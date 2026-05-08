Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a megye civil szervezeteinek képviselői Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely központjában azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést egymás és a lakosság között, és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára.
A rendezvény május 9-én, szombaton 11 és 18 óra között várja az érdeklődőket, a belépés ingyenes.
11 órakor Polgári cross-szal indul az esemény, 13 órakor kezdődik a Polgári szolidaritás menet,
A standokon arcfestés, felfújható csúszda, kosárlabda és interaktív játékok várják a gyerekeket, de lesz kézműves karitatív vásár, egészségügyi tanácsadás és vérnyomásmérés is, valamint önkéntességi lehetőségekről is tájékozódhatnak az érdeklődők.
A rendezvényt a Divers egyesület, a Maros Megyei Közösségi alapítvány, az Alpha Transilvana alapítvány, az Egyesült Kezek alapítvány és a Suryam alapítvány szervezik, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával együttműködve.
