Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.
2026. május 06., 18:36
Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az Országgyűlés honlapján.
A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a Himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést.
A Ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.
A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új Országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása – ismerteti az MTI.
Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább:
az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el,
rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.
Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz a választási beszámolókról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.
Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit.
A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét, balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek, alelnököknek pedig Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt, utóbbi képviselő lehet a törvényalkotási bizottság alelnöke.
A többi frakciónak is lesz alelnöke: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte.
A korelnök egyik utolsó feladata a házbizottság megalakulásának bejelentése.
A házbizottság az Országgyűlés döntés-előkészítő testülete, elnöke a házelnök, tagjai az alelnökök, a frakciók vezetői és a háznagy, állandó meghívott a kormány képviselője.
Az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését, a köszöntője után pedig a miniszterelnök megválasztása következik.
A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot.
Az ülés vége felé a parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról.
Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának zárótétele, az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadását is.
Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepélyt” szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.
