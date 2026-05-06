Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

Fotó: George Simion/Facebook
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.
A politikus az Agerpres beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy az AUR részt kíván venni az új kormány létrehozásában.
A Facebook-oldalán szerdán közzétett videóüzenetében Simion azt állította, hogy az államfő az általa preferált pártok elnökeivel találkozik, semmibe véve az alkotmány előírásait.
Emlékeztetett arra, hogy a 2024. december elsejei parlamenti választásokon
„Ez a gyakorlatban nem történik meg, mert az államfő saját többséget és saját kormányt alakít” – jelentette ki Simion.
Az AUR elnöke Nicușor Dant tette felelőssé a jelenlegi politikai-alkotmányos válságért. Szerinte nem tisztességes, hogy az államfő figyelmen kívül hagyja a választók akaratát.
Videóüzenetében azt ígérte, hogy
A román alkotmány 103. cikkelyének 1. bekezdése szerint az államfő a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párttal, ennek hiányában pedig az összes parlamenti párttal folytatott konzultáció után jelöl miniszterelnököt.
