Ételmérgezés gyanúja miatt hét diák került a csíkszeredai kórházba

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Fotó: Olti Angyalka
Szerda délután riasztották a mentőket Kászonfeltízre, ahol egy kirándulócsoport 13-15 éves diákjai rosszul lettek egy helyi panzióban.
2026. június 03., 19:482026. június 03., 19:48
2026. június 03., 20:442026. június 03., 20:44
Kászonfeltízen egy helyi panzióban volt megszállva az a kirándulócsoport, amelynek 13-15 éves diákjai rosszul lettek szerdán.
A helyszínre érkező mentők hét gyereket vizsgáltak meg, akiknél
– közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem sajtóosztálya.
Mindannyiukat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították: kettőt a megyei mentőszolgálat mentőautójával, ötöt pedig a csíkszeredai tűzoltóság többszemélyes mentőjárművével.
Utólag még egy gyereket kórházba szállítottak a mentők szintén ételmérgezéses tünetekkel.
A hagyományos csíkszentdomokosi lakodalom köré épül az idei Folkmaraton témája, amely június 19–20-án várja az érdeklődőket. A 24 órás népzenei és néptáncos eseményt kiállítások, kézműves programok és közösségi élmények színesítik.
Ballagnak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának végzős diákjai.
Harangszó, alkalomhoz illő beszédek és kulturális műsor várja az érdeklődőket június 4-én a csíksomlyói Fodor Ház udvarán, ahol a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírására.
Kérdésessé vált, hogy ősszel is folytatódhat-e a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ működése. A Márton Áron Főgimnázium saját bentlakás kialakításán dolgozik a csíksomlyói Szent István Otthon épületében.
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Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.
Ittas állapotban ütközött több parkoló autóval, és egy kerítésnek is nekiment a csíkszeredai Fenyő és Nárcisz utcákban egy 33 éves nő szombatra virradóan Csíkszeredában – erősítette meg lapunknak a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.
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