Több székelyföldi településen is ANL-lakások épülhetnek

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.
Maros megyében két tömbház épül: Marosvásárhelyen egy háromemeletes, 60 lakásos épület, Szovátán pedig egy 40 lakrészt tartalmazó épület. Székelyudvarhelyen egy 42 lakrészt tartalmazó tömbház készül – tájékoztatott közleményben az RMDSZ sajtószolgálata.
A fiatalok lakhatását segítő döntés ugyanakkor finanszírozást biztosít a Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen és Kovásznán, illetve a Hargita megyei Farkaslaka községhez tartozó Malomfalván épülő lakásokra is. Ezek közül több beruházást a jóváhagyott összegből be tudnak fejezni, másokat pedig folyatni tudnak a támogatásnak köszönhetően – mutatott rá az RMDSZ közleményében Cseke Attila fejlesztési miniszter.
A székelyföldi települések mellett Bihardiószegen, Nagyszalontán és Sárközújlakon is építkezni fognak.
