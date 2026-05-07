A Maros Megyei Tanácsnál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

Csütörtökön fogadták el a Maros Megye Tanács költségvetését

Csütörtökön fogadták el a Maros Megye Tanács költségvetését

Fotó: Haáz Vince

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

Simon Virág

2026. május 07., 17:502026. május 07., 17:50

Elsőként jöjjön egy kis visszatekintés – de csak egy mondatban. Nos, Maros Megye Tanácsa 2024-ben „nehéz évre” készült, tavaly a „józan ész évére”, idén pedig a „kihívások évére”.

A Maros Megyei Tanács idei költségvetésének elfogadása után, csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Mint kiemelte:

2026 a kihívások éve lesz.

„Nehéz gazdasági helyzettel nézünk szembe, az állami pénzügyi források korlátozottak, minden drágul és ilyen körülmények között biztosítani kell a működést, a pályázatok folytatását. Az elfogadott költségvetés kiegyensúlyozott” – jelentette ki a tanácselnök.

Hova tudnak több pénzt adni?

Péter Ferenc elmondta, hogy bár szűkös az idei költségvetés, mégis minden hozzájuk tartozó intézménynek biztosítani tudják a működését és fejlesztésekre, beruházásokra is pénzt tudnak szánni.

Az összköltségvetés 65 százalékát fordítják a fizetésekre és az épületek fenntartására, a működés biztosítására.

Tavalyhoz képest 4 millió lejjel több pénzt kap a szociális és gyermekjogvédelem, de a hegyimentők és a repülőtér is valamivel több pénzzel gazdálkodhat. Ezzel ellentétben a megyei utak karbantartására négymillió lejjel kevesebbet tudnak szánni.

Több nagylélegzetű munkálat van

Maros megyében jelenleg harminc uniós pályázat zajlik,

ebből tíz saját pályázat, a többiben partner a megyei tanács.

Többek között:

  • zajlik a Park szálloda és a megyei önkormányzatnak és a prefektusi hivatalnak helyet adó épület felújítása,

  • nagylélegzetű munkálat van a tüdőklinikán

  • és befejezik a hegyimentő-szolgálat új székházát.

A mikházi régészeti parknál végzett beruházást lezárták, hamarosan a nagyközönség is megtekintheti az újdonságokat. A repülőtéren idén beüzemelik a napelemparkot és szeretnék kibővíteni az ipari parkot. Európai uniós pénzből több úthálózatot is felújítanak.

Kitért arra is, hogy hamarosan közzéteszik a kiírást, amely alapján a megyében működő civil szervezetek, sportegyesületek és egyházak közpénzt pályázhatnak meg.

Maros Megye Tanácsának 2026. évi összköltségvetése 1.188.999.000 lej (2025-ben 1.191.550.000 lej volt). A megyei tanács összköltségvetése a következőkből áll: a Maros Megyei Tanács saját költségvetése, az állami költségvetésből teljesen vagy részben finanszírozott közintézmények költségvetése (Maros Megyei Klinikai Kórház, Dicsőszentmártoni Kórház), a vissza nem térítendő külső támogatások és a hitelek. A megye saját költségvetése 617,8 millió lej.

Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál

A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.

Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak

Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.

Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen

Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.

Ma nem gyengült tovább a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,27 banival (0,05 százalékkal) 5,2661 lejre csökkent a szerdai 5,2688 lejről.

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén

Baleset történt csütörtök délután a székelyudvarhelyi Hunyadi János utcában – jelezte olvasónk. A baleset során senki nem sérült meg. A környékbeli utcákban torlódás alakult ki.

A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét

A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki a BNR szóvivője.

Ismét Bolojan lehet a miniszterelnök? Egy liberális politikus szerint nincs akadálya

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronache szerint Ilie Bolojan ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az alkotmánybíróság.

Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén.

Több székelyföldi településen is ANL-lakások épülhetnek

Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.

Veszélyes spirálban Románia – a lakosság fizetheti meg a politikai válság árát

A Bolojan-kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt máris érezteti hatását a román energiapiacon – figyelmeztetett csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

