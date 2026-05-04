Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Székelyhon 2026. május 04., 19:16

Az államfőt az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóját lezáró sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Călin Georgescut javasolja majd miniszterelnöknek a cotroceni-i konzultációkon,

elképzelhetőnek tartja-e egy Georgescu vezette nemzeti egységkormány létrehozását.

„Ez a forgatókönyv kizárt. Jó szalagcím lenne, de kizárt” – jelentette ki az államfő az Agerpres tudósítása szerint. Hirdetés Elismételte, hogy Románia egy esetleges kormányváltás esetén is

meg fogja őrizni nyugati irányultságát, és hangsúlyozta, hogy nem ért egyet egy nemzeti egységkormány létrehozásával.