Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

Míg vasárnap 8 lej 92 baniba került egy liter benzin a Petrom-kutakon, addig hétfő délután már 9,02 baniért lehet már csak tankolni a 95-ös oktánszámú benzint – a peco-online adatai szerint.

A Rompetrolnál és a MOL-nál is ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a Lukoil-töltőállomásokon 9 lej 12 baniba kerül egy liter benzin.