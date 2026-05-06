Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

A keddi bevetések többsége elsősegélynyújtáshoz kapcsolódott: a SMURD egységei öt esetben avatkoztak be, összesen öt személy részesült helyszíni orvosi ellátásban. Emellett egy közúti balesethez is riasztották őket, a 138-as megyei útra.

A helyszínen a tűzoltók a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket is biztosították.

A csíkszeredai tűzoltók egy gazdasági melléképületnél keletkezett lángokat oltottak el Csíkszentmihályon. A tűz keletkezésének legvalószínűbb oka a takarmánynövények öngyulladása volt.

A beavatkozás során a munkát a helyi önkéntes tűzoltók is segítették. A lángokat kevesebb mint egy óra alatt sikerült megfékezni, azonban a mintegy 10 négyzetméteres faépítmény teljes egészében leégett.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy