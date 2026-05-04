Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

A Szent Ágoston templom bejárati útszakaszát újítják fel. Néhány hétig eltart majd a munkálat

A Szent Ágoston templom bejárati útszakaszát újítják fel. Néhány hétig eltart majd a munkálat

Fotó: Borbély Fanni

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

Barabás Hajnal

2026. május 04., 11:552026. május 04., 11:55

Teljesen feltörték a csíkszeredai Szent Ágoston templom udvarán a Tető utca felőli bejárati útszakasz térköves burkolatát. Bálint Emil főesperes, plébános a Székelyhon érdeklődésére elmondta: az érintett útszakasz, ahol autóval lehetett behajtani a templom udvarára, az évek során megrongálódott, részben a fagy, részben a nehézgépek miatt.

Veszélyessé vált a szakasz, ezért elkerülhetetlenné vált, hogy megerősítsék az alapját.

Az útszakasz felújításához a napokban fogtak hozzá, a munkálatok során nemcsak új térkövet helyeznek le, hanem az alapréteget is jelentősen megerősítik.

„Egy 60–70 centiméteres mélységben makadámot és CKT betont tesznek, alá pedig geofólia kerül" – részletezte a plébános. A CKT beton (teljes nevén: cementkötésű teherhordó réteg) egy speciális, alacsony cementtartalmú, földnedves betonfajta, amelyet elsősorban út- és térburkolatok teherhordó alapjaként használnak.

A munkát várhatóan május végéig be is fejezik.

Ami a további munkálatokat illeti, látványosabb beavatkozás egyelőre nem várható az udvaron. Ugyanakkor továbbra is zajlik a koncertorgona építése, amely hosszabb távú projekt.

„Ez egy négy-öt éves folyamat, ami időt és nem utolsósorban pénzt igényel" – jegyezte meg Bálint Emil, hozzátéve: „a templomot sem egy év alatt építették, úgyhogy én hiszem, hogy lassan megépül az orgona is".

Még idén felcsendülhet a Szent Ágoston-templom új koncertorgonája
Még idén felcsendülhet a Szent Ágoston-templom új koncertorgonája

Még az idén felcsendülhet a csíkszeredai Szent Ágoston-templom készülő koncertorgonájának egy része, az úgynevezett pozitívmű. A templomi hangszer további darabjait később készítik el, ehhez a plébániának további 200 ezer euróra lesz szüksége.

Mint korábban írtunk róla, készül a templom negyvenregiszteres koncertorgonája, amelynek egy részét már felszerelték, a többi részéhez azonban még további kétszázezer euróra van szüksége a plébániának.

Csíkszék Csíkszereda
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról" – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

