Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

Barabás Hajnal 2026. április 27., 07:582026. április 27., 07:58

Elszaporodtak az egerek és a patkányok Csíkszereda központi övezetében – hívta fel a figyelmet egy lakó a közösségi oldalakon. Mások a hulladéktárolók környékén filmeztek le és tettek közzé nemrég egy felvételt, amelyen a kukák alatt mászkáló patkányok láthatók. Hirdetés A csíkszeredai önkormányzat tavaly augusztusban és idén februárban szervezett rágcsálóirtást a város közterületein. Bors Béla alpolgármester elmondta, az a törekvésük, hogy ezt félévente megismételjék egy szakcég révén.

Pál Tamást, a hulladékgazdálkodásért felelős Eco Csík Kft. igazgatóját is megkerestük. Kérdésünkre kiemelte, folyamatosan végeznek rágcsálóirtást a hulladéktárolók környékén, a kereskedésekben is kapható irtószereket helyezve ki a kukák közelében. A városközpontban lévő tízemeletes toronyházaknál a szemétleürítőket is hetente háromszor ürítik, fertőtlenítik és takarítják.

Szerinte a gócpontok inkább a tömbházak alagsoraiban lehetnek, nem a hulladékpontok körül.

Gyorsan szaporodik a rágcsáló: csak összehangoltan, városszinten lehet eredményesen védekezni ellenük

Hogyan védekezhetünk? Egy rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó helyi cég a szolgáltatásaik iránt megnövekedett igény alapján szintén úgy látja, hogy

meglehetősen elszaporodtak a kártevők a város egyes részein.

Biblia Emőke, a cég adminisztrátora úgy véli, akkor lehet igazán hatékonyan fellépni a patkányok és egerek ellen, ha összehangoltan és rendszeresen végzik el az irtást, nemcsak egy lépcsőházban, hanem ideális esetben egész városszinten. Hozzátette, ez nemcsak Csíkszeredára, hanem minden településre érvényes: ha a lakóközösségek és az önkormányzat egyszerre lépnek, az eredmény sokkal hatékonyabb.

Szerinte nem elegendő alkalomszerűen beavatkozni. „Amikor elszaporodtak a rágcsálók, kezdetben kéthetente szükséges az irtás, ezt követően lehet áttérni havi, majd kéthavi rendszerességre. De ezt a periódust fenn kell tartani” – részletezte. A védekezés módja attól függ, hol történik az irtás. Kültéren jellemzően mérget alkalmaznak, míg beltérben, főként az élelmiszeriparban, ragadós csapdákat használnak. „Élelmiszer közelében nem szabad mérget használni, ezért ott más módszereket használunk” – magyarázta.

