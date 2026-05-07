Csütörtökön fogadták el a Maros Megye Tanács költségvetését
Fotó: Haáz Vince
A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.
Elsőként jöjjön egy kis visszatekintés – de csak egy mondatban. Nos, Maros Megye Tanácsa 2024-ben „nehéz évre” készült, tavaly a „józan ész évére”, idén pedig a „kihívások évére”.
A Maros Megyei Tanács idei költségvetésének elfogadása után, csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Mint kiemelte:
„Nehéz gazdasági helyzettel nézünk szembe, az állami pénzügyi források korlátozottak, minden drágul és ilyen körülmények között biztosítani kell a működést, a pályázatok folytatását. Az elfogadott költségvetés kiegyensúlyozott” – jelentette ki a tanácselnök.
Fotó: Haáz Vince
Péter Ferenc elmondta, hogy bár szűkös az idei költségvetés, mégis minden hozzájuk tartozó intézménynek biztosítani tudják a működését és fejlesztésekre, beruházásokra is pénzt tudnak szánni.
Tavalyhoz képest 4 millió lejjel több pénzt kap a szociális és gyermekjogvédelem, de a hegyimentők és a repülőtér is valamivel több pénzzel gazdálkodhat. Ezzel ellentétben a megyei utak karbantartására négymillió lejjel kevesebbet tudnak szánni.
Fotó: Haáz Vince
Maros megyében jelenleg harminc uniós pályázat zajlik,
Többek között:
zajlik a Park szálloda és a megyei önkormányzatnak és a prefektusi hivatalnak helyet adó épület felújítása,
nagylélegzetű munkálat van a tüdőklinikán
és befejezik a hegyimentő-szolgálat új székházát.
A mikházi régészeti parknál végzett beruházást lezárták, hamarosan a nagyközönség is megtekintheti az újdonságokat. A repülőtéren idén beüzemelik a napelemparkot és szeretnék kibővíteni az ipari parkot. Európai uniós pénzből több úthálózatot is felújítanak.
Kitért arra is, hogy hamarosan közzéteszik a kiírást, amely alapján a megyében működő civil szervezetek, sportegyesületek és egyházak közpénzt pályázhatnak meg.
Maros Megye Tanácsának 2026. évi összköltségvetése 1.188.999.000 lej (2025-ben 1.191.550.000 lej volt). A megyei tanács összköltségvetése a következőkből áll: a Maros Megyei Tanács saját költségvetése, az állami költségvetésből teljesen vagy részben finanszírozott közintézmények költségvetése (Maros Megyei Klinikai Kórház, Dicsőszentmártoni Kórház), a vissza nem térítendő külső támogatások és a hitelek. A megye saját költségvetése 617,8 millió lej.
A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.
Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.
Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.
Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,27 banival (0,05 százalékkal) 5,2661 lejre csökkent a szerdai 5,2688 lejről.
Baleset történt csütörtök délután a székelyudvarhelyi Hunyadi János utcában – jelezte olvasónk. A baleset során senki nem sérült meg. A környékbeli utcákban torlódás alakult ki.
A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki a BNR szóvivője.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronache szerint Ilie Bolojan ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az alkotmánybíróság.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén.
Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.
A Bolojan-kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt máris érezteti hatását a román energiapiacon – figyelmeztetett csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
szóljon hozzá!