Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

Bodor Tünde 2026. május 13., 13:492026. május 13., 13:49

Üres volt a sepsiszentgyörgyi vasútállomáshoz közeli tó környéke a hét elején, pedig gyönyörű, napos idő volt. Egy idős házaspár üldögélt a sétány egyik padján, a tó szigetén pedig két fiatal lány időzött. Az önkormányzat alárendeltségébe tartozó cég javára szól, hogy a tó környéke rendezett, talán túlságosan is. Hirdetés A szabadidős övezet tavalyi átadásakor sokan kifogásolták, hogy nincs árnyék a padok környékén, és ez most is igaz. A gyepre viszont rávetül a környező nagy fák árnyéka, ott is lehet üldögélni. A természet végzi a feladatát Örvendetes, hogy az elültetett facsemetéket nem bántották, egyet sem láttunk kitörve, és szemlátomást szépen nőnek. Az is jó jel, hogy

a tó vize eleven lett: rengeteg kis hal úszkált benne csapatokban,

szórványosan pedig kis piros halak is felbukkantak. Mint Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől megtudtuk, ezek nem betelepített halak, az Oltból kerülhettek oda, hiszen a tavat folyóvízzel táplálják. Az aranyhalakat viszont szándékosan dobhatta bele valaki. A tavon egy vadkacsa is otthonosan érezte magát kicsinyeivel.

Fotó: Tuchiluș Alex

A tó átadásakor betelepített vízinövények viszont kipusztultak. Ennek oka közvetve a költségvetési hiány, közvetlenül pedig a karbantartás elmaradása: nem volt lehetőség erre a feladatra szerződtetni valakit.

Nem is cél egyébként, hogy a tóban sok vízinövény éljen,

esetleg csak egy-egy félreesőbb részben, ugyanis a sok növény ellehetetlenítené a csónakázást – közölte az alpolgármester. Személyzethiánnyal küszködnek Első pillantásra úgy tűnhet, a személyzeti gondok hamarosan megoldódnak a tavat kezelő Rekreatív Rt. háza táján, ugyanis éppen hétfőn ötlött szemünkbe az az álláshirdetés, amelyben pénztárost és karbantartót keresnek.

Fotó: Tuchiluș Alex

Utóbbinak a már beszerzett csónakok és vízibiciklik bérbeadása is feladata lenne. Igaz, ehhez még az is föltétlenül szükséges, hogy a kormány pozitívan válaszoljon a sepsiszentgyörgyi önkormányzat memorandumára, amelyben azt

kérik, engedélyezzék a személyzet alkalmazását, jelen pillanatban ez ugyanis még lehetetlen.

Mint az alpolgármester elmagyarázta, remélik, hogy megkapják a jóváhagyást, és nem akarnak még azzal is időt veszíteni, hogy csak utána kezdjenek embereket keresni. Ezért most átveszik a jelentkezési dokumentumokat, a tényleges alkalmazással pedig megvárják az engedélyt.

Fotó: Tuchiluș Alex

Esély volt viszont arra, hogy a tó szigetén megépített új cukrászdába is élet költözzön, amennyiben a Rekreatív március közepén közzétett felhívására jelentkezett volna működtető. Úgy tűnik azonban,

a potenciális jelentkezők sokallták a bérleti díjat,

amely havonta négyzetméterenként 30 lej az épületre, valamint 6 lej/m²/hónap a teraszra, áfa nélkül. Tóth-Birtan Csaba elárulta, újra meghirdetik a licitet, csökkentett árakkal, hiszen belátják, hogy riasztó lehetett a bérleti díj, de talán még inkább az új épület után fizetendő magas ingatlanadó. Nyár közepére vélhetően egészen más arcát mutatja majd a tó.

Fotó: Tuchiluș Alex