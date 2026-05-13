Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

A sepsiszentgyörgyi állomási tó szigetén a cukrászda még várja működtetőjét
Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.
Üres volt a sepsiszentgyörgyi vasútállomáshoz közeli tó környéke a hét elején, pedig gyönyörű, napos idő volt. Egy idős házaspár üldögélt a sétány egyik padján, a tó szigetén pedig két fiatal lány időzött. Az önkormányzat alárendeltségébe tartozó cég javára szól, hogy a tó környéke rendezett, talán túlságosan is.
A szabadidős övezet tavalyi átadásakor sokan kifogásolták, hogy nincs árnyék a padok környékén, és ez most is igaz. A gyepre viszont rávetül a környező nagy fák árnyéka, ott is lehet üldögélni.
Örvendetes, hogy az elültetett facsemetéket nem bántották, egyet sem láttunk kitörve, és szemlátomást szépen nőnek. Az is jó jel, hogy
szórványosan pedig kis piros halak is felbukkantak. Mint Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől megtudtuk, ezek nem betelepített halak, az Oltból kerülhettek oda, hiszen a tavat folyóvízzel táplálják. Az aranyhalakat viszont szándékosan dobhatta bele valaki. A tavon egy vadkacsa is otthonosan érezte magát kicsinyeivel.
A tó átadásakor betelepített vízinövények viszont kipusztultak. Ennek oka közvetve a költségvetési hiány, közvetlenül pedig a karbantartás elmaradása: nem volt lehetőség erre a feladatra szerződtetni valakit.
esetleg csak egy-egy félreesőbb részben, ugyanis a sok növény ellehetetlenítené a csónakázást – közölte az alpolgármester.
Első pillantásra úgy tűnhet, a személyzeti gondok hamarosan megoldódnak a tavat kezelő Rekreatív Rt. háza táján, ugyanis éppen hétfőn ötlött szemünkbe az az álláshirdetés, amelyben pénztárost és karbantartót keresnek.
Utóbbinak a már beszerzett csónakok és vízibiciklik bérbeadása is feladata lenne. Igaz, ehhez még az is föltétlenül szükséges, hogy a kormány pozitívan válaszoljon a sepsiszentgyörgyi önkormányzat memorandumára, amelyben azt
Mint az alpolgármester elmagyarázta, remélik, hogy megkapják a jóváhagyást, és nem akarnak még azzal is időt veszíteni, hogy csak utána kezdjenek embereket keresni. Ezért most átveszik a jelentkezési dokumentumokat, a tényleges alkalmazással pedig megvárják az engedélyt.
Esély volt viszont arra, hogy a tó szigetén megépített új cukrászdába is élet költözzön, amennyiben a Rekreatív március közepén közzétett felhívására jelentkezett volna működtető. Úgy tűnik azonban,
amely havonta négyzetméterenként 30 lej az épületre, valamint 6 lej/m²/hónap a teraszra, áfa nélkül. Tóth-Birtan Csaba elárulta, újra meghirdetik a licitet, csökkentett árakkal, hiszen belátják, hogy riasztó lehetett a bérleti díj, de talán még inkább az új épület után fizetendő magas ingatlanadó.
Nyár közepére vélhetően egészen más arcát mutatja majd a tó.
