Több székelyföldi településen is ANL-lakások épülhetnek

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.

2026. május 07., 12:032026. május 07., 12:03

Maros megyében két tömbház épül: Marosvásárhelyen egy háromemeletes, 60 lakásos épület, Szovátán pedig egy 40 lakrészt tartalmazó épület. Székelyudvarhelyen egy 42 lakrészt tartalmazó tömbház készül – tájékoztatott közleményben az RMDSZ sajtószolgálata.

A fiatalok lakhatását segítő döntés ugyanakkor finanszírozást biztosít a Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen és Kovásznán, illetve a Hargita megyei Farkaslaka községhez tartozó Malomfalván épülő lakásokra is. Ezek közül több beruházást a jóváhagyott összegből be tudnak fejezni, másokat pedig folyatni tudnak a támogatásnak köszönhetően – mutatott rá az RMDSZ közleményében Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A székelyföldi települések mellett Bihardiószegen, Nagyszalontán és Sárközújlakon is építkezni fognak.

2026. május 07., csütörtök

Ismét Bolojan lehet a miniszterelnök? Egy liberális politikus szerint nincs akadálya

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakcióvezetője, Gabriel Andronache szerint Ilie Bolojan ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az alkotmánybíróság.

Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén.

Veszélyes spirálban Románia – a lakosság fizetheti meg a politikai válság árát

A Bolojan-kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt máris érezteti hatását a román energiapiacon – figyelmeztetett csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora – erősítette meg a csatorna elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Vaszily Miklós a portálon csütörtökön megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt – szemlézte az anyagot az MTI.

Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál

Az összes párt az embereinek elhelyezésére használta az állami vállalatok vezetői tisztségeit, ezen azonban a következő években változtatni kell – jelentette ki szerdán este Ilie Bolojan.

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

