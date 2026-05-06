Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette: a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról.

Dominic Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a párt politikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a USR nem lép újra koalícióra a Szociáldemokrata Párttal (PSD), és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal (PNL).

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.