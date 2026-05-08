Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Sok szép virággal lehet hazamennyi Udvarfalváról. Archív
Fotó: Haáz Vince
Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.
Maros megyében, a Marosszentannához tartozó Udvarfalván hagyománya van a virágtermesztésnek, az ország minden szegletébe visznek innen növényeket. Idén
A szervezők beszámolója szerint az udvarfalvi sportpályán délelőtt 10 órától lehet látogatni a standokat, mindkét nap lesznek gyermektevékenységek, kulturális programok és koncertek is.
A helyi Aranykalász Néptánccsoport szombaton szervezi meg a VIII. Májusfa Néptánctalálkozót. 11 órakor villámcsődületet tartanak Marosvásárhely főterén, délben pedig már Udvarfalván állítják fel a májusfát. 15 órakor az udvarfalvi református templomban lesz egy kis áhítat, majd a kultúrotthonhoz vonulnak a csoportok, ahol megnyitó után kezdődnek a fellépések.
Nemcsak a sportpályán, az oda vezető utcán is sok virág lesz
Fotó: Haáz Vince
Magyarországról Csókakőről és Debrecenből vesznek részt táncosok és népdalénekesek, de vajdaság és Kárpátalja is képviselteti magát.
A talpalávalót a marosvásárhelyi Műhely-banda biztosítja.
Mint a főszervező, Paizs Tibor kihangsúlyozza: a tánctalálkozó célja a nemzeti összetartozás megerősítése; a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértése, elfogadása, valamint gyökereink, hagyományaink, értékes népi kincseink éltetése.
Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.
Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.
Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.
Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.
Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.
A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.
szóljon hozzá!