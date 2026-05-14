Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Hivatalosan is elkezdődött Sepsiszentgyörgy könyves örömünnepe • Fotó: Codra Botond

Hivatalosan is elkezdődött Sepsiszentgyörgy könyves örömünnepe

Fotó: Codra Botond

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

Farkas Orsolya

2026. május 14., 20:582026. május 14., 20:58

2026. május 14., 21:192026. május 14., 21:19

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Délelőtt az iskolásoké volt a főszerep, este azonban a nagyközönség előtt is megnyílt az 5. SepsiBook. A város könyves ünnepének első napja az újratalálkozásról szólt, és ízelítőt adott a város egyik legszínesebb fesztiválhétvégéjéből.

Legyünk a Gutenberg-galaxis kitartó asztronautái

A Sepsi Arénában berendezett irodalmi fesztivált és könyvvásárt idén is köztiszteletnek örvendő írók nyitották meg. Berg Juditot, a Rumini, a Lengemesék és több más népszerű gyermekkönyv-sorozat szerzőjét már jól ismeri a kis és nagy közönség. Nyitóbeszédében kiemelte: külön öröm számára, hogy az idei eseményen kiemelt szerepet kapott a gyermekirodalom, és maguk a gyermekek, hiszen belőlük lesznek a jövő olvasói.

Olyan felnőttekké válhatnak, akik az olvasás által jobban megértik magukat és másokat,

ugyanakkor megtanulnak kérdezni és válaszolni, a sorok között is olvasni.

A SepsiBook első két napján 2500 diáknak biztosítanak programot, de sok kisgyerekes család is érdeklődik • Fotó: SepsiBook/Facebook Galéria

A SepsiBook első két napján 2500 diáknak biztosítanak programot, de sok kisgyerekes család is érdeklődik

Fotó: SepsiBook/Facebook

A szerző arra is rávilágított, hogy az emberiség írásba foglalt öröksége, a könyvek jelentősége egyre halványul. „Tudjuk: az univerzum folyamatosan tágul, miközben azt is tapasztaljuk, hogy a Gutenberg-galaxis zsugorodik. Pedig egyre több tanulmány, kutatás szól arról, hogy az értő, lineáris, koncentrált olvasás hiánya, a szövegértés gyengülése hosszútávon milyen társadalmi problémákhoz vezet” – húzta alá. Egy jó könyvet olvasva – amellett, hogy közben számos területen fejleszt – szórakoztat is, erről sem szabad megfeledkezni.

Benne az egész világ

A gyermekeknek Berg Judit azt tanácsolta:

olvassanak sokat, ne féljenek semmitől, merjenek szabadok lenni.

„Az íráshoz is kell bátorság és erős bizalom. (…) Összetett dolog ez, órákig fejtegethetném, de talán ebből is látszik: az írásban és olvasásban benne van az egész világ a maga összetettségében, sokszínűségében. Ha jól írunk és nyitottan olvasunk: megéljük közben a szabadságot” – emelte ki.

Berg Judit tanácsa a gyermekeknek: olvassanak sokat és ne féljenek semmitől • Fotó: Codra Botond Galéria

Berg Judit tanácsa a gyermekeknek: olvassanak sokat és ne féljenek semmitől

Fotó: Codra Botond

Ioana Pârvulescu író és irodalomkritikus köszöntőjében arra az egyszerű tényre mutatott rá, hogy

a SepsiBookhoz hasonló könyves ünnepek sikere nem a látogatók számán múlik, hanem az embereken, akikben szenvedélyt ébreszt az olvasás.

„Számomra a világ végét jelentené az, ha többé nem léteznének könyvek, ha nem tudnánk többé olvasni. (…) Azok, akik ma itt vannak, esélyt adnak a könyveknek. A gyerekeket is csak akkor tudják olvasásra tanítani, ha maguk is olvasnak” – hangsúlyozta.

Az 5. SepsiBookot Berg Judit, Ioana Pârvulescu, Sztakics Éva és Gáj Nándor nyitották meg • Fotó: Farkas Orsolya Galéria

Az 5. SepsiBookot Berg Judit, Ioana Pârvulescu, Sztakics Éva és Gáj Nándor nyitották meg

Fotó: Farkas Orsolya

Az írók köszöntőjét követően Sztakics Éva Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, valamint Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke is üdvözölte a résztvevőket, és köszönetet mondott a szervezőknek. Remélik, hogy ezekben a napokban minél többen rátalálnak arra az olvasmányra, mondatra vagy gondolatra, amely sokáig velük marad.

Hirdetés

Az irodalmi fesztivál és könyvvásár május 14. és 17. között tart, a belépés ingyenes. Idén közel 150 meghívott és 115 programpont várja a közönséget; a vásáron 43 standon 56 kiadó – köztük kilenc új kiállító – kínálatából válogathatnak az érdeklődők. Részletes program a SepsiBook honlapján található.

korábban írtuk

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook
Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

Háromszék Művelődés Sepsiszentgyörgy Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt
Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
A tizenegyesekig kellett várni a gólokra a kupadöntőben
Premontrei botrány: tovább küzd igazáért a nagyváradi apát
Pályán a Real Madrid, vb-selejtezőt játszik a magyar válogatott – a csütörtöki sportműsor
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt
Székelyhon

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt
Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Székelyhon

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
A tizenegyesekig kellett várni a gólokra a kupadöntőben
Székely Sport

A tizenegyesekig kellett várni a gólokra a kupadöntőben
Premontrei botrány: tovább küzd igazáért a nagyváradi apát
Krónika

Premontrei botrány: tovább küzd igazáért a nagyváradi apát
Pályán a Real Madrid, vb-selejtezőt játszik a magyar válogatott – a csütörtöki sportműsor
Székely Sport

Pályán a Real Madrid, vb-selejtezőt játszik a magyar válogatott – a csütörtöki sportműsor
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából
Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából
2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra
Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra
2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra
2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit
Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit
2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit
2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés
Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés
2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van
Segíteni csak az tud, aki magával rendben van
2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van
2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook
Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook
2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook
2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe
Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe
2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz
Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz
2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz
2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében
Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében
2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében
2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön
Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön
2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!