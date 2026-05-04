Gyökeres változás az időjárásban: fagyos hétvége után nyári meleg köszönt be

Fotó: Borbély Fanni
Jelentős felmelegedéssel indul május első hete, az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárását az átlagosnál melegebb napok követik. Az ország egyes részein a hőmérséklet a 30 fokot is elérheti, csapadékra pedig csak a hét második felében számíthatunk.
A május 1-jei hosszú hétvége az átlagosnál jóval hidegebb időjárást hozott, vasárnap reggel Székelyföld-szerte fagypont alatti hőmérsékleteket mértek. Csíkszeredában mínusz 6,9 Celsius-fokig hűlt a levegő, amivel a hargitai megyeszékhely az ország leghidegebb lakott település volt.
Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.
A hideg napokat azonban gyorsan magunk mögött hagyjuk, a hét elején már nyári melegre számíthatunk – nyilatkozta Florinela Georgescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak. A szakember elmondása szerint
Máramarosban és Moldva északi részén pedig 26–27 fokig is melegedhet a levegő, ami 8–10 fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál. Ezzel szemben a tengerparton hűvösebb marad az idő, borult éggel és 16—18 fokos maximumokkal.
A felmelegedés a következő napokban is folytatódik, kedden a legmagasabb – 28–29 fokos – értékeket az ország nyugati és északnyugati részén (Körösvidéken és Máramarosban) mérik majd, máshol 22–26 fok körül alakulnak a legmagasabb hőmérsékletek.
– vetítette előre a meteorológus.
Ami a csapadékot illeti, a hét száraz, napos idővel indul, csak a hegyvidéken fordulhatnak elő gyenge esőzések, ezt követően azonban a helyzet fokozatosan megváltozik. Szerda éjszakától nyugati irányból csapadékzóna éri el az országot, a hét végéhez közeledve a régiók többségében csapadékosra fordul az időjárás: elsősorban rövid záporokra kell számítani, amelyek azonban nem befolyásolják jelentősen a hőmérsékletet.
