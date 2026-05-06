Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

2026. május 06., 16:412026. május 06., 16:41

A keddi bevetések többsége elsősegélynyújtáshoz kapcsolódott: a SMURD egységei öt esetben avatkoztak be, összesen öt személy részesült helyszíni orvosi ellátásban. Emellett egy közúti balesethez is riasztották őket, a 138-as megyei útra.

Küküllőkeményfalva közelében, két személygépkocsi ütközött, a balesetben mindkét jármű vezetője megsérült.

A helyszínen a tűzoltók a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket is biztosították.

A csíkszeredai tűzoltók egy gazdasági melléképületnél keletkezett lángokat oltottak el Csíkszentmihályon. A tűz keletkezésének legvalószínűbb oka a takarmánynövények öngyulladása volt.

A beavatkozás során a munkát a helyi önkéntes tűzoltók is segítették. A lángokat kevesebb mint egy óra alatt sikerült megfékezni, azonban a mintegy 10 négyzetméteres faépítmény teljes egészében leégett.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy

a takarmány különösen veszélyes lehet, mivel nedves állapotban könnyen öngyulladhat, illetve alacsony gyulladási hőmérséklete miatt nyílt láng hatására gyorsan égni kezd.

Kiemelten fontos, hogy a takarmány közelében tilos a nyílt láng használata vagy nyílt lángú világítóeszközök alkalmazása. Az öngyulladásra hajlamos növényi anyagokat megfelelő körülmények között kell tárolni, és figyelni kell az esetleges felmelegedés megelőzésére.

A szakemberek azt is javasolják, hogy a takarmányt ne halmozzák fel túl nagy, 4–5 méternél magasabb kazlakba, mivel így csökken a hő leadásának lehetősége; a kazlak közepén célszerű szellőzést biztosítani.

Csíkszék Udvarhelyszék Tűzoltóság
2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

