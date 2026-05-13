Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

A sepsiszentgyörgyi állomási tó szigetén a cukrászda még várja működtetőjét

A sepsiszentgyörgyi állomási tó szigetén a cukrászda még várja működtetőjét

Fotó: Tuchiluș Alex

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

Bodor Tünde

2026. május 13., 13:492026. május 13., 13:49

Üres volt a sepsiszentgyörgyi vasútállomáshoz közeli tó környéke a hét elején, pedig gyönyörű, napos idő volt. Egy idős házaspár üldögélt a sétány egyik padján, a tó szigetén pedig két fiatal lány időzött. Az önkormányzat alárendeltségébe tartozó cég javára szól, hogy a tó környéke rendezett, talán túlságosan is.

A szabadidős övezet tavalyi átadásakor sokan kifogásolták, hogy nincs árnyék a padok környékén, és ez most is igaz. A gyepre viszont rávetül a környező nagy fák árnyéka, ott is lehet üldögélni.

A természet végzi a feladatát

Örvendetes, hogy az elültetett facsemetéket nem bántották, egyet sem láttunk kitörve, és szemlátomást szépen nőnek. Az is jó jel, hogy

a tó vize eleven lett: rengeteg kis hal úszkált benne csapatokban,

szórványosan pedig kis piros halak is felbukkantak. Mint Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől megtudtuk, ezek nem betelepített halak, az Oltból kerülhettek oda, hiszen a tavat folyóvízzel táplálják. Az aranyhalakat viszont szándékosan dobhatta bele valaki. A tavon egy vadkacsa is otthonosan érezte magát kicsinyeivel.

A tó átadásakor betelepített vízinövények viszont kipusztultak. Ennek oka közvetve a költségvetési hiány, közvetlenül pedig a karbantartás elmaradása: nem volt lehetőség erre a feladatra szerződtetni valakit.

Nem is cél egyébként, hogy a tóban sok vízinövény éljen,

esetleg csak egy-egy félreesőbb részben, ugyanis a sok növény ellehetetlenítené a csónakázást – közölte az alpolgármester.

Személyzethiánnyal küszködnek

Első pillantásra úgy tűnhet, a személyzeti gondok hamarosan megoldódnak a tavat kezelő Rekreatív Rt. háza táján, ugyanis éppen hétfőn ötlött szemünkbe az az álláshirdetés, amelyben pénztárost és karbantartót keresnek.

Utóbbinak a már beszerzett csónakok és vízibiciklik bérbeadása is feladata lenne. Igaz, ehhez még az is föltétlenül szükséges, hogy a kormány pozitívan válaszoljon a sepsiszentgyörgyi önkormányzat memorandumára, amelyben azt

kérik, engedélyezzék a személyzet alkalmazását, jelen pillanatban ez ugyanis még lehetetlen.

Mint az alpolgármester elmagyarázta, remélik, hogy megkapják a jóváhagyást, és nem akarnak még azzal is időt veszíteni, hogy csak utána kezdjenek embereket keresni. Ezért most átveszik a jelentkezési dokumentumokat, a tényleges alkalmazással pedig megvárják az engedélyt.

Esély volt viszont arra, hogy a tó szigetén megépített új cukrászdába is élet költözzön, amennyiben a Rekreatív március közepén közzétett felhívására jelentkezett volna működtető. Úgy tűnik azonban,

a potenciális jelentkezők sokallták a bérleti díjat,

amely havonta négyzetméterenként 30 lej az épületre, valamint 6 lej/m²/hónap a teraszra, áfa nélkül. Tóth-Birtan Csaba elárulta, újra meghirdetik a licitet, csökkentett árakkal, hiszen belátják, hogy riasztó lehetett a bérleti díj, de talán még inkább az új épület után fizetendő magas ingatlanadó.

Nyár közepére vélhetően egészen más arcát mutatja majd a tó.

Szép a látvány, kellemes az idő - akár tanulni is lehet a tó mellett

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

2026. május 12., kedd

2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

2026. május 09., szombat

