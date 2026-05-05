Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Călin Georgescu és George Simion együtt szavaznak a romániai elnökválasztás újra kiírt második fordulójában

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedd esti sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy pártja a továbbiakban minden forgatókönyvet mérlegelni fog, és

„a román nép akaratának megfelelően” fog cselekedni.

A politikus úgy fogalmazott, hogy Nicușor Dan államfő „betegesen” kizárta ezt a lehetőséget. korábban írtuk Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Hozzátette, hogy az AUR álláspontja szerint

Georgescu Románia legitim államfője, mivel szerinte a választásokat jogtalanul érvénytelenítették, ezért vissza kell térni a demokráciához és az alkotmányos keretekhez.

Arra a kérdésre, hogy a cotroceni-i konzultációkon is Călin Georgescut javasolják majd miniszterelnöknek, Simion azt válaszolta: megvárják, milyen keretek között zajlanak majd az egyeztetések, és mi történik másnap. Ugyanakkor

kifogásolta, hogy az államfő a hivatalos konzultációk előtt informális egyeztetésekre készül a pártokkal.