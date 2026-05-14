Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

Farkas Orsolya 2026. május 14., 20:58

Délelőtt az iskolásoké volt a főszerep, este azonban a nagyközönség előtt is megnyílt az 5. SepsiBook. A város könyves ünnepének első napja az újratalálkozásról szólt, és ízelítőt adott a város egyik legszínesebb fesztiválhétvégéjéből. Legyünk a Gutenberg-galaxis kitartó asztronautái A Sepsi Arénában berendezett irodalmi fesztivált és könyvvásárt idén is köztiszteletnek örvendő írók nyitották meg. Berg Juditot, a Rumini, a Lengemesék és több más népszerű gyermekkönyv-sorozat szerzőjét már jól ismeri a kis és nagy közönség. Nyitóbeszédében kiemelte: külön öröm számára, hogy az idei eseményen kiemelt szerepet kapott a gyermekirodalom, és maguk a gyermekek, hiszen belőlük lesznek a jövő olvasói.

Olyan felnőttekké válhatnak, akik az olvasás által jobban megértik magukat és másokat,

ugyanakkor megtanulnak kérdezni és válaszolni, a sorok között is olvasni.

A SepsiBook első két napján 2500 diáknak biztosítanak programot, de sok kisgyerekes család is érdeklődik Fotó: SepsiBook/Facebook

A szerző arra is rávilágított, hogy az emberiség írásba foglalt öröksége, a könyvek jelentősége egyre halványul. „Tudjuk: az univerzum folyamatosan tágul, miközben azt is tapasztaljuk, hogy a Gutenberg-galaxis zsugorodik. Pedig egyre több tanulmány, kutatás szól arról, hogy az értő, lineáris, koncentrált olvasás hiánya, a szövegértés gyengülése hosszútávon milyen társadalmi problémákhoz vezet” – húzta alá. Egy jó könyvet olvasva – amellett, hogy közben számos területen fejleszt – szórakoztat is, erről sem szabad megfeledkezni. Benne az egész világ A gyermekeknek Berg Judit azt tanácsolta:

olvassanak sokat, ne féljenek semmitől, merjenek szabadok lenni.

„Az íráshoz is kell bátorság és erős bizalom. (…) Összetett dolog ez, órákig fejtegethetném, de talán ebből is látszik: az írásban és olvasásban benne van az egész világ a maga összetettségében, sokszínűségében. Ha jól írunk és nyitottan olvasunk: megéljük közben a szabadságot” – emelte ki.

Berg Judit tanácsa a gyermekeknek: olvassanak sokat és ne féljenek semmitől Fotó: Codra Botond

Ioana Pârvulescu író és irodalomkritikus köszöntőjében arra az egyszerű tényre mutatott rá, hogy

a SepsiBookhoz hasonló könyves ünnepek sikere nem a látogatók számán múlik, hanem az embereken, akikben szenvedélyt ébreszt az olvasás.

„Számomra a világ végét jelentené az, ha többé nem léteznének könyvek, ha nem tudnánk többé olvasni. (…) Azok, akik ma itt vannak, esélyt adnak a könyveknek. A gyerekeket is csak akkor tudják olvasásra tanítani, ha maguk is olvasnak” – hangsúlyozta.

Az 5. SepsiBookot Berg Judit, Ioana Pârvulescu, Sztakics Éva és Gáj Nándor nyitották meg Fotó: Farkas Orsolya