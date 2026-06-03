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Ételmérgezés gyanúja miatt hét diák került a csíkszeredai kórházba

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Szerda délután riasztották a mentőket Kászonfeltízre, ahol egy kirándulócsoport 13-15 éves diákjai rosszul lettek egy helyi panzióban.

Székelyhon

2026. június 03., 19:482026. június 03., 19:48

2026. június 03., 20:442026. június 03., 20:44

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Kászonfeltízen egy helyi panzióban volt megszállva az a kirándulócsoport, amelynek 13-15 éves diákjai rosszul lettek szerdán.

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A helyszínre érkező mentők hét gyereket vizsgáltak meg, akiknél

ételmérgezés tüneteit állapították meg

– közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem sajtóosztálya.

Mindannyiukat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították: kettőt a megyei mentőszolgálat mentőautójával, ötöt pedig a csíkszeredai tűzoltóság többszemélyes mentőjárművével.

Utólag még egy gyereket kórházba szállítottak a mentők szintén ételmérgezéses tünetekkel.

Csíkszék
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