy inkább azt keresték a szervezők, miként zavarják kevésbé a környék lakóit a hangosabb zenével. Az viszont elhangzott, hogy ez az utasítás sem a „várostól” jött. A sérelmek megbeszélése után a helyzet végül pozitívan rendeződött.

A városvezetéssel folytatott egyeztetés után végül június 1-jén a palotás zenekarok »rostálás« nélkül léphetnek fel.