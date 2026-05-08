Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely központjában azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést egymás és a lakosság között, és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára.

Hajnal Csilla 2026. május 08., 20:062026. május 08., 20:06

A rendezvény május 9-én, szombaton 11 és 18 óra között várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes. 11 órakor Polgári cross-szal indul az esemény, 13 órakor kezdődik a Polgári szolidaritás menet, Hirdetés

14 és 18 óra között pedig a Virágóra környékén a civil szervezetek standjai mutatkoznak be, ahol a Happy Feet Band, a BB Dance és Pethő Csaba gitáros lép fel.

Fotó: Haáz Vince

A standokon arcfestés, felfújható csúszda, kosárlabda és interaktív játékok várják a gyerekeket, de lesz kézműves karitatív vásár, egészségügyi tanácsadás és vérnyomásmérés is, valamint önkéntességi lehetőségekről is tájékozódhatnak az érdeklődők.