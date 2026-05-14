Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Még nem késő csatlakozni a felső-háromszéki gyalogos zarándokokhoz • Fotó: Tamás István

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

Farkas Orsolya

2026. május 14., 16:362026. május 14., 16:36

Több gyalogos csoport is útra kel jövő csütörtökön, május 21-én, hogy részt vegyen a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A felső-háromszéki zarándokokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretné próbára tenni magát és átélni a testi-lelki megújulást.

Új szervezésben a felső-háromszéki gyalogos zarándoklat

A Felső-Háromszékről induló gyalogos zarándoklatot az elmúlt tizenhárom évben Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános vezetésével szervezték meg, de őt nemrég a gyergyói kerület főesperesévé nevezték ki, így ebben az évben ezt a feladatot már nem tudta vállalni.

Mivel a hagyományt semmiképpen sem szerették volna megszakítani, az idei, immár tizennegyedik alkalmat Gelence község szervezi. Szecsete Zoltán római katolikus plébános – akit Balánbányáról helyeztek át – kérdésünkre elmondta,

a jelenlegi becslések alapján 80–100 zarándokra számítanak,

de csatlakozni a következő napokban is lehet, mindenkit szívesen fogadnak. Korhatárt nem szabtak, azonban a 18 év alatti fiatalok, gyerekek esetében felnőtt kísérő ajánlott.

A Kézdivásárhelyről induló zarándokok megközelítőleg száz kilométert tesznek meg • Fotó: Tamás István Galéria

A zarándokok május 21-én, csütörtökön indulnak, és május 23-án, szombaton érkeznek meg a csíksomlyói hegynyeregbe, ez idő alatt a létszám a megállók során egyre duzzadni fog, többek között a Lemhényből induló csoporttal is.

A gyalogosokhoz bármelyik nap lehet csatlakozni, akár csak fél nap erejéig is. A program szerint

  • csütörtökön Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság-templomban 11 órától kezdődik a szentmise, és innen megteszik az első gyalogos szakaszt Kászonújfaluig;

  • pénteken, reggelit követően 9 órakor szentmisét tartanak, majd a csoport a Nyerges-tetőn keresztül Csíkszentgyörgy felé veszi az irányt;

  • szombaton reggel 7 órakor indulnak a csíkszentgyörgyi templom elől a nyeregbe.

A csomagokat autóval szállítják a csoport után, ugyanakkor az út teljes ideje alatt igénybe vehető egészségügyi ellátás, amennyiben szükséges. Az éjszakákat iskolákban töltik, ezért az élelem, folyadék, gyalogláshoz alkalmas ruházat, tisztálkodási szerek, gyógyszerek mellett hálózsákra, jógamatracra (izolírra) is szükség lesz.

A zarándokok három nap alatt megközelítőleg száz kilométert tesznek meg gyalog,

nagyrészt aszfaltút mentén fognak haladni.

Szecsete Zoltán kiemelte: a zarándoklat nem túra, hanem egy vallási és spirituális utazás, és aki erre vállalkozik, az testi, lelki és közösségi tapasztalatokkal gazdagodik. A részletekről az eseményről szóló online bejegyzésben lehet olvasni.

Esztelnekről indulnak a bakancsos zarándokok

Csíksomlyóra egy másik útvonalon tervez zarándokutat a lemhényi Hőseink Ösvényén túracsapat. Ez azonban nem Kézdivásárhelyről, hanem Esztelnekről indul, és nem is az országutak mentén, hanem a Mária-úton vezet. A túracsapat képviselői szerint

  • csütörtökön reggel 8 órakor kelnek útra Esztelnekről. Innen Csángótelep felé veszik az irányt, felmásznak a Gombás-bércre, majd leereszkednek Kászonjakabfalvára, és az ottani kultúrotthonban töltik az éjszakát;

  • pénteken reggel megmásszák a Pap-hegyét, majd a völgybe ereszkedve Csíkszentkirályig gyalogolnak, itt is alszanak;

  • szombaton reggel innen jutnak el a csíksomlyói nyeregbe.

A túracsoporthoz csatlakozók három nap alatt hetven kilométert tesznek meg: először 25, a második napon 35, végül szombaton 10 kilométert gyalogolnak. A zarándoklathoz már sokan jelentkeztek, de továbbra is várják mindazokat, akik szívesen próbára tennék magukat, és részesei lennének a testi-lelki megújulás jegyében szervezett utazásnak.

A Hőseink ösvényén túracsapat a Mária-út mentén zarándokol, és továbbra is várja az új jelentkezőket • Fotó: Lemhényi Ifjúsági Szervezet/Facebook Galéria

A gyalogosokat arra kérik, hogy két csomaggal készüljenek. A kisebbikben, amit magukkal hoznak, legyen víz, élelem és esőkabát; a nagyobbikban, amelyiket autó szállítja majd az alvóhelyekig, az egyéb szükséges eszközöket tegyék.

A szervezők egyéves kicsiktől egészen az idősebb, hatvanas éveiben járó zarándokokra is számítanak. Erdei, mezei utakon fognak gyalogolni, nem nehéz terepen, de egy alapvető fizikai felkészültségre szükség van a túra teljesítéséhez. A zarándoktúra kapcsán a Lemhényi Ifjúsági Szervezetnél lehet érdeklődni.

Háromszék Csíksomlyói búcsú
A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

