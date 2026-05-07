Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál

Az állami vállalatok megreformálásánál példaként a Hidroelectricát említette Bolojan: a vezetők szerződésébe záradékokat vezettek be, miszerint egy-másfél éven belül 1500 megawattnyi tárolókapacitást kell kiépíteni
Az összes párt az embereinek elhelyezésére használta az állami vállalatok vezetői tisztségeit, ezen azonban a következő években változtatni kell – jelentette ki szerdán este Ilie Bolojan.
Az ügyvivő miniszterelnök az Antena 1-nek nyilatkozva elmondta, hogy a kormány igyekezett igazságosan csökkenteni az állami kiadásokat, de ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Hangsúlyozta, hogy
Bolojan szerint az állami vállalatok esetében sem lehet gyors eredményt elérni, mert a nagy veszteségeket termelő cégek vezetőit olyan szerződések védik, amelyek inkább jutalmazzák őket, mintsem teljesítményre ösztönöznék. Mivel a szerződéseket nem tudták azonnal módosítani, a kormány a cégek költségvetésének jóváhagyását világos teljesítménymutatók bevezetéséhez kötötte – írja az Agerpres hírügynökség a Bolojan által elmondottakra hivatkozva.
Példaként a Hidroelectricát említette, ahol a vezetők szerződésébe záradékokat vezettek be, amelyek egyértelműen előírják, hogy egy-másfél éven belül 1500 megawattnyi tárolókapacitást kell kiépíteni. Hozzátette, hogy a Metrorexnél és az Otopeni repülőteret működtető vállalatnál is problémákat tapasztaltak.
Az ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy
de szerinte ebben főként a Szociáldemokrata Párt (PSD) „jeleskedett”. Hozzátette: ezen az úton a következő években már nem lehet továbbhaladni.
