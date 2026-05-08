Késik a középiskolai felvételi tájékoztató, még nincs döntés a helyekről

A nyolcadik osztályt végzett tanulók és szüleik július 13–20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokon a választott középiskolai opciókat • Fotó: Haáz Vince

Késik a 2026-os középiskolai felvételi tájékoztató, mert a helyekről szóló kormányhatározatot még nem fogadták el. Országosan 184 ezer hely lesz, ez tízezerrel kevesebb, mint tavaly, ugyanis idéntől a szakiskolai helyek megszűnnek.

Hajnal Csilla

2026. május 08., 12:062026. május 08., 12:06

A megyei tanfelügyelőségeknek már május 4-én közzé kellett volna tenniük a 2026-os középiskolai felvételi tájékoztató füzeteket, amelyek tartalmazzák az adott megye középiskoláiban elérhető helyek számát, a szakokat, a kódokat, valamint az előző tanévben utolsó helyre bejutott diák átlagát. Azonban

a 2026–2027-es tanévre vonatkozó beiskolázási létszámokat jóváhagyó kormányhatározat-tervezetet még nem fogadta el a kormány,

és nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelője megerősítette, valóban nincsenek jóváhagyva a helyek, de minden elő van készítve megyei szinten: mihelyt jóváhagyják a helyeket, generálják a kódokat és nyomtatják is a füzeteket. Azonban erre vonatkozó határidőt ő sem tudott mondani.

Már a 2024–2025-ös tanévben is késett a felvételi tájékoztató kiadása. Akkor május 13-án kellett volna megjelenjen, de nem tudták kiadni, mert a kormányhatározat-tervezet túl sokáig – két hónapig – volt közvitán.

Ez a dokumentum határozza meg, hogy hány hely van az oktatás minden szintjén – óvodától egészen a doktori képzésig, beleértve a szakoktatást, katonai és speciális képzéseket is.

A nyolcadikosok is ez alapján választják ki, hogy melyik középiskolába jelentkeznek, de az egyetemek is ez alapján határozzák meg a helyek számát – alap-, mester- és doktori képzésen.

Nagy változás idéntől

A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév, és június 22–26. között vizsgáznak.

A 2026–2027-es tanévben országosan összesen 184 ezer hely lesz számukra a középiskolákban – elméleti és szakirányú líceumokban.

Ez abból a kormányhatározat-tervezetből derül ki, amit az oktatási minisztérium április 16-án bocsátott közvitára, de még nem fogadtak el.

A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév, és június 22–26. között vizsgáznak • Fotó: Freepik

A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév, és június 22–26. között vizsgáznak

Tavaly még 60 ezer hely volt a szakiskolákban és 134 ezer hely a líceumokban, tehát összesen 194 ezer hely, idén viszont a szakiskolai helyek megszűnnek, összesen 184 ezer hely marad a középiskolákban, ami tízezerrel kevesebb helyet jelent, mint tavaly.

2026-tól már nem biztosítanak helyeket a szakiskolák számára, mert ezek megszűnnek önálló képzési formaként, és beolvadnak a szaklíceumi oktatásba.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem jut hely minden diák számára, aki tovább akar tanulni, hanem azt, hogy bár valóban nem lesznek szakiskolai helyek, de növekedett a szaklíceumi osztályok száma, tehát minden nyolcadikos, aki folytatni szeretné tanulmányait, megteheti, mert lesznek helyek – szögezte le Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes.

Így számolják ki a felvételi átlagot

A nyolcadik osztályt végzett tanulók és szüleik július 13–20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokon a választott középiskolai opciókat, a hivatalos ütemterv szerint.

A felvételi átlagot az országos felmérőn kapott jegyek átlaga adja.

Ez egy számtani átlag, amelyet két tizedesig számolnak ki, kerekítés nélkül, és kizárólag ezek a vizsgajegyek számítanak bele.

Ha több jelentkezőnek ugyanaz a felvételi átlaga, akkor sorrendben a következő szempontok alapján döntenek:

  • először az 5–8. osztályos általános tanulmányi átlagot nézik,

  • ha ez is egyforma, akkor a román nyelv és irodalom vizsgajegyet, majd a matematika jegyet,

  • végül – ha szükséges – az anyanyelvi vizsga eredményét azoknál, akik kisebbségi nyelven oktató iskolába jelentkeznek.

Ha még ezek után is teljesen azonos minden eredmény, és az adott iskolában az utolsó helyre többen is ugyanilyen pontszámmal pályáznak, akkor mindegyik ilyen diákot felveszik abba az iskolába, amit megjelöltek.

Oktatás Tanügy
2026. május 08., péntek

Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere

Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.

2026. május 08., péntek

Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok

Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.

2026. május 08., péntek

Kiránduljunk Székelyföldön – játssz, teszteld tudásod és nyerj!

Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.

2026. május 08., péntek

Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.

2026. május 08., péntek

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

2026. május 07., csütörtök

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

2026. május 07., csütörtök

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

2026. május 07., csütörtök

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

2026. május 07., csütörtök

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.

2026. május 07., csütörtök

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

