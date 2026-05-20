Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Tavaly szabadon szárnyaltak. Idén június 1-jén a palotás zenekarok ismét rostálás nélkül léphetnek fel • Fotó: Tinca Teddy

Tavaly szabadon szárnyaltak. Idén június 1-jén a palotás zenekarok ismét rostálás nélkül léphetnek fel

Fotó: Tinca Teddy

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

Bodor Tünde

2026. május 20., 08:302026. május 20., 08:30

A gyermeknap alkalmából hagyományosan több óvodás és iskolás, népi és moderntánccsoport, hangszeres szólista és diákzenekar kap fellépési lehetőséget a sepsiszentgyörgyi főtéri kőszínpadon. A programot a Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége szervezi.

A Tanulók Palotájából Tinca Teddy zeneoktató az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 21 diákzenekart vitt volna a június 1-jei műsorba. Elmondása szerint azonban

a szervezők egyike „felsőbb utasításra” eltanácsolta a kőszínpadról azokat a zenekarokat, amelyek hangosabb, keményebb rockzenét játszanak.

Azt közölték vele, hogy idén csak a lágyabb, dallamosabb zenét játszó együttesek léphetnek színpadra.

A zeneoktató ezt sajnálattal vette tudomásul, elsősorban a gyerekek miatt, akik készültek arra, hogy a főtéren zenéljenek. A cenzúra elleni tiltakozásul végül mind a 21 zenekarának lemondta a fellépését, és más helyszínt keresett számukra. Erről közösségi oldalán is beszámolt, elmondása szerint főként azért, hogy a szülőknek hatékonyan jelezze, mi történt.

A zene sokszínűsége nem probléma, hanem érték

A bejegyzésre sokan reagáltak. Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester, aki a kultúráért felel, közölte, hogy nem tud az esetről, és a tiltás nem a polgármesteri hivatalból ered. Többen új fellépési lehetőséget is felajánlottak a gyerekeknek, köztük elsőként az Orfeum kultúrkocsma, valamint a Közösségi Párbeszéd színpada és a Sepsi Value Center bevásárlóközpont.

A Tanulók Palotájának igazgatója, Kerekes Jenő is kiállt Tinca Teddy és tanítványai mellett.

A zene sokszínűsége nem probléma, hanem érték.

A Gyermekek Palotája éppen attól különleges, hogy minden diák megtalálhatja benne a saját hangját és stílusát – legyen az rock, pop, népzene vagy bármi más. A diákjaink nemcsak zenélni járnak ide, hanem közösséget építeni, fejlődni és kreatívan eltölteni a szabadidejüket.

Egy műfaj kizárása nem a közösséget erősíti, hanem a tehetségek kibontakozását korlátozza.

A gyereknapnak pedig éppen az elfogadásról, az örömről és a sokféleség ünnepléséről kellene szólnia” – vélekedett az igazgató.

Mindenki megnyugodhat, lesz rockzene

Végül Sztakics Éva egyeztetésre hívta az érintett feleket, a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezőcsapatát és a zeneoktatót. A keddi találkozón a „sértett fél” részéről elhangzott: a tiltás azért is érintett érzékeny pontot, mert már volt előzménye.

A nemrég lezajlott városnapok ifjúsági színpadán korlátozták a rockzenekarok fellépését,

és csak akusztikus zenekarokat fogadtak, holott a rockzenét akusztikus hangszereken játszani nem mindig hiteles.

Az nem derült ki, hogy ez az előzetesen nem jelzett feltétel szintén „cenzúra” volt-e, vagy inkább azt keresték a szervezők, miként zavarják kevésbé a környék lakóit a hangosabb zenével. Az viszont elhangzott, hogy ez az utasítás sem a „várostól” jött.

A sérelmek megbeszélése után a helyzet végül pozitívan rendeződött.

Idézet
A városvezetéssel folytatott egyeztetés után végül június 1-jén a palotás zenekarok »rostálás« nélkül léphetnek fel.

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt – azokat is, akik eddig szkeptikusan viszonyultak a hangos rockzenéhez. Bízunk benne, hogy a színpadon lehetőséget kapó gyermekek energiáját és átélését látva, ha megszeretni nem is fogják ezt a műfajt, de talán elfogadják, hogy ilyen zene is létezik” – közölte Tinca Teddy. Ugyanakkor az Orfeum által felajánlott lehetőséggel élve már szervezik a Tanulók Palotája zenekarainak ráadáskoncertjét is.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

2026. május 14., csütörtök

