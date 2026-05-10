Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

Az ifjúsági, sport-, kulturális, valamint testi és lelki egészséget támogató pályázatokra civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és más nonprofit szervezetek jelentkezhetnek, hogy Sepsiszentgyörgy költségvetéséből támogatást nyerjenek programjaikra.

A támogatási programok összértéke 725 ezer lej.

Az ifjúsági programokra összesen 50 ezer lej áll rendelkezésre,

a sporttevékenységekre kiírt pályázati keret 200 ezer lej,

a testi és lelki egészség megőrzését célzó programokra 250 ezer lejt különítettek el,

míg a kulturális projektek támogatására 225 ezer lejes keretet biztosítanak.

A pályázati javaslatok benyújtási határideje május 29., 15 óra. A dokumentációkat személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet leadni, vagy elektronikus formában az önkormányzat online ügyfélkapuján keresztül.

A pályázatok elbírálása 2026. június 2. és 10. között történik. A pályázati kiírások itt érhetők el.