136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 04., 17:462026. május 04., 17:46

A szászrégeni ügyészség koordinálásával tartottak házkutatást hétfőn Maros megyében – derül ki a tájékoztatásból. A gyanú szerint ugyanis

nagyjából 136 ezer lejt sikkasztott az elmúlt öt évben egy tisztségviselő egy állami intézmény költségvetéséből, ahol ő maga is dolgozott.