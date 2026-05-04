Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

Fotó: Pixabay
A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.
A Prahova megyei Salvamont Facebook-oldalán hétfőn közzétett bejegyzés szerint a felmelegedés a hó olvadásához és a hórétegek instabilitásához vezet, ami fokozza a lavinaveszélyt – ismerteti az Agerpres.
„Azt tanácsoljuk, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek völgyeket. A hegyek továbbra is kiszámíthatatlan környezetet jelentenek, és az óvatosság élet-halál kérdése lehet.
– olvasható a bejegyzésben.
Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.
A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.
Mint arról beszámoltunk, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 35 éves alezredese életét vesztette szombaton, miután a Bucsecs-hegységben elsodorta egy lavina. A férfi tapasztalt hegymászó volt, és két másik társával együtt sítúrázott a hegyen.
