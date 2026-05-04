Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

A Szent Ágoston templom bejárati útszakaszát újítják fel. Néhány hétig eltart majd a munkálat
Fotó: Borbély Fanni
Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.
Teljesen feltörték a csíkszeredai Szent Ágoston templom udvarán a Tető utca felőli bejárati útszakasz térköves burkolatát. Bálint Emil főesperes, plébános a Székelyhon érdeklődésére elmondta: az érintett útszakasz, ahol autóval lehetett behajtani a templom udvarára, az évek során megrongálódott, részben a fagy, részben a nehézgépek miatt.
Az útszakasz felújításához a napokban fogtak hozzá, a munkálatok során nemcsak új térkövet helyeznek le, hanem az alapréteget is jelentősen megerősítik.
Fotó: Borbély Fanni
„Egy 60–70 centiméteres mélységben makadámot és CKT betont tesznek, alá pedig geofólia kerül" – részletezte a plébános. A CKT beton (teljes nevén: cementkötésű teherhordó réteg) egy speciális, alacsony cementtartalmú, földnedves betonfajta, amelyet elsősorban út- és térburkolatok teherhordó alapjaként használnak.
Ami a további munkálatokat illeti, látványosabb beavatkozás egyelőre nem várható az udvaron. Ugyanakkor továbbra is zajlik a koncertorgona építése, amely hosszabb távú projekt.
„Ez egy négy-öt éves folyamat, ami időt és nem utolsósorban pénzt igényel" – jegyezte meg Bálint Emil, hozzátéve: „a templomot sem egy év alatt építették, úgyhogy én hiszem, hogy lassan megépül az orgona is".
Még az idén felcsendülhet a csíkszeredai Szent Ágoston-templom készülő koncertorgonájának egy része, az úgynevezett pozitívmű. A templomi hangszer további darabjait később készítik el, ehhez a plébániának további 200 ezer euróra lesz szüksége.
Mint korábban írtunk róla, készül a templom negyvenregiszteres koncertorgonája, amelynek egy részét már felszerelték, a többi részéhez azonban még további kétszázezer euróra van szüksége a plébániának.
Fotó: Borbély Fanni
