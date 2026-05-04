Gyökeres változás az időjárásban: fagyos hétvége után nyári meleg köszönt be

Fotó: Borbély Fanni

Jelentős felmelegedéssel indul május első hete, az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárását az átlagosnál melegebb napok követik. Az ország egyes részein a hőmérséklet a 30 fokot is elérheti, csapadékra pedig csak a hét második felében számíthatunk.

Székelyhon

2026. május 04., 11:26

A május 1-jei hosszú hétvége az átlagosnál jóval hidegebb időjárást hozott, vasárnap reggel Székelyföld-szerte fagypont alatti hőmérsékleteket mértek. Csíkszeredában mínusz 6,9 Celsius-fokig hűlt a levegő, amivel a hargitai megyeszékhely az ország leghidegebb lakott település volt.

korábban írtuk

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

A hideg napokat azonban gyorsan magunk mögött hagyjuk, a hét elején már nyári melegre számíthatunk – nyilatkozta Florinela Georgescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak. A szakember elmondása szerint

hétfőn országszerte 20–25 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek várhatók,

Máramarosban és Moldva északi részén pedig 26–27 fokig is melegedhet a levegő, ami 8–10 fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál. Ezzel szemben a tengerparton hűvösebb marad az idő, borult éggel és 16—18 fokos maximumokkal.

A felmelegedés a következő napokban is folytatódik, kedden a legmagasabb – 28–29 fokos – értékeket az ország nyugati és északnyugati részén (Körösvidéken és Máramarosban) mérik majd, máshol 22–26 fok körül alakulnak a legmagasabb hőmérsékletek.

Az előttünk álló hét legmelegebb napja várhatóan a szerda lesz, amikor északnyugaton akár a 30 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet

– vetítette előre a meteorológus.

Ami a csapadékot illeti, a hét száraz, napos idővel indul, csak a hegyvidéken fordulhatnak elő gyenge esőzések, ezt követően azonban a helyzet fokozatosan megváltozik. Szerda éjszakától nyugati irányból csapadékzóna éri el az országot, a hét végéhez közeledve a régiók többségében csapadékosra fordul az időjárás: elsősorban rövid záporokra kell számítani, amelyek azonban nem befolyásolják jelentősen a hőmérsékletet.

Belföld Időjárás
2026. május 04., hétfő

Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval

Jókora büntetést kapott az a sofőr, akit helikopterből figyeltek, amint figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.

2026. május 04., hétfő

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben

Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7–23. között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika – közölte a román védelmi minisztérium (MApN).

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak

Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon

Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

