Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.
A keddi bevetések többsége elsősegélynyújtáshoz kapcsolódott: a SMURD egységei öt esetben avatkoztak be, összesen öt személy részesült helyszíni orvosi ellátásban. Emellett egy közúti balesethez is riasztották őket, a 138-as megyei útra.
A helyszínen a tűzoltók a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket is biztosították.
A csíkszeredai tűzoltók egy gazdasági melléképületnél keletkezett lángokat oltottak el Csíkszentmihályon. A tűz keletkezésének legvalószínűbb oka a takarmánynövények öngyulladása volt.
A beavatkozás során a munkát a helyi önkéntes tűzoltók is segítették. A lángokat kevesebb mint egy óra alatt sikerült megfékezni, azonban a mintegy 10 négyzetméteres faépítmény teljes egészében leégett.
A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy
Kiemelten fontos, hogy a takarmány közelében tilos a nyílt láng használata vagy nyílt lángú világítóeszközök alkalmazása. Az öngyulladásra hajlamos növényi anyagokat megfelelő körülmények között kell tárolni, és figyelni kell az esetleges felmelegedés megelőzésére.
A szakemberek azt is javasolják, hogy a takarmányt ne halmozzák fel túl nagy, 4–5 méternél magasabb kazlakba, mivel így csökken a hő leadásának lehetősége; a kazlak közepén célszerű szellőzést biztosítani.
Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.
Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).
Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.
Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.
Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.
Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.
Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.
Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.
Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.
szóljon hozzá!