Késik a középiskolai felvételi tájékoztató, még nincs döntés a helyekről

A nyolcadik osztályt végzett tanulók és szüleik július 13–20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokon a választott középiskolai opciókat
Késik a 2026-os középiskolai felvételi tájékoztató, mert a helyekről szóló kormányhatározatot még nem fogadták el. Országosan 184 ezer hely lesz, ez tízezerrel kevesebb, mint tavaly, ugyanis idéntől a szakiskolai helyek megszűnnek.
A megyei tanfelügyelőségeknek már május 4-én közzé kellett volna tenniük a 2026-os középiskolai felvételi tájékoztató füzeteket, amelyek tartalmazzák az adott megye középiskoláiban elérhető helyek számát, a szakokat, a kódokat, valamint az előző tanévben utolsó helyre bejutott diák átlagát. Azonban
és nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben.
Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelője megerősítette, valóban nincsenek jóváhagyva a helyek, de minden elő van készítve megyei szinten: mihelyt jóváhagyják a helyeket, generálják a kódokat és nyomtatják is a füzeteket. Azonban erre vonatkozó határidőt ő sem tudott mondani.
Már a 2024–2025-ös tanévben is késett a felvételi tájékoztató kiadása. Akkor május 13-án kellett volna megjelenjen, de nem tudták kiadni, mert a kormányhatározat-tervezet túl sokáig – két hónapig – volt közvitán.
A nyolcadikosok is ez alapján választják ki, hogy melyik középiskolába jelentkeznek, de az egyetemek is ez alapján határozzák meg a helyek számát – alap-, mester- és doktori képzésen.
A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév, és június 22–26. között vizsgáznak.
Ez abból a kormányhatározat-tervezetből derül ki, amit az oktatási minisztérium április 16-án bocsátott közvitára, de még nem fogadtak el.
Tavaly még 60 ezer hely volt a szakiskolákban és 134 ezer hely a líceumokban, tehát összesen 194 ezer hely, idén viszont a szakiskolai helyek megszűnnek, összesen 184 ezer hely marad a középiskolákban, ami tízezerrel kevesebb helyet jelent, mint tavaly.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem jut hely minden diák számára, aki tovább akar tanulni, hanem azt, hogy bár valóban nem lesznek szakiskolai helyek, de növekedett a szaklíceumi osztályok száma, tehát minden nyolcadikos, aki folytatni szeretné tanulmányait, megteheti, mert lesznek helyek – szögezte le Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes.
A nyolcadik osztályt végzett tanulók és szüleik július 13–20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokon a választott középiskolai opciókat, a hivatalos ütemterv szerint.
Ez egy számtani átlag, amelyet két tizedesig számolnak ki, kerekítés nélkül, és kizárólag ezek a vizsgajegyek számítanak bele.
Ha több jelentkezőnek ugyanaz a felvételi átlaga, akkor sorrendben a következő szempontok alapján döntenek:
először az 5–8. osztályos általános tanulmányi átlagot nézik,
ha ez is egyforma, akkor a román nyelv és irodalom vizsgajegyet, majd a matematika jegyet,
végül – ha szükséges – az anyanyelvi vizsga eredményét azoknál, akik kisebbségi nyelven oktató iskolába jelentkeznek.
Ha még ezek után is teljesen azonos minden eredmény, és az adott iskolában az utolsó helyre többen is ugyanilyen pontszámmal pályáznak, akkor mindegyik ilyen diákot felveszik abba az iskolába, amit megjelöltek.
