Őszre csúszik a nyári útkarbantartás Csíkszeredában

Újraaszfaltozzák a Fürdő utca egy szakaszát
Fotó: Borbély Fanni
A költségvetés elfogadásának késlekedése példátlan helyzetet eredményezett Csíkszeredában: az aszfaltozott utak nyári karbantartási munkálatait csak ősszel tudják elvégezni. Egyelőre a közbeszerzési eljárásnál tartanak.
Amióta alpolgármesterként dolgozik, ilyen nem történt – jellemezte a helyzetet Bors Béla alpolgármester, amikor arról érdeklődtünk, hogy mikor kezdődhet el Csíkszeredában a nyári útkarbantartás.
Mindez azért alakult így, mert az országos költségvetés elfogadásának késlekedése minden helyi költségvetés elfogadását késleltette, emiatt pedig a tervezett munkálatokhoz szükséges közbeszerzések sem kezdődhettek el.
Csíkszereda esetében is jókora késéssel jelent meg az aszfaltozott utak nyári karbantartási munkálatainak licitje, amelyre július végéig lehet benyújtani az árajánlatokat.
mindez abban a kedvező helyzetben, ha a jelentkező cégek nem nyújtanak be óvásokat, vagy éppen nem perelnek az eredmény miatt. Mert, mint megtudtuk, egyre inkább nagyobb a verseny egy-egy kiíráson, több a jelentkező, ennek megfelelően az óvások, perek is gyakoribbak.
Fotó: Borbély Fanni
Bors Béla szerint ezért a több mint 6 millió lejre becsült értékű munkálatok elvégzése az aszfaltozott utakon ősszel történik meg. Ezek során
befejeződik a Mérleg utca tavaly elkezdett újraaszfaltozása,
ugyanakkor a vasúti aluljárótól a Hajnal utcáig új útburkolat készül a Fürdő utcában is, valamint a bal oldali járdát felújítják, és parkolóhelyeket alakítanak ki.
Ezek csak főbb munkálatok, de számos burkolatjavítás lesz még, ugyanakkor folytatódik idén is a aknatetők és víznyelők szintre emelése, így a Brassói úton és a Temesvári sugárúton is lesz ilyen munkálat.
Fotó: Borbély Fanni
Miután tavaly több száz forgalmi tábla oszlopait rozsdamentes oszlopokra cserélték, ez folytatódik, akárcsak a táblák cseréje.
a szerződés aláírása következik, így jövő héten ezek a munkálatok várhatóan elkezdődnek több városrészben – mondta el az elöljáró. Folyamatban van az útburkolati jelek festéséhez, valamint a repedések kitöltésére szükséges szerződés előkészítése is.
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