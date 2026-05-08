Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Sok szép virággal lehet hazamennyi Udvarfalváról. Archív

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

Simon Virág

2026. május 08., 08:272026. május 08., 08:27

Maros megyében, a Marosszentannához tartozó Udvarfalván hagyománya van a virágtermesztésnek, az ország minden szegletébe visznek innen növényeket. Idén

május 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap tartják a virágkiállítását és -vásárt.

A szervezők beszámolója szerint az udvarfalvi sportpályán délelőtt 10 órától lehet látogatni a standokat, mindkét nap lesznek gyermektevékenységek, kulturális programok és koncertek is.

A helyi Aranykalász Néptánccsoport szombaton szervezi meg a VIII. Májusfa Néptánctalálkozót. 11 órakor villámcsődületet tartanak Marosvásárhely főterén, délben pedig már Udvarfalván állítják fel a májusfát. 15 órakor az udvarfalvi református templomban lesz egy kis áhítat, majd a kultúrotthonhoz vonulnak a csoportok, ahol megnyitó után kezdődnek a fellépések.

Magyarországról Csókakőről és Debrecenből vesznek részt táncosok és népdalénekesek, de vajdaság és Kárpátalja is képviselteti magát.

Színpadra lépnek a marosvásárhelyi, kósteleki, székelyudvarhelyi, gyergyóditrói, székelykáli, maroskeresztúri, búzásbesenyői és mezőbergenyei táncosok is.

A talpalávalót a marosvásárhelyi Műhely-banda biztosítja.

Mint a főszervező, Paizs Tibor kihangsúlyozza: a tánctalálkozó célja a nemzeti összetartozás megerősítése; a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértése, elfogadása, valamint gyökereink, hagyományaink, értékes népi kincseink éltetése.

2026. május 08., péntek

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben

Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.

Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere

Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.

Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok

Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.

Kiránduljunk Székelyföldön – játssz, teszteld tudásod és nyerj!

Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.

Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

