Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Még nem késő csatlakozni a felső-háromszéki gyalogos zarándokokhoz

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

Farkas Orsolya 2026. május 14., 16:362026. május 14., 16:36

Több gyalogos csoport is útra kel jövő csütörtökön, május 21-én, hogy részt vegyen a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A felső-háromszéki zarándokokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretné próbára tenni magát és átélni a testi-lelki megújulást. Új szervezésben a felső-háromszéki gyalogos zarándoklat A Felső-Háromszékről induló gyalogos zarándoklatot az elmúlt tizenhárom évben Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános vezetésével szervezték meg, de őt nemrég a gyergyói kerület főesperesévé nevezték ki, így ebben az évben ezt a feladatot már nem tudta vállalni. Mivel a hagyományt semmiképpen sem szerették volna megszakítani, az idei, immár tizennegyedik alkalmat Gelence község szervezi. Szecsete Zoltán római katolikus plébános – akit Balánbányáról helyeztek át – kérdésünkre elmondta,

a jelenlegi becslések alapján 80–100 zarándokra számítanak,

de csatlakozni a következő napokban is lehet, mindenkit szívesen fogadnak. Korhatárt nem szabtak, azonban a 18 év alatti fiatalok, gyerekek esetében felnőtt kísérő ajánlott.

A Kézdivásárhelyről induló zarándokok megközelítőleg száz kilométert tesznek meg Fotó: Tamás István

A zarándokok május 21-én, csütörtökön indulnak, és május 23-án, szombaton érkeznek meg a csíksomlyói hegynyeregbe, ez idő alatt a létszám a megállók során egyre duzzadni fog, többek között a Lemhényből induló csoporttal is. A gyalogosokhoz bármelyik nap lehet csatlakozni, akár csak fél nap erejéig is. A program szerint csütörtökön Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság-templomban 11 órától kezdődik a szentmise, és innen megteszik az első gyalogos szakaszt Kászonújfaluig;

pénteken, reggelit követően 9 órakor szentmisét tartanak, majd a csoport a Nyerges-tetőn keresztül Csíkszentgyörgy felé veszi az irányt;

szombaton reggel 7 órakor indulnak a csíkszentgyörgyi templom elől a nyeregbe. A csomagokat autóval szállítják a csoport után, ugyanakkor az út teljes ideje alatt igénybe vehető egészségügyi ellátás, amennyiben szükséges. Az éjszakákat iskolákban töltik, ezért az élelem, folyadék, gyalogláshoz alkalmas ruházat, tisztálkodási szerek, gyógyszerek mellett hálózsákra, jógamatracra (izolírra) is szükség lesz.

A zarándokok három nap alatt megközelítőleg száz kilométert tesznek meg gyalog,

nagyrészt aszfaltút mentén fognak haladni. Szecsete Zoltán kiemelte: a zarándoklat nem túra, hanem egy vallási és spirituális utazás, és aki erre vállalkozik, az testi, lelki és közösségi tapasztalatokkal gazdagodik. A részletekről az eseményről szóló online bejegyzésben lehet olvasni. Esztelnekről indulnak a bakancsos zarándokok Csíksomlyóra egy másik útvonalon tervez zarándokutat a lemhényi Hőseink Ösvényén túracsapat. Ez azonban nem Kézdivásárhelyről, hanem Esztelnekről indul, és nem is az országutak mentén, hanem a Mária-úton vezet. A túracsapat képviselői szerint csütörtökön reggel 8 órakor kelnek útra Esztelnekről. Innen Csángótelep felé veszik az irányt, felmásznak a Gombás-bércre, majd leereszkednek Kászonjakabfalvára, és az ottani kultúrotthonban töltik az éjszakát;

pénteken reggel megmásszák a Pap-hegyét, majd a völgybe ereszkedve Csíkszentkirályig gyalogolnak, itt is alszanak;

szombaton reggel innen jutnak el a csíksomlyói nyeregbe. A túracsoporthoz csatlakozók három nap alatt hetven kilométert tesznek meg: először 25, a második napon 35, végül szombaton 10 kilométert gyalogolnak. A zarándoklathoz már sokan jelentkeztek, de továbbra is várják mindazokat, akik szívesen próbára tennék magukat, és részesei lennének a testi-lelki megújulás jegyében szervezett utazásnak.

A Hőseink ösvényén túracsapat a Mária-út mentén zarándokol, és továbbra is várja az új jelentkezőket Fotó: Lemhényi Ifjúsági Szervezet/Facebook