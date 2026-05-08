Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.
2026. május 08., 11:32
Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy „a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát” kérte fel igazságügyi miniszternek.
Azt írta, hogy a professzor elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz.
Hozzátette: Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogászprofesszora, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.
A következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek” – idézi Magyar Pétert az MTI.
Hozzátette: a Tisza-kormány igazságügyi miniszterére vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát.
Magyar Péter szerint ezen célok elérését segíti majd Görög Márta felkészültsége, stratégiai szemlélete, kiemelkedő rendszerépítő és intézményvezetői tapasztalata.
Az igazságügyi miniszteri jelöltségről előző nap mondott le Magyar Péter korábbi egyetemi évfolyamtársa, sógora, ügyvédje, Melléthei-Barna Márton. „A hatalmas felhatalmazásból következik, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti” – indokolta döntését.
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
