Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Dominic Fritz USR-elnökkel tárgyalt szerdán a Cotroceni-palotában Nicușor Dan államfő, politikai források szerint
Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.
A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette: a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról.
Dominic Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a párt politikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a USR nem lép újra koalícióra a Szociáldemokrata Párttal (PSD), és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal (PNL).
Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.
A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.
