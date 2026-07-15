Őszre csúszik a nyári útkarbantartás Csíkszeredában

A költségvetés elfogadásának késlekedése példátlan helyzetet eredményezett Csíkszeredában: az aszfaltozott utak nyári karbantartási munkálatait csak ősszel tudják elvégezni. Egyelőre a közbeszerzési eljárásnál tartanak.

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Amióta alpolgármesterként dolgozik, ilyen nem történt – jellemezte a helyzetet Bors Béla alpolgármester, amikor arról érdeklődtünk, hogy mikor kezdődhet el Csíkszeredában a nyári útkarbantartás.

Mindez azért alakult így, mert az országos költségvetés elfogadásának késlekedése minden helyi költségvetés elfogadását késleltette, emiatt pedig a tervezett munkálatokhoz szükséges közbeszerzések sem kezdődhettek el.

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Csíkszereda esetében is jókora késéssel jelent meg az aszfaltozott utak nyári karbantartási munkálatainak licitje, amelyre július végéig lehet benyújtani az árajánlatokat.