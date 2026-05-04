Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

A Prahova megyei Salvamont Facebook-oldalán hétfőn közzétett bejegyzés szerint a felmelegedés a hó olvadásához és a hórétegek instabilitásához vezet, ami fokozza a lavinaveszélyt – ismerteti az Agerpres.

„Azt tanácsoljuk, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek völgyeket. A hegyek továbbra is kiszámíthatatlan környezetet jelentenek, és az óvatosság élet-halál kérdése lehet.