Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Călin Georgescu neve is felmerült egy esetleges egységkormány vezetőjeként
Fotó: Călin Georgescu/Facebook
Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
2026. május 04., 19:16
Az államfőt az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóját lezáró sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Călin Georgescut javasolja majd miniszterelnöknek a cotroceni-i konzultációkon,
„Ez a forgatókönyv kizárt. Jó szalagcím lenne, de kizárt” – jelentette ki az államfő az Agerpres tudósítása szerint.
Elismételte, hogy Románia egy esetleges kormányváltás esetén is
Emlékeztetett arra, hogy tudatosan kerülte az „szélsőséges” kifejezés használatát a pártok jellemzésére már a választási kampány idején is. Ehelyett inkább a Nyugat-barát és a Nyugat-ellenes politikai erők közötti különbségtételről beszélt.
Hozzátette: továbbra is úgy véli, hogy Romániában világos választóvonal húzódik a Nyugat-barát és a Nyugat-ellenes erők között, utóbbiak közé sorolva az AUR-t is.
Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.
