Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Beismerés: az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál

Az állami vállalatok megreformálásánál példaként a Hidroelectricát említette Bolojan: a vezetők szerződésébe záradékokat vezettek be, miszerint egy-másfél éven belül 1500 megawattnyi tárolókapacitást kell kiépíteni • Fotó: Facebook/Bursa de Valori Bucuresti

Az állami vállalatok megreformálásánál példaként a Hidroelectricát említette Bolojan: a vezetők szerződésébe záradékokat vezettek be, miszerint egy-másfél éven belül 1500 megawattnyi tárolókapacitást kell kiépíteni

Fotó: Facebook/Bursa de Valori Bucuresti

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az összes párt az embereinek elhelyezésére használta az állami vállalatok vezetői tisztségeit, ezen azonban a következő években változtatni kell – jelentette ki szerdán este Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. május 07., 10:062026. május 07., 10:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az ügyvivő miniszterelnök az Antena 1-nek nyilatkozva elmondta, hogy a kormány igyekezett igazságosan csökkenteni az állami kiadásokat, de ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Hangsúlyozta, hogy

a közigazgatásban végrehajtandó létszámcsökkentés nehéz folyamat, különösen ott, ahol politikai klientúrát is érint.

Bolojan szerint az állami vállalatok esetében sem lehet gyors eredményt elérni, mert a nagy veszteségeket termelő cégek vezetőit olyan szerződések védik, amelyek inkább jutalmazzák őket, mintsem teljesítményre ösztönöznék. Mivel a szerződéseket nem tudták azonnal módosítani, a kormány a cégek költségvetésének jóváhagyását világos teljesítménymutatók bevezetéséhez kötötte – írja az Agerpres hírügynökség a Bolojan által elmondottakra hivatkozva.

Hirdetés

Példaként a Hidroelectricát említette, ahol a vezetők szerződésébe záradékokat vezettek be, amelyek egyértelműen előírják, hogy egy-másfél éven belül 1500 megawattnyi tárolókapacitást kell kiépíteni. Hozzátette, hogy a Metrorexnél és az Otopeni repülőteret működtető vállalatnál is problémákat tapasztaltak.

Az ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy

az összes kormánypárt helyezett el embereket az állami vállalatoknál,

de szerinte ebben főként a Szociáldemokrata Párt (PSD) „jeleskedett”. Hozzátette: ezen az úton a következő években már nem lehet továbbhaladni.

Belföld Politika Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor
A Vajdahunyadi Corvinul feljutott a Szuperligába
Kizárta az RMDSZ-szel való kormányzást a PSD, jelentkezik a szélsőjobb
Matematikailag is kiharcolta az osztályozót, mégsem örülhet a Bihar FC
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Székelyhon

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor
Székelyhon

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor
A Vajdahunyadi Corvinul feljutott a Szuperligába
Székely Sport

A Vajdahunyadi Corvinul feljutott a Szuperligába
Kizárta az RMDSZ-szel való kormányzást a PSD, jelentkezik a szélsőjobb
Krónika

Kizárta az RMDSZ-szel való kormányzást a PSD, jelentkezik a szélsőjobb
Matematikailag is kiharcolta az osztályozót, mégsem örülhet a Bihar FC
Székely Sport

Matematikailag is kiharcolta az osztályozót, mégsem örülhet a Bihar FC
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora – erősítette meg a csatorna elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Vaszily Miklós a portálon csütörtökön megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt – szemlézte az anyagot az MTI.

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
2026. május 07., csütörtök

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb

Az idénymunkák újraindulásával enyhén csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A sokévi átlagnál kisebb viszont az állásajánlatok száma is.

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb
Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb
2026. május 07., csütörtök

Enyhén csökkent a munkanélküliség, de az állásajánlat is kevesebb
2026. május 07., csütörtök

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában
Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában
2026. május 07., csütörtök

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában
2026. május 07., csütörtök

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
2026. május 07., csütörtök

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?
Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?
2026. május 06., szerda

Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?
2026. május 06., szerda

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé
Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé
2026. május 06., szerda

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé
2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés
2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz
2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében
Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében
2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!