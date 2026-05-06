Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Fotó: Borbély Fanni

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

Székelyhon

2026. május 06., 18:36

2026. május 06., 18:402026. május 06., 18:40

Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az Országgyűlés honlapján.
A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a Himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést.

A Ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.

Az áprilisi választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben.

A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új Országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása – ismerteti az MTI.

Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább:

  • az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el,

  • rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.

Sulyok Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét az új kormány megalakításával.

Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz a választási beszámolókról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.

Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit.

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét, balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek, alelnököknek pedig Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt, utóbbi képviselő lehet a törvényalkotási bizottság alelnöke.

A többi frakciónak is lesz alelnöke: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte.
A korelnök egyik utolsó feladata a házbizottság megalakulásának bejelentése.

A házbizottság az Országgyűlés döntés-előkészítő testülete, elnöke a házelnök, tagjai az alelnökök, a frakciók vezetői és a háznagy, állandó meghívott a kormány képviselője.

Az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését, a köszöntője után pedig a miniszterelnök megválasztása következik.

A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba lép, és a történelmi zászlók előtt, ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet.

A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot.
Az ülés vége felé a parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról.

Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.

Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának zárótétele, az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadását is.

Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket.

Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepélyt” szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.

2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

2026. május 06., szerda

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

2026. május 06., szerda

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

2026. május 06., szerda

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

2026. május 06., szerda

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

2026. május 06., szerda

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

2026. május 06., szerda

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

2026. május 06., szerda

