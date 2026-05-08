Késik a középiskolai felvételi tájékoztató, még nincs döntés a helyekről

A nyolcadik osztályt végzett tanulók és szüleik július 13–20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokon a választott középiskolai opciókat

Késik a 2026-os középiskolai felvételi tájékoztató, mert a helyekről szóló kormányhatározatot még nem fogadták el. Országosan 184 ezer hely lesz, ez tízezerrel kevesebb, mint tavaly, ugyanis idéntől a szakiskolai helyek megszűnnek.

Hajnal Csilla 2026. május 08., 12:062026. május 08., 12:06

A megyei tanfelügyelőségeknek már május 4-én közzé kellett volna tenniük a 2026-os középiskolai felvételi tájékoztató füzeteket, amelyek tartalmazzák az adott megye középiskoláiban elérhető helyek számát, a szakokat, a kódokat, valamint az előző tanévben utolsó helyre bejutott diák átlagát. Azonban

a 2026–2027-es tanévre vonatkozó beiskolázási létszámokat jóváhagyó kormányhatározat-tervezetet még nem fogadta el a kormány,

és nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelője megerősítette, valóban nincsenek jóváhagyva a helyek, de minden elő van készítve megyei szinten: mihelyt jóváhagyják a helyeket, generálják a kódokat és nyomtatják is a füzeteket. Azonban erre vonatkozó határidőt ő sem tudott mondani. Hirdetés Már a 2024–2025-ös tanévben is késett a felvételi tájékoztató kiadása. Akkor május 13-án kellett volna megjelenjen, de nem tudták kiadni, mert a kormányhatározat-tervezet túl sokáig – két hónapig – volt közvitán.

Ez a dokumentum határozza meg, hogy hány hely van az oktatás minden szintjén – óvodától egészen a doktori képzésig, beleértve a szakoktatást, katonai és speciális képzéseket is.

A nyolcadikosok is ez alapján választják ki, hogy melyik középiskolába jelentkeznek, de az egyetemek is ez alapján határozzák meg a helyek számát – alap-, mester- és doktori képzésen. Nagy változás idéntől A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév, és június 22–26. között vizsgáznak.

A 2026–2027-es tanévben országosan összesen 184 ezer hely lesz számukra a középiskolákban – elméleti és szakirányú líceumokban.

Ez abból a kormányhatározat-tervezetből derül ki, amit az oktatási minisztérium április 16-án bocsátott közvitára, de még nem fogadtak el.

A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév, és június 22–26. között vizsgáznak Fotó: Freepik

Tavaly még 60 ezer hely volt a szakiskolákban és 134 ezer hely a líceumokban, tehát összesen 194 ezer hely, idén viszont a szakiskolai helyek megszűnnek, összesen 184 ezer hely marad a középiskolákban, ami tízezerrel kevesebb helyet jelent, mint tavaly.

2026-tól már nem biztosítanak helyeket a szakiskolák számára, mert ezek megszűnnek önálló képzési formaként, és beolvadnak a szaklíceumi oktatásba.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem jut hely minden diák számára, aki tovább akar tanulni, hanem azt, hogy bár valóban nem lesznek szakiskolai helyek, de növekedett a szaklíceumi osztályok száma, tehát minden nyolcadikos, aki folytatni szeretné tanulmányait, megteheti, mert lesznek helyek – szögezte le Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes. Így számolják ki a felvételi átlagot A nyolcadik osztályt végzett tanulók és szüleik július 13–20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokon a választott középiskolai opciókat, a hivatalos ütemterv szerint.

A felvételi átlagot az országos felmérőn kapott jegyek átlaga adja.