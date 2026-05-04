Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Călin Georgescu neve is felmerült egy esetleges egységkormány vezetőjeként • Fotó: Călin Georgescu/Facebook

Călin Georgescu neve is felmerült egy esetleges egységkormány vezetőjeként

Fotó: Călin Georgescu/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Székelyhon

2026. május 04., 19:162026. május 04., 19:16

2026. május 04., 19:172026. május 04., 19:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az államfőt az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóját lezáró sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Călin Georgescut javasolja majd miniszterelnöknek a cotroceni-i konzultációkon,

elképzelhetőnek tartja-e egy Georgescu vezette nemzeti egységkormány létrehozását.

„Ez a forgatókönyv kizárt. Jó szalagcím lenne, de kizárt” – jelentette ki az államfő az Agerpres tudósítása szerint.

Hirdetés

Elismételte, hogy Románia egy esetleges kormányváltás esetén is

meg fogja őrizni nyugati irányultságát, és hangsúlyozta, hogy nem ért egyet egy nemzeti egységkormány létrehozásával.

Emlékeztetett arra, hogy tudatosan kerülte az „szélsőséges” kifejezés használatát a pártok jellemzésére már a választási kampány idején is. Ehelyett inkább a Nyugat-barát és a Nyugat-ellenes politikai erők közötti különbségtételről beszélt.

Hozzátette: továbbra is úgy véli, hogy Romániában világos választóvonal húzódik a Nyugat-barát és a Nyugat-ellenes erők között, utóbbiak közé sorolva az AUR-t is.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Székelyhon

Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Székely Sport

Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Krónika

Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Székely Sport

Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?
Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?
2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!