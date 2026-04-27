Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Rágcsálóirtás: kültéren jellemzően mérget alkalmaznak, míg beltérben – főként az élelmiszeriparban – ragadós csapdákat használnak
Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.
Elszaporodtak az egerek és a patkányok Csíkszereda központi övezetében – hívta fel a figyelmet egy lakó a közösségi oldalakon. Mások a hulladéktárolók környékén filmeztek le és tettek közzé nemrég egy felvételt, amelyen a kukák alatt mászkáló patkányok láthatók.
A csíkszeredai önkormányzat tavaly augusztusban és idén februárban szervezett rágcsálóirtást a város közterületein. Bors Béla alpolgármester elmondta, az a törekvésük, hogy ezt félévente megismételjék egy szakcég révén.
Pál Tamást, a hulladékgazdálkodásért felelős Eco Csík Kft. igazgatóját is megkerestük. Kérdésünkre kiemelte, folyamatosan végeznek rágcsálóirtást a hulladéktárolók környékén, a kereskedésekben is kapható irtószereket helyezve ki a kukák közelében. A városközpontban lévő tízemeletes toronyházaknál a szemétleürítőket is hetente háromszor ürítik, fertőtlenítik és takarítják.
Gyorsan szaporodik a rágcsáló: csak összehangoltan, városszinten lehet eredményesen védekezni ellenük
Egy rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó helyi cég a szolgáltatásaik iránt megnövekedett igény alapján szintén úgy látja, hogy
Biblia Emőke, a cég adminisztrátora úgy véli, akkor lehet igazán hatékonyan fellépni a patkányok és egerek ellen, ha összehangoltan és rendszeresen végzik el az irtást, nemcsak egy lépcsőházban, hanem ideális esetben egész városszinten. Hozzátette, ez nemcsak Csíkszeredára, hanem minden településre érvényes: ha a lakóközösségek és az önkormányzat egyszerre lépnek, az eredmény sokkal hatékonyabb.
Szerinte nem elegendő alkalomszerűen beavatkozni. „Amikor elszaporodtak a rágcsálók,
kezdetben kéthetente szükséges az irtás,
ezt követően lehet áttérni havi,
majd kéthavi rendszerességre.
De ezt a periódust fenn kell tartani” – részletezte.
A védekezés módja attól függ, hol történik az irtás. Kültéren jellemzően mérget alkalmaznak, míg beltérben, főként az élelmiszeriparban, ragadós csapdákat használnak. „Élelmiszer közelében nem szabad mérget használni, ezért ott más módszereket használunk” – magyarázta.
A szolgáltatást általában havi bérben fizetik, például a lakótársulások. Lakrészenként 1–1,2 lejbe kerül, attól függően, hogy mekkora a tömbház.
„A rágcsáló nagyon gyorsan szaporodik, könnyen újra kialakulhat a fertőzöttség, ha nincs folyamatos védekezés, és ha nem összehangolt az irtás, akkor egyszerűen csak átvonul egyik helyről a másikra” – hívta fel a figyelmet.
