A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

Simon Virág 2026. május 07., 17:50

Elsőként jöjjön egy kis visszatekintés – de csak egy mondatban. Nos, Maros Megye Tanácsa 2024-ben „nehéz évre" készült, tavaly a „józan ész évére", idén pedig a „kihívások évére". A Maros Megyei Tanács idei költségvetésének elfogadása után, csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Mint kiemelte:

2026 a kihívások éve lesz.

„Nehéz gazdasági helyzettel nézünk szembe, az állami pénzügyi források korlátozottak, minden drágul és ilyen körülmények között biztosítani kell a működést, a pályázatok folytatását. Az elfogadott költségvetés kiegyensúlyozott” – jelentette ki a tanácselnök.

Hova tudnak több pénzt adni? Péter Ferenc elmondta, hogy bár szűkös az idei költségvetés, mégis minden hozzájuk tartozó intézménynek biztosítani tudják a működését és fejlesztésekre, beruházásokra is pénzt tudnak szánni.

Az összköltségvetés 65 százalékát fordítják a fizetésekre és az épületek fenntartására, a működés biztosítására.

Tavalyhoz képest 4 millió lejjel több pénzt kap a szociális és gyermekjogvédelem, de a hegyimentők és a repülőtér is valamivel több pénzzel gazdálkodhat. Ezzel ellentétben a megyei utak karbantartására négymillió lejjel kevesebbet tudnak szánni.

Több nagylélegzetű munkálat van Maros megyében jelenleg harminc uniós pályázat zajlik,

ebből tíz saját pályázat, a többiben partner a megyei tanács.

Többek között: zajlik a Park szálloda és a megyei önkormányzatnak és a prefektusi hivatalnak helyet adó épület felújítása,

nagylélegzetű munkálat van a tüdőklinikán

és befejezik a hegyimentő-szolgálat új székházát. A mikházi régészeti parknál végzett beruházást lezárták, hamarosan a nagyközönség is megtekintheti az újdonságokat. A repülőtéren idén beüzemelik a napelemparkot és szeretnék kibővíteni az ipari parkot. Európai uniós pénzből több úthálózatot is felújítanak. Kitért arra is, hogy hamarosan közzéteszik a kiírást, amely alapján a megyében működő civil szervezetek, sportegyesületek és egyházak közpénzt pályázhatnak meg.