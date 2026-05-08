Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

Maros megyében, a Marosszentannához tartozó Udvarfalván hagyománya van a virágtermesztésnek, az ország minden szegletébe visznek innen növényeket. Idén

A szervezők beszámolója szerint az udvarfalvi sportpályán délelőtt 10 órától lehet látogatni a standokat, mindkét nap lesznek gyermektevékenységek, kulturális programok és koncertek is.

A helyi Aranykalász Néptánccsoport szombaton szervezi meg a VIII. Májusfa Néptánctalálkozót. 11 órakor villámcsődületet tartanak Marosvásárhely főterén, délben pedig már Udvarfalván állítják fel a májusfát. 15 órakor az udvarfalvi református templomban lesz egy kis áhítat, majd a kultúrotthonhoz vonulnak a csoportok, ahol megnyitó után kezdődnek a fellépések.