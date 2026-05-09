Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

A helyszínre érkező rendőrök elsődleges vizsgálatai szerint egy 27 éves férfi, miközben Zsilvásárhely (Târgu Jiu, Gorj megye) felé tartott személygépkocsijával, áttért a szemközti sávba, ahol úgy ütközött össze egy nyergesvontatóval, hogy annak bal első gumiabroncsa szétrobbant, a kamion felborulását okozva. A teherautóba szorult sofőr, egy 39 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a személyautó fiatal vezetője pedig megsérült és kórházba vitték – közölte Gorj megyei rendőrség.

A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközést követően a kamion felborult, gyakorlatilag teljesen elzárva az utat, sofőrje pedig a kabinba szorult. Kiszabadították a férfit, de már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyben a hatóságok folytatják a vizsgálatot.