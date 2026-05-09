Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Fotó: Craiovai Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság Facebook-oldala

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

2026. május 09., 14:002026. május 09., 14:00

A helyszínre érkező rendőrök elsődleges vizsgálatai szerint egy 27 éves férfi, miközben Zsilvásárhely (Târgu Jiu, Gorj megye) felé tartott személygépkocsijával, áttért a szemközti sávba, ahol úgy ütközött össze egy nyergesvontatóval, hogy annak bal első gumiabroncsa szétrobbant, a kamion felborulását okozva. A teherautóba szorult sofőr, egy 39 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a személyautó fiatal vezetője pedig megsérült és kórházba vitték – közölte Gorj megyei rendőrség.

A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközést követően a kamion felborult, gyakorlatilag teljesen elzárva az utat, sofőrje pedig a kabinba szorult. Kiszabadították a férfit, de már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyben a hatóságok folytatják a vizsgálatot.

2026. május 09., szombat

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó

Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.

Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál

Június 1-jétől 6,5 százalékkal nő a Romgaz alkalmazottainak fizetése. Az erről szóló memorandumot pénteki ülésén hagyta jóvá a kormány.

Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén

Úgy tűnik, a munkakeresők nem a pénteki sepsiszentgyörgyi munkaerőbörzén felkínált állásokra pályáztak, a cégek pedig nem a megjelenteket keresték. A szakképzett munkások számára volt a legbőségesebb a kínálat.

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát

Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

Civil összefogás a Rózsák terén – szombaton tartják a Civil Szervezetek Vásárát Marosvásárhelyen

Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely központjában azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést egymás és a lakosság között, és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára.

Nem volt bekötve a gyerekülésbe, kiesett az autóból egy másfél éves kislány

Megsérült pénteken Szeben megyében egy másfél éves kislány, miután kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiesett a mozgó járműből – közölte a megyei rendőrség.

A tetejére borulva állt meg egy autó az úttesten

Felborult egy személyautó Mezőbodonban péntek este, két személy megsérült a balesetben. A forgalom mindkét irányba megbénult.

Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.

