Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

Székelyhon

2026. május 04., 18:18

2026. május 04., 18:192026. május 04., 18:19

Míg vasárnap 8 lej 92 baniba került egy liter benzin a Petrom-kutakon, addig hétfő délután már 9,02 baniért lehet már csak tankolni a 95-ös oktánszámú benzint – a peco-online adatai szerint.

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton

Szombaton is tovább drágult az üzemanyag, egyre kevesebb azon töltőállomások száma, ahol még lehet benzint tankolni 9 lej alatt.

A Rompetrolnál és a MOL-nál is ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a Lukoil-töltőállomásokon 9 lej 12 baniba kerül egy liter benzin.

A dízel már a 10 lejt közelíti az elmúlt napok drágításainak következtében.

A legolcsóbbnak számító Petrom-kutaknál 9 lej 73 baniba kerül a gázolaj litere, míg az OMV-nél, a MOL-nál és a Rompetrolnál 9,82 lejt kell érte fizetni. A Lukoil-kutakon már a lélektani tízlejes határ közelében van az ár, itt 9 lej 94 baniért lehet tankolni a gázolaj literét.

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Ott lesznek az RMDSZ képviselői a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaznak

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Kéthetes előrejelzés: így könnyű

Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Ittas sofőröket és bejegyzetlen járművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök a hétvégén

Két ittas sofőrt és egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök Gyergyó- és Udvarhelyszéken a hosszú hétvége folyamán.

2026. május 04., hétfő

